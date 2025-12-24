Nejen italská policie jezdí v lamborghini. V New Jersey mají dokonce Huracán Sterrato
Exkluzivní italský vůz ve službách města Garfield nebude honit kriminálníky, naopak pomůže v boji s drogami.
Když se do policejní flotily dostane nějaký supersport a není zrovna řeč o Dubaji, je docela velká šance, že je to vůz zabavený kvůli trestné činnosti jeho předchozího majitele. Město Garfield v americkém státě New Jersey, které je součástí newyorské aglomerace, však do flotily svého policejního sboru přidalo lamborghini, aniž by ho předtím někomu zabavilo.
Jde o huracán ve verzi Sterrato, který je díky svému zvýšenému podvozku přeci jen praktičtější oproti „běžné“ verzi, kterou mohli vídat na silnicích zejména Italové. A město ho ani nekoupilo, nýbrž mu ho půjčil místní prodejce Lamborghini, a to až do června 2026.
Vůz nebude sloužit jako hlídkové auto ani k pronásledování zločinců. Jeho hlavním úkolem je přitáhnout pozornost k iniciativě „Předběhněme opioidy“, která se zaměřuje na potírání drogové závislosti a drogové kriminality. Vůz ponese QR kód, po jehož naskenování se člověk dostane na web městského centra pro alkoholiky a narkomany.
Huracán dostal policejní barvy pomocí fólie a bude je spolu s majáky na střeše nosit až do června 2026, kdy zápůjčka končí po akci „Na den náčelníkem“. Při té skutečný šéf policie předá symbolicky svůj post některému dítěti z řad místních občanů.
Zápůjčky luxusních aut policejním sborům nejsou výjimečné ani v Evropě. Jeden z příkladů máme docela blízko – česká policie měla před lety několik měsíců ve svých řadách BMW i8 a několik kusů BMW i3, obě zapůjčené od českého zastoupení značky BMW. Naopak současné policejní Ferrari 458 Italia bylo zabaveno coby majetek pocházející z trestné činnosti.
zdroj: Road & Track | foto: City of Garfield Police