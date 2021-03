Nejexkluzivnější Rolls-Royce byl po letech dodán trpělivému zákazníkovi

Populární sběratel aut Jack Boyd Smith Jr. pokoušel štěstí při konfiguraci nejluxusnějšího přírůstku do prominentní garáže. Americký průmyslník požádal automobilku Rolls-Royce o dodání Phantomu. Ve světě bohatého Smithe je závazná objednávka svátkem pro dealera i výrobce, protože známý milovník kvalitních aut nešetří svůj účet, ale ani individualizační oddělení.

Ruční manufaktura v Goodwoodu je připravena plnit tajná přání klientů, přesto se Smith dokázal dostat na hranice proveditelnosti oddělení Bespoke. Prošedivělý stařík objednal rovnou prodlouženou verzi Phantomu obloženou jedním z nejvzácnějších druhů dřeva na planetě. Vousatý sběratel požádal o vnitřní dekory složené ze stromu Koa.

Neuvěřitelně vzácný materiál roste jen na několika místech zeměkoule, najít lze například na Havaji. Smith má místní přírodu rád, jelikož nejoblíbenějším kusem nábytku jmenoval houpací křeslo tvarované jak jinak než ze dřeva Koa. Stylový kus nábytku si před lety koupil na ostrově Maui.

Získávání vzácného dřeva do interiérů zakázkových Phantomů nebývá pro řemeslníky složitým úkolem, ale chráněné stromy Koa mohou být dále použity pouze po dokončení rostoucího cyklu. V podstatě je možné zpracovat pouze padlé kusy ze soukromých pozemků.

Přísné podmínky znásobené složitou byrokracií znervózňovaly dodavatele zvyklého vyhovět téměř všemu. Automobilka tvrdí, že proces hledání a vyjednávání o koupi vhodného exempláře Koa zabral téměř tři roky. Konečný výsledek však odpovídá standardům značky, po letitém snažení byla do koženého kokpitu zasazena medově zbarvená dýha. Bohatě strukturované obložení zdobí palubovku, středovou konzoli, dveře, zadní stolečky i piknikový set samotně tvořený ručně po dobu 500 hodin.

Není tedy divu neoficiálnímu označení nejexkluzivnějšího Phantomu dodávaného do USA. „Pokaždé, když nasednu do auta, připomene mi to Havaj,“ říká Smith, který do své stále rostoucí kolekce přidal Phantom. Celkově vlastní přes 60 automobilů a v sestavě nechybí další čtyři kusy zdobené soškou Spirit of Ecstasy.

Nový přírůstek je speciální i dalšími detaily. Iniciály majitele a jeho ženy u dveří řidiče a spolujezdce jsou milé, ovšem člověka do kolen složí zbytek výroby prodlouženého korábu. Kromě téměř nesehnatelného dřeva Koa je zvláštností exteriér inspirovaný Packardem Twelve Coupe z roku 1934, který sběratel doma opečovává. Trefa do modrého lakování karoserie „Packard Blue“ trvala 40 neúspěšných pokusů a aby trpělivý Američan pomohl s únavným procesem, nechal dokonce demontovat blatník Packardu a odeslal jej přes oceán až do centrály v Goodwoodu.

Britové si dali záležet i s tradiční hvězdnou oblohou. Dohromady 1420 světelných bodů z optických vláken na tmavě modrém koženém čalounění září na stropnici v uspořádání podle noční oblohy z noci Smithova narození v Clevelandu.

Precizní práce Britům zabrala celkem přes tři roky. I když nebyl předem jasný výsledek, nadšený majitel hodnotí nejexkluzivnější verzi jako „skutečné umělecké dílo“.