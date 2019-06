Nejslavnější klub majitelů a přátel vozů Rolls-Royce: V klubu na čaji o páté

Ze zadního gauče Rolls-Roycu Ghost jsem skrze záclonky zahlédl ukazatel k závodnímu okruhu Silverstone a vzrušeně se z relaxačního pololeže posadil. Řidič nehnul brvou a dál tiše pluje panstvím Northamptonshire směrem k Paulerspury. O tomto městě jsem na rozdíl od slavné britské závodní tratě v životě neslyšel. Až do chvíle, než mi na stůl dorazila dvojnásob lákavá pozvánka. Do továrny Rolls-Royce v Goodwoodu a právě do Paulerspury, kde se v ulici High Street za nenápadnými vraty v ještě nenápadnější usedlosti The Hunt House skrývá opravdový poklad. Hlavní sídlo prestižního klubu majitelů vozů Rolls-Royce, památník sira Henryho Royce, a hlavně záležitost, kterou jsem ještě nikdy neviděl a nejspíš už ani neuvidím. Nejobsáhlejší archiv značky soustřeďující záznamy o všech dosud vyrobených rollsech, technické výkresy, designové skici, zkrátka vše, co se po převzetí automobilky koncernem BMW v roce 2002 nestěhovalo z původní adresy v Crewe do nové továrny v Goodwoodu.

Čaj s mlékem a sušenky

Jestli jsem si někdy představoval klub britských gentlemanů, pak přesně takto. Štěrkem vysypaný dvorek obklopený domy bez omítky by mohl být čímkoli. Žádná okázalost, mohlo by zde být cokoli. Přitom už 39 let je Mekkou fanoušků Rolls-Royce.

Tichou vznešenou angličtinou nás v potemnělé knihovně vítá mimořádně kultivovaný gentleman Philip Hall. „Dá si někdo čaj s mlékem a sušenky?“ ptá se s úsměvem a já si připadám jako uprostřed děje detektivky AgathyChristie. Teď už jen aby přikráčel Hercule Poirot a zahájil výslech.

Místo něj se slova ujímá Philip. „Ve vitrínách kolem nás najdete všechny knihy a publikace, které kdy o značce Rolls-Royce a jejích zakladatelích vyšly. Máme tu katalogy a příručky ke všem vyráběným modelům ve všech vydaných jazycích, archiv časopisů a nedivte se, když narazíte i na publikace spojené s Bentley. Dlouhé roky byly tyto dvě tradiční značky pod jednou střechou, a tak jsou vítanými členy našeho klubu i majitelé a fanoušci aut s B na kapotě,“ uvádí nás Philip do obrazu.

V domě jako by se zastavil čas, vše je nasáklé magickým duchem staré Anglie. Jako by tu včera seděli Rolls s Roycem a diskutovali o novém motoru. Nicméně ani jeden z gentlemanů neměl za svého života ponětí, že jejich značka dosáhne takového věhlasu.

Všehochuť s cejchem RR

Procházíme chodbami ze sálu do sálu, a kam jen dohlédneme, skví se exponáty spojené s Rolls-Royce. Po stěnách visí masky aut, výkresy, plakáty, různé certififi káty. Ve vitrínách stojí desítky a stovky modelů, reklamních předmětů a trofejí. Řada z nich vypráví nějaký zajímavý příběh, třeba olympijská pochodeň, která se při své cestě svezla rollsem.

Slova zde nemají význam, raději se podívejte na fotky, jak pestrou směs vjemů a zážitků The Hunt House nabízí. Pro mě byl tím jednoznačně nejsilnějším… archiv.

Od Lenina po Lennona

Horní patra a půdní komplex vyplňuje nejobsáhlejší archiv značky Rolls-Royce na světě. Půl milionu výkresů, a hlavně složky více než 120.000 vyrobených aut. Na papírových kartách jsou mnohdy krasopisně uvedena všechna základní fakta. Zákazník, prodejce, číslo šasi, barva, speciální požadavky, servisní historie. Archiváři se snaží sledovat veškeré aukce a život každého kusu dál zaznamenávat, klidně se tedy může stát, že jste si před lety koupili Rolls-Royce a vaše jméno už je tu někde v regále. Celý archiv se postupně digitalizuje, ale při těch objemech je vám asi jasné, že šnečím tempem.

Philip Hall zasvětil značkám Rolls-Royce a Bentley celý život, stal se doyenem usedlosti The Hunt House a vedoucí autoritou archivu. V letech 1996 až 2008 byl výkonným ředitelem nadace Henryho Royce a i dnes, v důchodu, zde tráví dva nebo tři dny v týdnu. Lepšího průvodce jsme si nemohli přát. Philip se jen usmívá a s radostí vyplňuje naše klukovská přání. Přináší designové skici nerealizovaných modelů, výkresy motorů a jako bonus dohledal i karty aut významných osobností. Přesně ví, kam sáhnout, protože jinak je celý archiv seřazený podle výrobních čísel, a člověk tedy musí vědět, jaké auto hledá. Philip s oblibou říká, že v archivu mají vše od Lenina po Lennona včetně britské královské rodiny. Jen to umět najít.

Rolls-Royce Enthusiasts’ Club

V létě 1957 vyšel v deníku Oxford Mail inzerát navrhující založení klubu majitelů vozů Rolls-Royce. Zájem projevilo celkem jedenáct lidí, kteří se sešli 11. srpna v obýváku jistého Edwarda Harrise na farmě Paternoster poblíž Oxfordu. Toho dne vznikl klub a na první svolaný sraz o měsíc později dorazilo čtrnáct aut. Členská základna rychle sílila. Po třech letech čítala 100 fanoušků, v roce 1970 už jich bylo 1500 a z toho 300 ze zahraničí. Bylo jasné, že takový spolek potřebuje sídlo. Volba padla na usedlost The Hunt House v Paulerspury. Leží nedaleko místa založení, v centru Anglie, u dálnice a železnice. V letech 1975 až 1980 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a klub se mohl dál rozrůstat. V roce 1988 již soustřeďoval 5000 lidí, s rokem 2010 padla meta 10.000 členů celkem z 52 zemí. Klub má aktuálně 19 nezávislých základen ve Velké Británii a dalších 21 po celém světě.

Sto třináct let v šanonech

The Hunt House ukrývá nejobsáhlejší archiv značky Rolls-Royce na světě. Automobilka prý nikdy nevyhodila jediné lejstro, a když se v roce 2002 stěhovala z Crewe do nové továrny v Goodwoodu, veškerá dokumentace skončila zde, v regálech klubu. Philip Hall se v 500.000 technických výkresech, 15.000 designérských skicách a 120.000 složkách jednotlivých vyrobených aut vyzná jako nikdo jiný. Eviduje se každé vyrobené šasi, první majitel, prodejce, a když to jde, tak i další osud každého rollsu. Philip obratně vyhověl naší prosbě najít složku někoho známého a vytasil těžký kalibr: královnu Alžbětu, když byla ještě princeznou, Johna Lennona, Elvise Presleyho a Rudyarda Kiplinga, prvního britského nositele Nobelovy ceny za literaturu.

RR ve vzduchu

Rolls-Royce dodnes patří k nejvýznamnějším výrobcům leteckých motorů, jde však o firmu zcela nezávislou na automobilce. Pověstným dílem je bezpochyby dvanáctiválec Merlin známý z nejslavnějších stíhaček druhé světové války. Poháněl spitfiry, hurricany a v licenční verzi i americké mustangy. Je paradoxem, že ani jeden ze zakladatelů firmy neviděl tento dnes ikonický motor létat. Henry Royce zemřel v dubnu 1933, motor Merlin se ale poprvé vznesl až v říjnu. Traduje se, že základní koncepci dvanáctiválce načrtl Royce holí do písku na pláži. Největší slávy RR v leteckém průmyslu se nedožil ani Charles Rolls, který by byl obzvlášť pyšný. Patřil k průkopníkům letectví, absolvoval přes 170 letů balonem a stanovil rekord v nejdelší nepřerušené cestě. Byl zakládajícím členem britského Královského aeroklubu, druhým Britem ve vzduchu a také druhým držitelem pilotního průkazu ve Velké Británii. Jako první člověk překonal jediným letem kanál La Manche tam i zpět ve stejném stroji. To bylo v roce 1910, kdy také přišel o život při nehodě svého letadla u Bournemouthu a zapsal se tak do historie jako první britská oběť letecké havárie. V automobilce Rolls-Royce založené roku 1906 tak působil pouhé čtyři roky.

Rolls a Royce, kdo byl kdo

Charles Stewart Rolls (1877–1910) a Frederick Henry Royce (1863–1933). Dva naprosto odlišné charaktery, lidé pocházející ze zcela rozdílných poměrů. Rolls byl synem barona, studoval na prestižních školách. Royce se narodil v rodině mlynáře a jako mladý si vydělával prodejem novin a roznášením telegramů. Zajímal se o techniku a elektrotechniku. S kamarádem založil firmu na elektrické komponenty v Manchesteru, vše dělal nejlépe, jak uměl. Bez kompromisů. To bylo jeho krédo. Přesto neměl jeho podnik úspěch, kvalitní výrobky smetla z trhu masová konkurence s podbízivými cenami. Royce se rozhodl změnit obor, vrhl se na auta, která ho fascinovala stejně jako vše technické. Postavil pár prototypů, přičemž jeden z nich se náhodou dostal k prodejci aut Charlesu Rollsovi. Jeho velmi náročné představy zatím nedokázala naplnit žádná ze zastupovaných značek, ale technická úroveň Royceova vozu ho fascinovala. Zprostředkovanou schůzkou zámožného obchodníka Rollse a konstruktéra Royce v manchesterském hotelu Midland v roce 1906 se začala psát historie automobilky Rolls-Royce. Její model Silver Ghost platil za nejlepší auto světa té doby, když dokázal ujet 15.000 mil nonstop bez jediné poruchy.