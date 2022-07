Nejstarší student nastoupil do autoškoly ve věku 92 let

Každý měsíc se o získání tuzemského řidičského průkazu pokouší průměrně asi 12.500 jedinců. Účastníci závěrečných zkoušek zastupují převážně mladší generaci, o to větší unikát je britský případ studenta s rokem narození 1929.

Britský penzista Terry Collier původně složil první řidičské zkoušky v roce 1947 a dalších 72 let jezdil bez nehod. Milovaný řidičský průkaz odevzdal preventivně, aby nedošlo k nebezpečné situaci zaviněné vysokým věkem. Dcera Julia si všímala rostoucí zoufalosti zaviněné absencí volnosti svého otce, proto mu dala druhou šanci a tátu přihlásila do autoškoly.

Instruktoři zažili šok, jelikož Julia vybrala školu zaměřenou na mladé začínající šoféry. Obvyklý věk nováčků se pohyboval okolo 17 let, dokud dlouhodobý průměr nenarušil více než 90letý šedovlasý muž aspirující na titul nejstaršího spolužáka. Maximální věkové omezení neexistuje, tudíž nebyl problém přesvědčit kvalifikované učitele o přijetí mezigeneračně staršího studenta.

Pokyny k absolvování instruktážních lekcí posloužily jako mimořádně vítaný dárek ke Dni otců. Terry si nepřál nic jiného než usednout zpět za volant a vlastnoručně rozhodovat o tom, kam vyrazí. V autoškole paradoxně nazvané Young Driver (Mladý řidič) dostal výsostné právo oprášit letité zkušenosti v Bentley Flying Spur.

Tmavá limuzína byla dalším z překvapení. „Bylo fantastické sedět znovu za volantem, opravdu mi to chybělo. Všechno se mi vrátilo. Nikdy předtím jsem Bentley neřídil, takže to byl skvělý zážitek. Učil jsem se v Morris Minor a od té doby, co jsem prošel zkouškami, jsem řídil spoustu různých značek a modelů včetně karavanů a obytných přívěsů,“ popsal Terry živé vzpomínky. Nadšeně neskrýval radost ze spousty mladých spolužáků, kteří se učili řídit. „Moje rada každému nováčkovi za volantem by byla taková, aby vždy bral vážně vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních. Aby na silnici byl opatrný a ohleduplný, za riskování to nestojí,“ dodal dědeček a pradědeček. Bývalý rezidenční pracovník sociálních služeb jde vzorem šesti vnoučatům a sedmi pravnoučatům.

Za Young Driver se k unikátnímu školení vyjádřila vedoucí marketingu. „Ačkoli jsou naši žáci obvykle kolem 17 let, přichází spousta lidí, kteří z toho či onoho důvodu nejsou schopni řídit. Mohou být nervózní nebo prodělali zdravotní potíže, což znamená, že si nejsou jisti schopnostmi absolvovat závěrečné testy,“ řekla Sue Waterfield. Instruktoři mají zkušenosti i s nevidomými, kdy se využívá možností přizpůsobených automobilů autoškoly a soukromého pozemku mimo veřejně přístupné komunikace.

Marketingová ředitelka si bude z tisíců studentů pamatovat právě Terryho, protože jak sama potvrdila, nepotkává podobně zkušené žadatele, kteří mají za sebou přes sedm desetiletí bezproblémového řízení.