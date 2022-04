Nekonečná telenovela: BMW naznačilo, že čipová krize zdaleka nekončí

Odborníci a ekonomové ze všech koutů světa avizovali, že krize týkající se nedostatku čipů skončí do konce roku 2020. Pomoci tomu měla především obnova veškerých výrobních a přepravních procesů související s příchodem vakcín a utlumením pandemie koronaviru.

Jenže nedostatek čipů přetrvával, a tak se úplný návrat do normálu predikoval až v roce 2021, následně pak roku 2022. Jenže ani dnes to nevypadá, že by se krize s polovodiči blížila svému konci. Dokonce i automobilky se postupně nechávají slyšet, že počítají s jejich nedostatkem ještě minimálně jeden rok. Jako poslední se k nim přidalo i BMW.

Generální ředitel Oliver Zipse se v jednom z rozhovorů nechal slyšet, že čipová krize bude pokračovat minimálně do roku 2023, byť její nejhorší fázi máme konečně za sebou. Přesto je přesvědčený, že bude trvat ještě několik měsíců, než se dostaneme na stav před rokem 2020.

Ve světě však existují ještě pesimističtější odhady, podle kterých čipová krize neskončí dříve než v roce 2024. Jen připomeňme, že nedostatek polovodičů výrobu celé řady automobilů pozastavil, případně donutil výrobce všelijak experimentovat s výbavami tak, aby bylo při tvorbě auta potřeba čipů co nejméně. Došlo tak ke kuriózním situacím, kdy například futuristický elektromobil Hyundai Ioniq 5 v úvodu výroby nedostával kvůli nedostatku čipů výsuvné kliky, ale pro jejich otevření jste si museli pomoci fyzickou silou.