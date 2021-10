Hyundai Ioniq 5 Power – Zjevení na pět

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Není to tak dávno, co značka Hyundai nabízela na našem trhu vzhledově poněkud fádní modely, které se v plejádě všech těch octavií a passatů vcelku snadno ztratily. Tenkrát by jen těžko někdo předpokládal, že se Korejci o pár let později stanou designovými přeborníky a tvary jejich automobilů budou moci závidět i zavedené evropské automobilky. Neříkám, že se novinky Hyundaie musí líbit všem, ale u všech vzbuzují nějakou emoci. Ať už je pozitivní či naopak, svou úlohu zaujmout plní na jedničku.

Vzpomeňme třeba extravagantní světelnou techniku nového Tucsonu, nepřehlédnutelnou Konu či neotřelý vzhled malého crossoveru Bayon. Bylo jen otázkou času, než se svébytné vzhledové pojetí promítne také do nabídky elektromobilů. Prvním elektrovozem nové éry se stal právě Hyundai Ioniq 5.

Označení Ioniq značka dříve používala pro samostatný model, nyní se z něj stal název celé elektrické modelové řady. Ioniq je tedy v hierarchii značky něco jako rodina ID. u Volkswagenu. „Pětka“ navazuje na retro koncept Hyundai 45 představený před dvěma lety ve Frankfurtu. Tehdy by nás ale ani nenapadlo, že sériový vůz dorazí na české cesty jen s minimálními úpravami. Ne, toto opravdu není test jediného existujícího prototypu, v galerii koukáme na hotové auto!

Mámo, koukej

Ioniq 5 byl od počátku navrhován jako pocta modelu Pony (1975-1982), což byl první automobil značky Hyundai a zároveň první velkosériově vyráběné korejské vozidlo. Osobně jsem musel hodně hledat, abych odkazy na prapůvodní vůz našel, což ale vůbec nevadí. I tak se vymyká čemukoliv, co dnes na evropských silnicích můžete potkat.

Prim hrají hranaté retro tvary, ostré zlomy a světelná technika složená z nespočtu kostiček. Pixely musí hlavní designér milovat, neboť se z nich skládají nejen světla, ale i celá řada drobných detailů, ke kterým se ještě dostaneme. Obzvlášť atraktivní je světelná technika vzadu, kde jsou pixely spojeny v jeden celek černým vodorovným pásem. Jak auto svítí, se ostatně podívejte ve videu přiloženém výše. Zamrzí snad jen fakt, že v noci při odemčení nepředvedou světla nějakou efektní animaci, která by celkový dojem podtrhla.

Vůz vypadá futuristicky i s docela „obyčejným“ lakováním Gravity Gold Matte (+24.900 Kč). Dojem povyšují dvacetipalcová kola, ale třeba i zapuštěné kliky dveří. Ty se po odemčení nevysunou (jako třeba u vodíkového Nexa), ale zůstávají schované v karoserii. Pomoci si musíte fyzickou silou, což – jak jsme si také ukázali ve videu – není vždycky úplně komfortní. V reklamních materiálech automobilky si ale můžeme všimnout automaticky výsuvných klik, které by naše výbava (Style s paketem Premium) měla mít rovněž. Tak kde je problém? Důvod je prostý - nedostatek čipů. Kdyby se čekalo na „správné“ kliky, zbytečně by to protahovalo uvedení modelu na trh. A tak se na úvod produkce sáhlo po tomto řešení. Všechny ioniqy objednané nyní už ale dostanou kliky výsuvné, zpětný upgrade není možný.

Opomenout nelze ani víčko konektoru pro nabíjení, které je nenápadně schováno v pravém zadním rohu karoserie. Otevírá se elektricky stiskem víčka, případně tlačítkem na klíčku. Kromě samotného konektoru tu vidíme i pixelovou indikaci (zase kostičky, já vám to říkal) nabití baterie. Zatímco majitel si stav dobití bude nejspíš hlídat na dálku skrz mobilní aplikaci, pro jiného elektromobilistu, který přijíždí k ioniqem obsazenému stojanu, je to dobré znamení toho, jak dlouho u dobíječky asi ještě budete. Nemusí vůbec opouštět své auto, aby si údaje přečetl na stojanu.

Až mě překvapuje, že takto pojatá „pětka“ dostává klasická zpětná zrcátka. Očekával bych možnost kamer a displejů, jako tomu je například u Hondy e (standardně) nebo Audi e-tron (za příplatek). A asi očekávám správně, protože na cestách už bylo zachyceno několik prototypů bez klasických zrcátek.

Oční klam

Upřímně si nevzpomínám, kdy naposledy jsem v testovacím autě posbíral tolik nevěřícných pohledů a udivených reakcí všeho druhu. Zatímco jedna půlka jásala, fotila a posílala palce nahoru, druhá se jen škodolibě šklebila a házela do vzduchu nějaké poznámky o tom, proč není slyšet motor. Vlastně mě až překvapilo, že anketa zaměřená na vzhled tohoto auta na našem Instagramu skončila přesně 50 na 50. Já osobně jsem totiž z jeho vzezření nadšený a po každém zaparkování mě donutilo se otočit. Ale znáte to, sto lidí…

Ioniq 5 však nefascinuje jen vzhledem, ale i svými proporcemi. Když jsem počátkem roku viděl první studiové fotky, říkal jsem si, proč Hyundai zvolil označení crossover. Vždyť je to takový pěkný hatchback, něco jako korejský Golf na elektřinu. No a pak jsem se podíval do technických specifikací a zjistil, že vůz má na délku přes 4,6 metru, šířku takřka 1,9 metru a hlavně rozvor 3000 milimetrů! S výškou 1605 mm je jen o 11 milimetrů nižší než Enyaq, takže dané karosářské označení si zaslouží zcela právem. Tudíž jsem čekal, že při prvním osobním setkání bude vůz působit robustně a přifoukle. Jenže, když ho pak obcházím v prázdné redakční garáži, zjišťuji, že on vypadá pořád jako hatchback. Poprosil jsem tedy kameramana, aby vedle přistavil svou i30 Fastback (viz video). Až tady je rozdíl patrný, „pětka“ klame tělem naprosto dokonale.

White is the new black

V kabině je od první chvíle zřejmá snaha o co možná nejčistší a nejuhlazenější styl. Volant nemá logo značky (zbytečnost, vždyť každý ví, jaký vůz si pořídil) a plochy na něm se na první pohled tváří jako dotykové, jde však o klasická tlačítka, o která nezavadíte omylem třeba při vyhýbacím manévru.

To chválíme, stejně jako kvalitní, na dotyk příjemné materiály a multimediální prostředí složené ze dvou 12,3“ obrazovek, jako to známe z moderních mercedesů. Tady jsou ale originálně zakomponované do bílého rámečku. Stejně tak samotné prostředí infotainmentu má standardně bílý podklad. Můžete jej změnit na černou, v bílých rámečcích je to ale bez přehánění pěst na oko. Bílé provedení nevadí, ani v noci vás při utlumeném jasu neoslňuje. Prostředí multimédií je přehledné a svižné, pod prostřední obrazovkou najdeme konvenční tlačítka pro rychlé přepínání mezi vybranými položkami.

Méně spokojený už jsem byl s head-up displejem, jehož obraz promítaný na čelní sklo mi nepřišel dostatečně ostrý, takže jsem jej po nějakém čase raději deaktivoval. Líbí se mi zachování samostatného panelu pro ovládání teploty, byť už i tady došlo k jistým kompromisům. Šipky pro přidávání a ubírání stupňů jsou dotykové a za jízdy není úplně snadné se na ně trefit. A když chcete aktivovat vyhřívání či ventilaci sedaček, musíte prstem kliknout na patřičný nápis a posléze vyhřívání spustit na obrazovce infotainmentu. Obzvlášť otravné je takové přeskakování ve chvíli, kdy prostřední displej využíváte třeba pro Apple CarPlay a navigaci Waze.

Tak přeci crossover

Světlý interiér v kombinaci s bílými sedačkami vytváří vzdušný dojem, i když předpokládám, že ani v tmavém provedení by se člověk necítil stísněně. Místa v obou řadách má totiž „pětka“ na rozdávání. Vpředu mě v rozměrných a pohodlných křeslech neomezuje žádný středový tunel, takže se mohu pohodlně rozvalit. Zároveň nehrozí, že bych pravým kolenem aktivoval nějakou funkci. Uprostřed je jen plovoucí a posuvná středová konzola s obrovským množstvím úložných prostor. A když si na nabíječce chcete zdřímnout, samostatnými tlačítky nastavíte sedačku řidiče a spolujezdce do relaxační polohy, která sklopí opěradlo a zdvihne opěrku nohou. To je pohoda!

My jsme sem ale nepřijeli vegetit, sedačku řidiče si tedy opět nastavuji tak, aby mi s výškou 178 cm bylo za volantem příjemně. A když přesednu dozadu, znovu mám královský prostor před koleny a dostatečnou rezervu nad hlavou. Zadní sedačky jsou navíc také velmi pohodlné a zvládnou se sem nasoukat i tři dospělí. Cesta k moři asi nebude ideální, ale pár desítek kilometrů tu zvládnou zcela bez problémů. Daný půdorys tvůrci vytěžili do posledního milimetru. Cestování vzadu zpříjemňuje loketní opěrka s držákem na nápoje a vyhřívání sedadel. Navíc lze lavici posunout až o 15 centimetrů a získat tak prostor k dobru pro nohy či zavazadla.

Zavazadlový prostor má objem 527 litrů, tedy méně než enyaq s 585 litry. Kufr je sice dost mělký, nabízí ale další úložný prostor pod podlahou (po stranách a v zadní části, uprostřed je umístěn elektromotor). Koncernová konkurence může ioniqu závidět 57litrovou schránku pod přední kapotou, kam se vejde třeba dobíjecí kabeláž. Plastové víko navíc po otevření drží nahoře, takže vám při ukládání předmětů dovnitř nebude padat na ruce.