Některá moderní auta se stále dají ukrást za 10 sekund

Na zranitelnost nových automobilů poukázali naši britští kolegové z What Car?, kteří se zaměřili na možné zneužití systému bezklíčového odemykání a startování. S nejhůře zabezpečeným modelem, který byl ale představený teprve v minulém roce, se jim přitom podařilo odjet již za pouhých 10 sekund. Nebyl to však jediný vůz, za kterým se tak rychle zaprášilo.

Vůbec nejhůře dopadl nový kompaktní crossover DS3 Crossback ve vrcholné výbavě Ultra Prestige, do kterého se redaktoři z What Car? dostali za pomoci zařízení pro kopírování signálu klíčku již za 5 sekund a po dalších pěti sekundách s vozem odjížděli. Ve stejném čase se redaktorům podařilo odjet i s Audi TT RS Roadster, ovšem tady to mělo jeden háček.

Klíček Audi TT už je totiž vybaven pohybovým senzorem, který by měl podobnému typu krádeží zabránit. Jakmile se tedy klíč delší dobu nepohybuje, bezpečnostní systém deaktivuje vysílání signálu a zloději tak nemají co zkopírovat. Jakmile je tedy tento bezpečnostní systém aktivní, redaktoři měli smůlu.

Na třetím nejhorším místě pak skončil Land Rover Discovery Sport, modelový rok 2018, který už si vedl lépe. Dostat se do auta trvalo 10 sekund a odjet s ním dalších 20 – celkem tedy 30 sekund. V tomto případě ale sehrálo svou roli stáří modelu, neboť u novějších vozidel z produkce Land Rover již automobilka instalovala rádiovou technologii vysílající v ultra-širokém pásmu, což zlodějům komplikuje najít správnou frekvenci a zkopírovat ji.

Na druhé straně spektra pak stálo SUV BMW X3 a Ford Fiesta, do kterých se experti v roli zlodějů dostávali 40 sekund, a odjet jim trvalo dalších 20 sekund. V obou případech však musel být klíček aktivní, jinak neměli šanci se do vozu dostat.

Automobilky jako BMW, Ford, Mercedes-Benz nebo Audi totiž v reakci na zranitelnost systémů bezklíčového odemykání a startování přišly s novým typem klíčů, které jsou osazeny detektorem pohybu. Jakmile se tedy klíč přestane pohybovat, přejde do režimu spánku a přestane vysílat signál. Jakmile se klíč deaktivoval, nedostali se redaktoři z What Car? do žádného ze sedmi testovaných vozů.

Čas potřebný ke krádeži moderních automobilů se systémem bezklíčového odemykání a startování Deaktivovaný klíč Aktivovaný klíč Vloupání (s) Odjezd (s) Vloupání (s) Odjezd (s) Audi TT RS Roadster Nemožné Nemožné 5 5 BMW X3 Nemožné Nemožné 40 20 DS 3 Crossback Tuto funkci nenabízí 5 5 Ford Fiesta Nemožné Nemožné 40 20 Land Rover Discovery Tuto funkci nenabízí 20 Nemožné Land Rover Discovery Sport Tuto funkci nenabízí 10 20 Mercedes-Benz třídy A Nemožné Nemožné 30 20

„Je pobuřující, že někteří výrobci automobilů zavedli systémy bezklíčového odemykání a startování, aniž by je učinili přinejmenším stejně bezpečnými, jako byly technologie, které jimi nahradili,“ posteskl si Steve Huntingford,redaktor magazínu What Car?. Současně ale dodal: „Je skvělou zprávou, že alespoň malá část automobilek bere problém krádeží aut vážně. Pro zlepšení bezpečnosti se však musí udělat více, zejména u starších modelů.“

Pro majitele starších automobilů tak stále platí rada nenechávat klíče od vozu poblíž vstupních dveří, případně u vnějších zdí. Pokud byste ale chtěli mít klidnější spaní, můžete si na klíč pořídit jednu ze speciálních kapsiče, které jsou schopny signál vysílaný klíčem odstínit. Díky všité tenké vrstvě kovu totiž fungují jako Faradayova klec a představují jeden z nejúčinnějších způsobů obrany.