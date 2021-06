Vybrali jsme ty nejlepší aplikace pro motoristy: Pomocníci na vaší straně!

Co se jednoznačně vyplatí stáhnout do mobilu? Udělali jsme rozmanitý výběr mobilních aplikací, jež vám usnadní dobu strávenou za volantem.

Nástup dovolených, pocovidové rozvolňování, návrat lidí do kanceláří – to všechno znamená jediné: doba strávená v autech opět začíná růst. Přichystali jsme proto pestrou nabídku mobilních aplikací. Jaké jsou nejlepší pro parkování? Které pro zábavu? Co naopak využijete při krizových situacích? Snažili jsme se myslet opravdu na všechno.

Zaparkuju.cz

Zaparkuju.cz, appku určenou primárně pro Prahu, stáhnete bez jakýchkoliv poplatků na operačních systémech Android a iOS zdarma. Šikovná je zejména v tom ohledu, že si některá parkovací místa můžete zarezervovat s předstihem. Rovněž se snaží filtrovat parkoviště podle ceny, respektive nabízet motoristům ta nejvýhodnější (nejlacinější). Dále lze ocenit přehled míst s dobíjecími stanicemi pro elektromobily po celém Česku a míst pro hendikepované v hlavním městě. Za smutnější však platí aktualizace, kdy přibývání některých zón aplikace nereflektuje, nebo se značnou prodlevou.

Plus Ukazuje v Praze parkovací místa pro hendikepované a možnost rezervování míst Minus Chybí aktualizace nových zón Známka 1-

Co se ještě může hodit?

Parkovacích aplikací, jež fungují solidně, existuje spousta. Mezi další, s nimiž neprohloupíte a které můžete stáhnout bezplatně přes Android i iOS, patří například tyto: eParkomat, ParkSimply, Smart4City nebo Citymove.

Svět motorů 24/2021

Drivvo – Správa vozidla

Není na škodu hlídat si výdaje za tankování, jednotlivé ceny na čerpacích stanicích ve svém nejbližším okolí či si detailně zaznamenávat důležité informace spojené se servisem vašeho auta. Právě k tomu je mobilní aplikace Drivvo – Správa vozidla, kterou stáhnete přes Android i iOS bezplatně. Do appky lze navíc přidat několik vozidel. Její hlavní výhoda tkví v přehlednosti a hezkém grafickém zpracování se spoustou grafů. Bohužel některé sofistikovanější funkce jsou již zpoplatněné.

Plus Uživatelsky přátelská. Lze v ní vést statistiky o více vozech Minus Některé funkce jsou zpoplatněné Známka 2

Park4night.com

Celoevropská bezplatná aplikace Park4night.com platí za největší databázi nejrůznějších parkovišť, odpočívadel a prostranství, kde můžete obytný vůz odložit na noc. Jednoduše v ní ťuknete na lokalitu, kde hodláte přespat, a aplikace nabídne seznam několika míst. Načež vás prostřednictvím GPS na to zvolené dovede. K tomu, aby nedošlo k přešlapu, slouží funkce přidávání recenzí. To však paralelně představuje i jeden ze dvou nemalých problémů. Do aplikace může přidávat místa kdokoliv, tudíž na vás občas vyskočí neověřená, či dokonce neplatná lokace. Rovněž je řada „provařených“ míst, kde se karavany kumulují a dané lokality jsou přecpané. Aplikace nadto stále není v češtině.

Plus Široký výběr míst. Nabídka zahrnuje prakticky celou Evropu Minus Aplikace není v českém jazyce. Místa jsou někdy přecpaná Známka 2-

Co se ještě může hodit?

Campercontact: Aplikace Campercontact z Holandska nabízí informace o parkování pro obytná vozidla ve více než padesátce zemí (převážně evropských) včetně Česka. V appce se dá vybrat čistě místo pro parkování karavanu, ale rovněž i pouze lokality pro vypuštění odpadní vody nebo místa, kde je možné rozbalit jen stan. Aplikace však bohužel není v češtině.

Aplikace Vodováha: De facto jakákoliv aplikace vodováhy v chytrém mobilu usnadní karavanistům zaparkovat vozidlo na rovině na noc. Což je důležité kvůli spánku, odtoku vody ve sprše, ale taky třeba pro správnou funkci některých chladniček.

První pomoc

Aplikace První pomoc je typ appky, kterou nechcete na cestách nikdy použít, ale určitě se hodí. Kromě kolonek, jak se chovat při infarktu, dušení nebo popáleninách, pěkně vizuálně ukazuje, jak zasáhnout při dopravních nehodách. Právě díky své komplexnosti by měla mít místo v každém chytrém mobilním telefonu. Dá se vytknout jediné: abyste vždy našli, co konkrétně potřebujete, je potřeba se s ní trochu sžít. Zvládnete to však během pár minut.

Plus Jednoduše radí, jak se chovat při autonehodě. Má spoustu dalších užitečných funkcí Minus K některým informacím je třeba se více proklikat Známka 1-

Audiotéka

Kdo již má na dlouhých štrekách dost rádia, může mu zpříjemnit cestu aplikace Audiotéka, která je k dispozici pro Android i iOS. Skýtá opravdu širokou paletu namluvených titulů s ukázkami zdarma. Můžete tak projíždět seznamy knih – a u těch, které vám padnou do oka, pak zaplatit plnou minutáž. Kdo naopak nechce za volantem úplně relaxovat, může si zvolit některý z kurzů v cizím jazyce.

Plus Ukázky knih jsou zdarma. Nepřeberné množství žánrů Minus Po určitém čase je třeba za poslech zaplatit Známka 1-

Co se ještě může hodit?

Booko: Aplikace Booko s vydařenou grafikou je primárně určená pro vaše ratolesti. Osm pohádek je dokonce namluvených zadarmo, za ostatní je již menší poplatek. Našli jsme pouze jednu výtku – občas se aplikace pomaleji načítá.