Německá policie vyšetřuje Passera kvůli jízdě přes 400 kilometrů v hodině

Osmapadesátiletý Passer podle svého vyjádření vůz značky Bugatti testoval na zhruba desetikilometrovém rovném úseku dálnice A2, která spojuje Berlín a Hannover. Uvedl, že bezpečnost, za kterou děkuje Bohu, pro něj byla prioritou. Jak ale poznamenala média, na záznamu je vidět několik aut, které Passer předjíždí. Navíc jízdu, při níž dosáhl až 417 kilometrů v hodině, neabsolvoval za bílého dne.

Rychlostní test Čecha už minulý týden kritizovalo německé ministerstvo dopravy. Teď přicházejí další kroky. Podle německých zákonů je nelegální silniční závod trestný i v případě, že se ho účastní jediný řidič, "pokud jede nepřizpůsobenou rychlostí a hrubě v rozporu se silničními předpisy a bezohledně, aby dosáhl co nejvyšší rychlosti".

Policejní mluvčí počínání Passera, který své vozy na německých dálnicích testoval opakovaně, označila za nezodpovědné. Dopravní expert Ferdinand Dudenhöffer zase vyjádřil přesvědčení, že jízda rychlostí nad 400 kilometrů v hodině je nanejvýš nebezpečná. "Chceme multimilionářům dovolit užívat si na veřejných silnicích radovánky, které mohou ohrozit lidské životy?" tázal se.

Zveřejněné video by podle něj mělo být popudem k zamyšlení, co má být ještě na německých dálnicích povolené, a co už nikoli. Třeba by se podle něj dalo zakázat, aby po dálnicích jezdila auta, která nemají omezenou maximální rychlost v určité výši.

Passer, který je podle magazínu Forbes 33. nejbohatším Čechem, si německou dálnici vybral podle všeho proto, že na nich z velké části neplatí žádné rychlostní omezení.

V Německu se v posledních letech opakovaně diskutuje o tom, zda zavést na dálnicích všeobecný rychlostní limit 130 kilometrů v hodině. Výzkumy totiž ukazují, že na úsecích bez limitu dochází k výrazně vyššímu množství závažných nehod.