Nesmrtelné piano už najelo přes 7 milionů km, 52x ročně mění olej

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je fascinující ukázkou legendární nesmrtelnosti a až bezkonkurenční spolehlivosti starých naftových mercedesů. Na Kanárských ostrovech už celá desetiletí jezdí dnes už starý taxík, který díky pečlivému servisu najel už přes sedm milionů kilometrů! Každou chvíli prochází základní údržbou, jeho provozovatel dělá pravidelné preventivní servisy motoru, a kdyby náhodou selhal, má další v záloze. Tenhle taxík skoro nikdy nestojí.

Neuvěřitelný příběh taxíku Mercedes-Benz 240D se začal psát v roce 1986, když si jistý Domingo, na ostrově známější jako Dominguito, koupil prodlouženou verzi mercedesu generace W123, v Česku známé pod přezdívkou „piano“, aby založil a provozoval svou taxislužbu. Tovární sedan s rozvorem náprav nataženým o 630 milimetrů je 5,36 metru dlouhý a má sezení ve třech řadách pro celkem osm cestujících. Je tedy ideální pro transport velkých skupin turistů.

A od poloviny osmdesátých let absolvoval ekvivalent 175 cest kolem světa, aniž by opustil Gran Canarii, třetí největší ostrov Kanárských ostrovů. Domingo začal svou taxislužbu provozovat až v roce 1988 a od té doby je prodloužený mercedes den co den v provozu. S atmosférickým 2,4litrovým dieselem OM 616 D 24 o maximálních 53 kW (72 koních) už najel přes sedm milionu kilometrů.

Video se připravuje ...

Téměř bez přestání je nasazen na tři osmihodinové směny a denně najezdí kolem 700 kilometrů, což je necelých 5000 kilometrů týdně. To je hlavní důvod, proč základem údržby i spolehlivosti tohoto taxíku je 52 výměn motorového oleje ročně. Co týden, to výměna oleje. A s vysokým nájezdem na počítadle kilometrů už s každým dalším milionem prochází motor pečlivou kontrolou, nebo dokonce repasí.

V minulosti přitom prošel vyztužením karoserie, výměnou poddimenzovaných brzd za modernější a výkonnější a přečalouněním všech sedadel. Obdivuhodnou hranici sedmi milionů kilometrů překonal v roce 2023 a nezastavila jej ani nehoda o rok dříve. Jen krátce po nezaviněné srážce s jiným autem byl opraven a stále se používá.