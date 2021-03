Netflix opět odhaluje zákulisí F1. Nová řada série Touha po vítězství stojí za to

Třetí řada dokumentární série Touha po vítězství internetové televize Netflix ukazuje to nejdůležitější z loňské Formule 1, a to v zajímavé formě i pro diváky, co se o F1 nezajímají.

Formule 1 bývala za éry Bernieho Ecclestona uzavřený podnik, který soukromí svých hvězd důsledně tajil. Jenže globální internetový svět si žádá odhalit i to nejtajnější soukromí celebrit, což přinutilo otevřít světu i zákulisí Formule 1. Pomáhá tomu i dokumentární série Touha po vítězství (v originále Drive to survive) internetové televize Netflix, která krátce před startem nové sezony tohoto šampionátu zveřejnila novou řadu 10 epizod. A ta stejně jako ty předcházející stojí za to.

Již třetí řada dokumentární série Touha po vítězství pojednává o sezoně 2020, která byla pro Formuli 1 stejně jako pro mnohé jiné motoristické sporty zásadně jiná. Pandemie koronaviru její podobu silně ovlivnila, měnil se kalendář, rušily se závody, naopak se jelo na nových tratích, výsledkem čehož byla možná nejzajímavější sezona F1 za poslední léta. A spoustu zajímavého se dělo i v zákulisí, jak odhaluje Touha po vítězství.

Přestože jde o dokumentární sérii, zabývající se reálným děním, výsledky závodů jsou tady vedlejší. Spíše jen posouvají příběh dál, nebo doplňují kontext, než že by byly dominantním prvkem. Hlavní jsou tu příběhy jednotlivých závodníků nebo manažerů týmu, díky čemuž je tato série opět atraktivní i pro ty, kteří se o dění Formule 1 nezajímají. Zaujme ale samozřejmě i věrné diváky F1, kterým otevře zákulisí jejich oblíbené motoristické disciplíny.

Tedy takovým tifosi, věrným fanouškům Ferrari, může být do breku, kterak si připomenou loňské zoufalství maranellské stáje. Netflix připomíná, že za problémy stálo i zřejmé porušení pravidel, které se stáj i vedení šampionátu snažilo utajit. Právě o hledání všemožných mezer v pravidlech je i díl věnující se týmu Racing Point, jehož loňským monopostům se přezdívalo „růžové Mercedesy“, kvůli tomu, že byly silně inspirované speciály trojcípé hvězdy ze sezony 2019. K tomu, zda šlo, či nešlo o porušení pravidel, se vyjadřují všichni dotčení; majitel týmu Lawrence Stroll, šéf stáje Otmar Szafnauer, stejně jako šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

Opět důležitou postavou je i šéf stáje Red Bull Racing Christian Horner, který názorně ukazuje, že vztahy mezi vedením stáje a týmovými jezdci nemusí být vždy ve znamení úsměvů a vřelých, přátelských vztahů. Ostatně sám Horner dokazuje, že udělá pro úspěch stáje cokoliv. V průběhu série se tak řeší další budoucnost Alexe Albona, která je odhalena jednoduchým doslovem, v podobě krátkého telefonátu Hornera se Sergiem Perézem, který Albona v jezdecké sestavě od letošní sezony nahradil. Podobným, takřka až filmovým padouchem, se jeví i Wolff z konkurenčního Mercedesu, který s ohledem na jeden z kvalifikačních výsledků Valtteriho Bottase říká, že cíle závodníka nemusejí být vždy shodné jako cíle stáje.

Z historického hlediska stojí zato hned první díl ukazující počátky pandemie koronaviru, která motoristickou sezonu 2020 silně ovlivnila. Vždyť australská grand prix byla zrušena vlastně jen pár hodin před startem, kvůli pozitivnímu nálezu u mechaniků stáje McLaren. Nejvíce akce zase přináší díl o vážné nehodě Romaina Grosjeana při Velké ceně Bahrajnu. Jeho vyprávění o chvílích uprostřed plamenů je opravdu emotivní, stejně jako slova šéfa týmu Haas Guenthera Steinera, který řešil, jak poděkovat záchranářům, jež Grosjeanovi pomáhali. Právě dění v týmu Haas ukazuje, jak může být Formule 1 krutá a drsná. Steiner jednou vypráví, kterak je jeho tým jako rodina, aby následně oba jezdci tým opustili, protože se najdou noví, talentovaní mladíci, s bohatými sponzory v zádech.

O dalších momentech, jako je konec přátelství mezi Carlosem Sainzem a Landem Norrisem, nebo vítězství Pierra Gaslyho v barvách Alpha Tauri, by bylo už zbytečné mluvit. Raději si Drive to survive pusťte. Těch deset epizod opět stojí za to.