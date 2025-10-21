Od studentských formulí k motorům v kolech. Budou klíčové pro levné elektromobily
Tým studentů stojící za rekordními prototypy postavil byznys na patentovaných dvourotorových elektromotorech umístěných přímo v kolech. Vývoj zaujal BMW, Continental i Volkswagen. S podporou přes 1,2 miliardy korun spustí sériovou výrobu v Mnichově v roce 2028.
O mnichovském týmu Formula Student jsme slyšeli už dříve v souvislosti s rekordními akceleracemi kompaktních formulí. Dnes se členové týmu prosazují ve světě velkých hráčů automobilového průmyslu a dosahují významných pokroků.
Absolventi po ukončení studií zamířili do velkých společností zaměřených na technologie, které jim sice poskytly profesionální zázemí a ukázaly potenciál elektrických motorů, ale zároveň je frustrovala nízká pružnost v inovacích. To skupinu v roce 2021 přimělo osamostatnit se a v Mnichově založit společnost Deepdrive, v níž nadále pokračují ve vývoji elektromotorů.
Deepdrive staví celé portfolio na patentované dvourotorové technologii, kterou nabízí jako centrální pohon i jako motor v kole. Dvourotor přináší vysokou účinnost i hustotu točivého momentu a současně snižuje náročnost na měď, ocel a magnety. To je důležité u cenově dostupných elektromobilů.
Výsledkem je kompaktnější jednotka, která je lehčí, umí rychleji a přesněji dávkovat točivý moment a poskytuje vysokou úroveň rekuperace. Umístění v kolech zároveň přináší více volnosti při rozvržení interiéru, což je klíčové pro malé modely, ale také zvyšuje neodpruženou hmotnost.
Se společností Continental vyvíjí Deepdrive pohon v náboji kol s integrovanou brzdou, což přináší úsporu hmotnosti. Záměrem je postupně přejít až na suchý brzdový systém bez hydrauliky, který má potenciál zmenšit složitost celé nápravy.
Z oficiálního vyjádření vyplývá, že nové pohony umějí přinést až o 20 % vyšší účinnost, což se přímo promítá do dojezdu i nákladů. Deepdrive zároveň uvádí, že spolupracuje s 8 z 10 největších světových OEM a v Mnichově buduje pilotní výrobní linky.
Projekt zpočátku bojoval s velkou hmotností jednotky, složitostí systému a vysokými náklady, ale postupně se podařilo vše vyřešit a dostat elektromotor na výrobitelnou a hlavně rentabilní úroveň. První sériové projekty se překlopí do produkční fáze v roce 2028. Záměr je podpořen investicemi ve výši přes 1,2 miliardy korun, na nichž se podílejí například BMW, Continental, Volkswagen prostřednictvím fondu Leitmotif a další významní partneři.
Testovací program se posunul z brzd a zkušeben do reálného provozu. BMW Startup Garage oznámila silniční zkoušky různých verzí dvourotorového pohonu ve svých modelech. Paralelně Deepdrive prováděl veřejné jízdy na Salzburgringu na upravené Tesle Model 3 se dvěma in-wheel motory na zadní nápravě. Podle Autocaru se novinka testuje i na modelech Volva.
