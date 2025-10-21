Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Od studentských formulí k motorům v kolech. Budou klíčové pro levné elektromobily

Deepdrive
Deepdrive
Deepdrive
Deepdrive
19 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (1)

Tým studentů stojící za rekordními prototypy postavil byznys na patentovaných dvourotorových elektromotorech umístěných přímo v kolech. Vývoj zaujal BMW, Continental i Volkswagen. S podporou přes 1,2 miliardy korun spustí sériovou výrobu v Mnichově v roce 2028.

O mnichovském týmu Formula Student jsme slyšeli už dříve v souvislosti s rekordními akceleracemi kompaktních formulí. Dnes se členové týmu prosazují ve světě velkých hráčů automobilového průmyslu a dosahují významných pokroků.

Absolventi po ukončení studií zamířili do velkých společností zaměřených na technologie, které jim sice poskytly profesionální zázemí a ukázaly potenciál elektrických motorů, ale zároveň je frustrovala nízká pružnost v inovacích. To skupinu v roce 2021 přimělo osamostatnit se a v Mnichově založit společnost Deepdrive, v níž nadále pokračují ve vývoji elektromotorů.

Deepdrive staví celé portfolio na patentované dvourotorové technologii, kterou nabízí jako centrální pohon i jako motor v kole. Dvourotor přináší vysokou účinnost i hustotu točivého momentu a současně snižuje náročnost na měď, ocel a magnety. To je důležité u cenově dostupných elektromobilů.

Výsledkem je kompaktnější jednotka, která je lehčí, umí rychleji a přesněji dávkovat točivý moment a poskytuje vysokou úroveň rekuperace. Umístění v kolech zároveň přináší více volnosti při rozvržení interiéru, což je klíčové pro malé modely, ale také zvyšuje neodpruženou hmotnost.

Se společností Continental vyvíjí Deepdrive pohon v náboji kol s integrovanou brzdou, což přináší úsporu hmotnosti. Záměrem je postupně přejít až na suchý brzdový systém bez hydrauliky, který má potenciál zmenšit složitost celé nápravy.

Z oficiálního vyjádření vyplývá, že nové pohony umějí přinést až o 20 % vyšší účinnost, což se přímo promítá do dojezdu i nákladů. Deepdrive zároveň uvádí, že spolupracuje s 8 z 10 největších světových OEM a v Mnichově buduje pilotní výrobní linky.

Projekt zpočátku bojoval s velkou hmotností jednotky, složitostí systému a vysokými náklady, ale postupně se podařilo vše vyřešit a dostat elektromotor na výrobitelnou a hlavně rentabilní úroveň. První sériové projekty se překlopí do produkční fáze v roce 2028. Záměr je podpořen investicemi ve výši přes 1,2 miliardy korun, na nichž se podílejí například BMW, Continental, Volkswagen prostřednictvím fondu Leitmotif a další významní partneři.

Testovací program se posunul z brzd a zkušeben do reálného provozu. BMW Startup Garage oznámila silniční zkoušky různých verzí dvourotorového pohonu ve svých modelech. Paralelně Deepdrive prováděl veřejné jízdy na Salzburgringu na upravené Tesle Model 3 se dvěma in-wheel motory na zadní nápravě. Podle Autocaru se novinka testuje i na modelech Volva.

Video placeholder
Deepdrive - testování Tesla Model 3 • Zdroj: Deepdrive

Zdroj: Autocar, BMW, Continental, Deepdrive, IAA Mobility I Video: Deepdrive

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů