Takhle vypadá nejdražší Škoda Fabia. Výkon 130 kilowattů a 800 tisíc na dohled
Limitovaná série Fabia 130 odkazuje na letošní výročí mladoboleslavské automobilky. Vedle nejvyššího výkonu je i nejdražší v rámci modelové řady. Odstup od konfekčního provedení ovšem ve výsledku není zase tak velký.
Společnost Laurin & Klement byla založena v roce 1895 a o třicet let později se díky spojení se Škodovými závody transformovala v automobilku s názvem, který nese až dodnes. Ze Škody se v posledních letech stala jedna z nejprodávanějších značek v Evropě, když předstihla například i Peugeot či Ford. Daří se jí také na poli elektromobilů. I v tomhle segmentu na našem kontinentu patří k absolutně nejlepším. V rámci koncernu Volkswagen se pak může pochlubit jednou z nejvyšších marží.
Škoda si letošní 130. výročí připomněla mnoha způsoby. Zákazníkům například nabídla zvýhodněné výbavové linie 130 let a 130 let Premium, na pomyslnou třešinku na dortu jsme si ovšem museli počkat až do podzimu.
Mladoboleslavští totiž přesně před dvěma týdny představili nejostřejší variantu čtvrté generace svého nejmenšího modelu. Fabia 130 dostala přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI se sedmistupňovou dvouspojkou DSG. Jenže na rozdíl od běžného modelu se stotřicítka může pochlubit výkonem 130 kilowattů.
Točivý moment 250 Nm zůstal jako nezměněn, patnáctistovka má ovšem o něco ostřejší charakter, větší pružnost ve středních otáčkách a lepší odezvu na plynový pedál. Úprav se dočkala též zmíněná dvouspojka DSG, jež reaguje rychleji.
Základní cena Škody Fabia 130 startuje na 699.900 Kč, další desítky tisíc spolyká příplatková výbava. Ta je však v rámci nejsilnější verze poměrně skromná, spoustu prvků má totiž stotřicítka v základu. Připlatit si tudíž můžete pouze 4700 Kč za kombinaci červeného laku Velvet s černou střechou, 15 tisíc za paket ochrany cestujících s kolenním airbagem řidiče a bočními vaky vzadu, za funkční paket za 5500 korun a za balíček 130 plus za 40 tisíc (mj. Asistovaná jízda 1.5+, multimédia s navigací a 9palcovým displejem, vyhřívané čelné sklo a další). Dalších 3400 Kč dáte za variabilní podlahu zavazadelníku a 3900 korun za neplnohodnotné rezervní kolo.
Jestliže v konfigurátoru zaškrtnete všechny nejdražší kompatibilní prvky příplatkové výbavy, dostanete se na 768.500 Kč. To i v dnešních měřítkách není zrovna málo.
Jenže pokud byste si chtěli klasickou fabii ve verzi Monte Carlo s motorem 1.5 TSI/110 kW tzv. naložit do plna, nedostanete se o moc níže. Mně konkrétně vyšlo 733.400 Kč, což představuje rozdíl 35.100 korun.
Výbava se v takovém případě moc lišit nebude. Zato budete mít o 20 kilowattů méně, horší zrychlení 0-100 km/h (8,0 vs. 7,4 s), nižší maximální rychlost (222 proti 228 km/h) a méně sportovní charakter.
Zdroj: Škoda a autorský článek, video a foto: Škoda