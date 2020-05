Neuvěřitelné příběhy motorsportu: Smrt na Dakaru nebo exces Schumiho

Dakar 1986: Smrt zakladatele

Osudným datem života Thierryho Sabina se stal 14. leden. Poprvé se mu připomněl v roce 1976, kdy ho našli záchranáři zbloudilého při africkém maratonu Abidjan-Nice. Podruhé o tři roky později skončila premiérová Rallye Dakar, kterou založil. Do třetice to bylo v sezoně 1986, kdy tragicky zahynul při havárii helikoptéry v průběhu šestého ročníku soutěže.

Nešťastný den předával místní obyvatelům hloubková čerpadla na vodu. Rallye totiž bral současně jako pomoc místním obyvatelům, protože africký kontinent miloval. Večer se chtěl vrátit do městečka Ghurma Rharous ve státě Mali, kde byl cíl etapy. Věděl, že účastníci soutěže jsou roztroušeni v okruhu téměř tisíce kilometrů. Potřeboval zorganizovat záchranné akce tak, aby dal kolonu účastníků zase dohromady. Do přistání chybělo pouhých osm kilometrů. „Helikoptéra hledala cíl, a tak se řídila reflektory suzuki Philippa Joineaua. Pilot sledoval světlo pod sebou a zřejmě si nevšiml, že se před ním zdvíhá terén. Vletěl do duny, jediné v okolí sto padesáti kilometrů. Byla to neskutečně hloupá náhoda,“ popsal tragédii francouzský motocyklista Cyril Neveu, vítěz prvního ročníku soutěže a Sabinův kamarád. Vrtulník se po nárazu roztrhl a trosky se rozletěly v okruhu několika stovek metrů. Při nehodě zahynula celá posádka: ředitel soutěže Thierry Sabine (36), zpěvák Daniel Balavoine (33), novinářka Nathalie Odentová (25), rozhlasový technik Jean-Paul le Fur (35) a pilot Francois Xavier- Bagnoud (25).

MS Rallye 1986: Zákaz skupiny B

Skupina B byla zřejmě nejemotivnější kategorií v dějinách rallye. Objevila se v roce 1982. Jednalo se o vozy technicky na úrovni formule 1 uzpůsobené pro jízdu na nezpevněných površích. K homologaci stačilo vyrobit pouze 200 kusů. Jednalo se o auta s motory o výkonu 368 kW (500 koní), která kryl ochranný rám a hořlavá kompozitní karoserie. Zrychlení z 0 na 100 km činilo na asfaltu 2,5 sekundy.

Sled smutných událostí započal začátkem května 1985 při Korsické rallye italský pilot Attilio Bettega, jenž zahynul po havárii na trati rychlostní zkoušky. O deset měsíců později se na RZ4 Portugalské rallye vyhýbal domácí Joaquim Santos fanouškovi a s Fordem RS200 vletěl do davu diváků. Čtyři zahynuli. Sérii tragédií završila Korsická rallye 1986. Fin Henri Toivonen vedl světový šampionát a na francouzském ostrově vyhrál dvanáct z prvních sedmnácti erzet. V osmnácté sjela Lancia Delta S4 ve vysoké rychlosti ze svahu. Palivová nádrž pod sedadlem se při nárazech poškodila a explodovala. Auto kompletně shořelo i s upoutanou posádkou. Dnes je na místě havárie umístěn pomníček. Pár hodin po nehodě vedení Mezinárodní automobilové federace rozhodlo o zrušení skupiny B počínaje následující sezonou 1987.

MotoGP 1996 a 2006: Dva těsné finiše

Dějiny mistrovství světa silničních motocyklů, které se píšou od roku 1949, zažily v královské třídě dva nejtěsnější finiše, kdy rozhodovalo shodně 0,002 sekundy.

Poprvé došlo k této události 18. srpna 1996 na okruhu v Brně. Nejvyšší třída mistrovství světa tehdy nesla označení 500 cm3. Na továrních hondách spolu bojovali Australan Mick Doohan a Španěl Alex Crivillé. Ve vedení se střídali až do poslední pravé zatáčky před cílem. „Najednou mě napadlo, že bych mohl vyhrát,“ prohlásil později na tiskové konferenci Crivillé. Cílem oba projeli vedle sebe. O vítězi rozhodla cílová fotografie. „Bylo pro mě těžké vyrovnat se s tak těsnou porážkou,“ prohlásil Doohan. Na konci sezony to byl on, kdo se radoval z titulu - třetího z pěti v řadě.

V polovině října 2006 se bojovalo v portugalském Estorilu již ve třídě MotoGP. O výhru se snažila čtveřice jezdců, z níž se v posledním kole oddělili Španěl Toni Elias (Honda) a Ital Valentino Rossi (Yamaha). Prvně jmenovaný se vypořádal s Rossiho blokovacím manévrem v šikaně a získal vyšší rychlost. „Bylo mi jasné, že naše motorky mají lepší akceleraci než konkurence. Tak jsem to zkusil a vyšlo mi to,“ připomínal Elias. Jeho poražený soupeř mimo jiné později kajícně dodal: „Táta mi před závodem několikrát zopakoval, abych si hlídal poslední zatáčku, a já na to zapomněl. Cílová čára byla bohužel příliš daleko.“

F1 Jerez 1997: Exces Schumiho

Sedminásobný mistr světa formule 1 Michael Schumacher proslul nejen fenomenální kariérou. Během 307 velkých cen F1 předvedl také několik výrazně nesportovních manévrů. Byl to například náraz do vozu Damona Hilla v Adelaide 1994. Vypadli oba, ale Schumi získal první titul. V květnu 2006 zůstal úmyslně stát na konci kvalifikace v Monte Carlu v předposlední zatáčce a znemožnil soupeřům dosáhnout nejlepšího času.

Největší ostudu si uřízl koncem listopadu 1997 ve španělském Jerezu. Před poslední závodem sezony vedl Schumacher (Ferrari) před Jacquesem Villeneuvem (Williams) o jediný bod. Ve 48. kole se Kanaďan pokusil o předjetí, ale Němec do něj najel. Sám si při tomto manévru poškodil vůz a odstoupil. Kanaďan dojel do cíle jako třetí a stal se mistrem světa. „Od začátku závodu jsem neměl nové pneumatiky a musel se snažit držet krok s Michaelem. Je smutné, že udělal takový manévr. Myslí si, že je víc než sport, ale to se plete. Není velký mistr, protože předvádí příliš mnoho špinavých triků a není dobrý člověk,“ řekl Villeneuve.

Schumacher nebyl během závodu potrestán, ale o dva týdny později ho Mezinárodní automobilová federace za nebezpečný manévr dodatečně vyloučila z celé sezony. Dodnes zůstává jediným pilotem historie, který byl takto tvrdě penalizován. Němec utrpěl 29. prosince 2013 těžkou havárii na lyžích a o jeho zdravotním stavu se dodnes spekuluje. Villeneuve závodí v seriálu cestovních vozů EuroNASCAR.

F1 Brazílie 2008: Poslední kolo

Před závěrečným podnikem sezony měl Brit Lewis Hamilton náskok sedmi bodů před domácím Felipem Massou (Ferrari). Brazilec odstartoval z nejvýhodnější pozice a měl před sebou jasný cíl - vyhrát závod a spolehnout se na to, že jeho soupeř skončí přinejlepším šestý. Massa vedl 64 z celkových 71 kol.

Situace se zdramatizovala, když v závěru závodu začalo pršet a déšť zesiloval. Hamilton byl v 69. okruhu v jedné zatáčce široký a propadl se za Sebastiana Vettela na šestou příčku. Tři zatáčky před cílem však předstihl pátého Timo Glocka. Ten na rozdíl od ostatních soupeřů vsadil v dešti na suché pneumatiky.

V infarktovém závěru tenhle předjížděcí moment přehlédla polovina světa a Massa se pár desítek sekund radoval, než přišlo vystřízlivění. Nadšení trvalo jen 39 sekund. Bujaré oslavy propukly naopak u McLarenu. Britská stáj si zajistila titulu šampiona mezi jezdci po devíti letech od triumfu Häkkinena v ročníku 1999. Hamilton se stal ve věku 23 let, 9 měsíců a 26 dnů v té době nejmladším světovým šampionem F1.

V sezoně bylo ujeto 1117 kol a rozhodlo poslední.

Jezdci absolvovali 5480 kilometrů a klíčový byl až závěrečný.

Počet zatáček ve všech závodech 2008 dosáhl čísla 18.453, Hamilton předjel až tři zatáčky před cílem.

Součet časů vítězů sezony činil 103.106 sekund. Když Hamilton překonal Glocka a dosáhl cíle, uběhlo posledních 18.

FIA WEC 2019: Závod ve sněhu

Závodění na belgickém okruhu Spa-Francorchamps v pohoří Ardeny je vždy nevyzpytatelné, protože ani sebelepší radar nikdy nedokáže stanovit přesnou předpověď. V oblasti zalesněných belgických kopečků si počasí dělá, co chce. Veškeré lijáky, které kdy bičovaly Spa během závodních víkendů, však vypadaly neškodně v porovnání s tím, co provázelo šestihodinový podnik vytrvalostního mistrovství světa WEC na belgickém okruhu začátkem května 2019. Den před závodem se bez problémů odjel třetí trénink a kvalifikace, v noci se však výrazně ochladilo a druhý den vstávalo Spa do zasněženého rána. Do startu však veškerý sníh roztál, a tak mohl šestinásobný vítěz Le Mans Jacky Ickx v roli slavnostního startéra poslat do klání všech 34 vozů, rozdělených do tříd LMP1, LMP2, LMGTE–Pro a LMGTE–AM. Ještě během první hodiny závodu však slunce zahalil šedý mrak a na trať znovu začal padat sníh. Poprvé v historii mistrovství světa ve vytrvalostních podnicích tak byl povolán safety car kvůli sněžení. Po několika desítkách minut došlo k restartování. Situace se však opakovala ještě několikrát a nakonec musela závod předčasně ukončit červená vlajka. Ke sněžení se totiž přidala i mlha.

Toyota si díky vítězství posádky Fernando Alonso (Šp.), Kazuki Nakadžima (Jap.) a Sébastien Buemi (Švýc.) zajistila titul mistrů světa, Stoffel Vandoorne se na domácí půdě s týmem SMP Racing poprvé podíval na stupně vítězů v rámci WEC (3. místo) a Porsche vyhrálo Pohár konstruktérů ve třídě LMGTE–Pro.

Autoři: Michal Štěpanovský a Jiří Šlégl