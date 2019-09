Nezastavitelný motor, který se nakonec přetočí a zničí. Může za to... Turbodmychadlo!

Turbodmychadlo je už ze samotné podstaty vysoce tepelně i mechanicky namáhaná součást. Už jen ty otáčky rotoru. Klidně 150.000 za minutu jsou značné. K tomu se navíc přidává vysoké tepelné namáhání od horkých výfukových plynů. Extrémní teplota turbodmychadla je navíc neslučitelná se stále řidšími motorovými oleji. Ty dnes mohou mít specifikaci SAE dokonce 0W-16. Není proto divu, že často dochází ke hromadění karbonových úsad v ložiskovém uzlu turbodmychadla. V počátcích takzvaný „softkarbon“ se rychle mění na mnohem tvrdší, jenž následně působí na kluzné ložiskové pánve jako brusná pasta.

Jak se to projevuje

Zvětšující se radiální i axiální vůle rotoru v ložiskovém uzlu obyčejně vyústí ve dva problémy. Je-li menší, turbo stále dodává plnicí tlak, ovšem olejový okruh mazání, který nepoužívá žádná hřídelová těsnění, stále více proniká do sání. Motor tedy začne spotřebovávat olej. Aby nedošlo k omylu, i zcela nová turbodmychadla přinášejí jistý únik oleje do sání. Při opotřebení ložisek však spotřeba začne stoupat, někdy až extrémně. V praxi klidně 0,3-0,5 l na 1000 km. Druhý problém se může projevit až při opravdu extrémní vůli v ložisku a to poškozením lopatek dmychadla/kompresoru. Prostě se rotor tak „viklá“, že lopatky jednoho dne škrtnou o vnitřní plochu skříně. To už je ovšem opravdu extrém.

Vraťme se tedy spíše k té spotřebě oleje. Většina přeplňovaných motorů pracuje s chladičem stlačeného vzduchu (intercoolerem). Právě přes něj dodává dmychadlo vzduch do motoru. Ten se při stlačování zahřívá, přičemž v chladiči se ochladí. Tím se ho do motoru vejde více. Zlepšuje se tak objemová účinnost přeplňování. Pokud dmychadlo stlačuje se vzduchem také olej, část se jej dostává do motoru, kde je spalován. Část ale zůstává v chladiči stlačeného vzduchu, kde se hromadí.

Až jednoho dne se veškerý olej z chladiče uvolní a namíří si to přímo do spalovacích prostor motoru - do válců. A tady začne hotové peklo. Motor v tu chvíli již není poháněn pouze palivem a vzduchem, nýbrž také olejem. Jde přece o ropný produkt, který je vysoce hořlavý. Problém je, že množství oleje, které v určitou chvíli vstoupí do válců, nemůže řidič, respektive řídicí systém agregátu, nijak ovlivnit.

Výsledkem je nekontrolovatelné spalování, projevující se roztáčením motoru do extrémních otáček. U zážehového motoru, pokud včas vypnete zapalování, většinou poškození motoru předejdete. Statická komprese benzinových motorů, a to zejména přeplňovaných, je totiž relativně nízká, takže směs oleje se vzduchem se kompresním teplem nezapálí.

Klidně se přetočí

Mnohem horší je situace u dieselů. Výrazně vyšší komprese, která je nezbytně nutná k zapálení vstříknuté nafty kompresním teplem, vznikajícím extrémním stlačením vzduchu, znamená, že i olej se jednoduše vznítí. Motor tak běží, dokud se olej nespálí. A to i přesto, že řidič vypne zapalování a tedy vlastně motor. U dieselu to v daném případě nemá na situaci žádný vliv, neboť vypnutím motoru pouze zamezíte přívodu nafty. Ovšem olej tam pořád je a „živí“ motor.

Extrémně vysoké otáčky, do nichž se agregát nekontrolovatelně roztáčí, způsobí obvykle jeho přetočení a tedy destrukci rozvodů. Tudíž poškození pístů, ventilů a celé rozvodového mechanismu. V extrému se mohou i ohnout ojnice.

Popsaný katastrofický scénář možná zažili někteří majitelé motoru Renault 1.9 dCi (F9Q), zejména v Laguně II či Mégane II. Právě tady se tato fatální závada stávala asi nejčastěji. Dokonce jsme jí i byli jednou svědky. V odstavném pruhu dálnice stála Laguna II a extrémně kouřila. Přes množství dýmu nebyla skoro vidět. Její majitel dělal, co mohl, ale zbytečně...

Existuje řešení?



Tzv. runaway diesel (česky řekněme splašený diesel) však má své řešení, škody na motoru lze přinejmenším minimalizovat. Jak jsme už zmínili, vypnutí zapalování ani vytažení klíčku nepomůže, vznětový motor v takovém případě funguje dál.

Místo toho u vozů s manuální převodovkou zařaďte co nejvyšší stupeň a následněte zabrzděte, čímž motor zastavíte.

V případě automatu nic takového neprovedete, i tato situace má svoje řešení. Agregátu musíte sebrat to jediné, co bere z okolí, kyslík, a tak musíte nějakým způsobem zacpat sání. Ideální je kus nějakého hadru. Pokud pak máte pěnový hasicí přístroj, můžete jeho náplň vyprázdnit do sání. Vodu však nepoužívejte, to by vedlo ke zničení motoru.

Pokud se vám pak splačený diesel přece jen podaří zastavit, rozhodně ho znovu nestartuje, protože by k závadě došlo znovu. Jedinou možností je odtah.

A jak problému předejít?

Příčinou runaway dieselu je závada na motoru, ať už vadné turbodmychadlo nebo odvětrávání klikové skříně, které bude do sání propouštět víc oleje, než má. Předejít problémům tak lze jedině pečlivou údržbou motoru. Důležitá je správná volba oleje a jeho včasná výměna nebo dostatečné dochlazování turba po zastavení.