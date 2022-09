Nikola představuje elektrický tahač Tre BEV a prototyp vodíkového Tre FCEV pro Evropu

Americká společnost Nikola Corporation, zaměřená na výrobu užitkových bezemisních vozidel, představila na právě probíhajícím veletrhu IAA Transportation 2022 evropskou verzi svého čistě elektrického tahače Tre, který by mělo být možné již objednávat.

Připomeňme, že společnost Nikola přežila vcelku turbulentní období, kdy vypluly na povrch podvody jejího bývalého generálního ředitele, který sliboval neexistující technologie a chlubil se nefunkčními prototypy. Navzdory problémům však společnost Nikola dokázala zahájit výrobu čistě elektrického tahače Tre BEV a za druhé čtvrtletí dodala celkem 48 kusů, což překonalo očekávání.

Společnosti se tedy na americkém trhu začíná dařit, kromě toho však rozšiřuje svou působnost i na starý kontinent. Zde Nikola vytvořila společný podnik se skupinou Iveco a plánuje zde prodávat evropským trhům uzpůsobenou verzi čistě elektrického bateriového tahače Tre BEV.

Video se připravuje ...

Evropská verze modelu Nikola Tre BEV Artic 4x2 má rozvor 4.021 mm a je osazena devíti bateriovým moduly s celkovou kapacitou až 738 kW, díky čemuž by měl tahač zvládnout až 530 kilometrů na jedno nabití. Díky podpoře rychlonabíjení při výkonu až 350 kW by pak nabití z 10 na 80 % mělo trvat zhruba 100 minut.

Elektrický tahač je vybaven jednou hnanou nápravou FPT Indistrial e-Axle s elektromotorem o výkonu 480 kW. Kombinací dostupného výkonu, točivého momentu (který společnost ale neuvedla) a dojezdu by elektrický tahač Nikola Tre BEV měl být ideálním řešením pro dodávky mezi logistickými centry a regionální přepravu.

Kabina evropské elektrického tahače Nikola Tre BEV je orientována především na řidiče, kterému by měla nabídnout dostatek prostoru, komfortu a příjemný uživatelský zážitek. Kromě digitálního přístrojového štítu je v palubní desce zabudována i velká obrazovka infotainmentu s integrovanou navigací a ovládáním většiny důležitých systémů.

Kromě produkční verze bateriového elektrického však společnost Nikola přivezla do Evropy i „beta verzi“ evropského vodíkového tahače Nikola Tre FCEV Artic 6x2, která je osazena natáčecí zadní nápravou a novou kabinou s vylepšenou aerodynamikou.

Prototyp vodíkového tahače má rozvor 3.932 mm a nádrže na cca 70 kilogramů využitelného vodíku při tlaku 700 barů. Dojezd vodíkové verze by se měl pohybovat okolo 800 kilometrů, přičemž doplnění vodíku by mělo být otázkou cca 20 minut.

Výroba evropských elektrických tahačů Nikola Tre BEV a FCEV by měla probíhat v německém závodě Ulm. Čistě elektrickou bateriovou verzi tahače Artic 4x2 by mělo být možné objednávat již nyní, vodíková verze by měla na evropské trhy dorazit až v roce 2024.