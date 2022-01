Nissan i Mitsubishi použijí techniku Renaultu. Pro nástupce Micry či nové ASX

Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi si prošla horším obdobím, kdy se vedení značek rozhádalo, důsledkem čehož bylo zatčení Carlose Ghosna a jeho odchod z funkcí. Neshody však byly hozeny za hlavu a aliance vzhlíží vstříc k budoucnosti. Ta bude ve znamení užší kooperace mezi značkami.

Členové aliance nově pracují podle metody "chytré diferenciace". Ta počítá s rozsáhlým sdílením dílů, ať už platforem nebo pohonných jednotek, při jasném rozlišení vozů té které značky. Každý ze členů navíc dostal na starosti určitý segment, v němž bude mít na starosti i vývoj pro ostatní značky.

Výsledkem tohoto řešení má být fakt, že do roku 2026 bude 80 % všech modelů aliance využívat společné platformy. Půjde o více než 70 modelů se sdílenou technikou, zatímco dnes je to 60 % modelů aliance. Alianci to umožní ušetřit na vývoji, respektive se bude moci více zaměřit na potřeby svých zákazníků a své silné vlastnosti.

V následujících letech přitom dorazí do Evropy hned dva modely navržené už podle této strategie. Prvním je nové Mitsubishi ASX, druhým pak nástupce Nissanu Micra.

Konkrétně nová generace Mitsubishi ASX bude představena na jaře 2023. Půjde o typické kompaktní SUV, které na rozdíl od předchůdce dorazí jakožto hybrid a plug-in hybrid. Technický základ přitom poskytne platforma CMF-B známá třeba z Renaultu Captur.

Právě s Capturem by nové ASX mohlo mít hodně blízko. Renault se navíc postará o výrobu tohoto nového modelu.

Renault se rovněž postará o výrobu a vývoj nástupce Nissanu Micra. Japonská značka již potvrdila, že na jeho místo dorazí "kompaktní" elektromobil, který poprvé ukázala na prvním videu. Půjde o hatchback s netradičním stylem, s výraznými kulatými světlomety ve stylu Nissanu Juke.

V tomto případě nástupce Micry využije nově vyvíjenou platformu CMF-BEV určenou pro malé elektromobily. Vůz ji bude mimo jiné sdílet s Renaultem 5 chystaným pro rok 2024. vyrábět se navíc bude po jeho boku, v centru elektromobilů na severu Francie.

Právě elektromobilita má hrát v budoucnosti aliance klíčovou roli. Do roku 2035 značky aliance představí hned 30 elektrovozů využívající některou z pěti platforem. CMF-AEV je určena pro ty nejlevnější vozy, využívá ji třeba jednoduchá Dacia Spring. KEI-EV je určená pro japonské kei cary s elektrickým pohonem, zatímco CMF-BEV pro vozy malých segmentů. CMF-EV pak má být flexibilní architektura pro větší vozy. Do roku 2030 aliance představí přes 15 modelů s touto architekturou, první vlaštovkami jsou Nissan Ariya a Renault Mégane E-Tech Electric.

Aliance přitom počítá s tím, že díky rozsáhlému sdílení techniky se povede snížit cenu techniky pro elektrovozy. Do roku 2026 tak má klesnout cena baterií o 50 % a do roku 2028 dokonce o 65 %. Právě do roku 2028 aliance počítá i s nasazením akumulátorů s pevným elektrolytem (solid-state). Vyvíjí je Nissan, který má s elektrovozy bohaté zkušenosti, vždyť Leaf byl první globálně nabízený elektromobil světa.