Nissan Leaf je konečně levný. Za půl milionu toho nabídne opravdu hodně!
Cenovou paritu elektromobilů se spalovacími vozy se v Evropě automobilky snaží zjevně dosáhnout také zdražením spalovacích modelů. Na jiných trzích se už ale dají najít plnohodnotné elektromobily, které by se daly nazvat jako levné, a dalším příkladem je Nissan Leaf.
Nissan Leaf je jedním z průkopníků elektromobility, spolu s Mitsubishi iMiev jde o první velkosériově vyráběné elektromobily s lithiovou baterií. Právě Leaf byl v minulé dekádě také nejprodávanějším elektromobilem světa. Nikdy přitom nebyl vyloženě levný, zpočátku však neměl téměř žádnou konkurenci a později patřil alespoň mezi ty dostupnější elektromobily.
To mění příchod třetí generace, která už není hatchbackem, ale SUV. Ve srovnání s předchůdcem je vůz o trochu kratší (4350 mm vs. 4490 mm), do výšky narostl jen minimálně (1810 mm vs. 1788 mm). Nabídne ale lepší techniku a konečně také aktivní chlazení baterie pomocí kapaliny. Baterie jsou na výběr dvě, menší s 52 kWh a větší se 75 kWh, obě s chemií NMC a dobíjením výkonem až 150 kW. V Evropě také poprvé nabídne místní standard pro nabíjení CCS Combo 2 místo dosavadního Chademo.
Na evropskou cenu si stále musíme počkat, v Americe se už dočkali. A rozhodně je o co stát, protože Nissan Leaf je nejlevnějším elektromobilem na tamním trhu. S cenou 25.360 USD, tedy v přepočtu 520.000 Kč, už se dá opravdu nazvat levným vozem. Vždyť u nás jsou za takovou cenu podobně velká spalovací SUV. Vůbec nejlevnějším novým vozem v USA je spalovací sedan Nissan Versa za 18.330 dolarů, tedy asi 376.000 Kč.
Cena leafu nezahrnuje dotace ve výši 7500 dolarů (asi 154.000 Kč), které na některé vozy dává federální vláda. Ta každopádně letos končí a na Nissan Leaf se už nebude vztahovat vůbec, protože první vozy se k zákazníkům dostanou až příští rok.
Evropské ceny ale jistě budou o kus vyšší. Ostatně už minulá generace vozu v Americe stála 28.140 dolarů, tedy v přepočtu 578.000 Kč. To by jej u nás zařadilo mezi ty vůbec nejlevnější elektromobily na trhu. Poslední ceník pro Česko u druhé generace ukazuje základní cenu 859.000 Kč, což je vzhledem k beznadějně zastaralé technice opravdu hodně.
Třetí Nissan Leaf využívá platformu AmpR Medium, sdílenou s Renaultem, a tedy i modely jako Nissan Ariya, Renault Scenic nebo Renault Megane. Krom toho nabídku Nissanu nedávno doplnil malý elektromobil Micra, který je blízký příbuzný znovuzrozeného Renaultu 5. V českém ceníku jsou krom toho a Nissanu Ariya také další dva elektromobily s původem u Renaultu, velká dodávka Interstar a menší dodávka Townstar.
Zdroj: Nissan, zdroj foto: Nissan, zdroj videa: Nissan