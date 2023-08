Elektromobilita je trend, kterému se zřejmě nikdo neubrání. V minulých letech jsme byli svědky zavádění prvních elektromobilů do výbavy policejních oddělení v různých koutech světa, některé metropole začínají využívat elektrifikované hasičské vozy a nechybí ani elektrické vozy záchranné služby, což je role, do které byla pasována i Škoda Enyaq.

Poslední dobou však elektromobily začínají pronikat i do armády. Například značka GM již představila speciální verzi svého elektrického pick-upu Hummer EV v úpravě pro americkou armádu. V minulosti se navíc objevil i koncept pick-upu s vodíkovými palivovými články, který měla americká armáda testovat. S elektromobily však neexperimentuje jen armáda USA.

Video se připravuje ...

Několik elektrických vozidel totiž pořídila také nizozemská armáda, jak prostřednictvím sociální sítě LinkedIn prozradil Buddy Bij Defensie, vrchní seržant, náborář a člověk sdílející události související s armádou na sociální sítě.

Na jednom z příspěvků ukazuje vyzvedávání vodíkového SUV Hyundai Nexo, který je opatřen maskovací barvou a vlajkami. Tento vůz měl být v minulosti testován nizozemskou armádou a kromě jiného byl vystaven na nedávném pouličním průvodu během letního karnevalu v Rotterdamu. Ještě zajímavější je však vůz, který stál vedle vodíkového Nexa.

Jde totiž o upravený malý městský elektromobil Opel Rocks-e, který rovněž dostal lakování armádní zelenou, která ladí s nelakovanými černými plastovými díly. Stejně jako u Nexa pak karoserii zdobí i několik vlajek a dalších symbolů odkazujících na příslušnost vozu k armádě.

Podle příspěvků na sociálních sítích měla armáda koupit celkem pět kusů model Opel Rocks-E, které plánuje využívat především pro přepravu v rámci kasáren, kde mohou přepravovat personál i menší náklady. Pomoci by však mohli i při strážní službě. Před jejich nasazením do služby je však čekají ještě další úpravy, které bohužel nebyly specifikovány. Lze však předpokládat, že půjde o vybavení vozu přídavnými světly, výstražnými světly, komunikačním vybavením, atd.

Pětice malých elektromobilů navíc nebude sloužit společně. Tři kusy by měly být používány u letectva, jeden zamíří na námořní základnu Den Helder a jeden zůstane na základně Camp New Amsterdam, kde byl vyfocen. Mimochodem na této základně jsou umístění také američtí vojáci, pro které tak může jít o zajímavou atrakci.

Připomeňme, že Opel Rocks-E je sourozencem Citroenu Ami a Fiatu Topolino, se kterými sdílí techniku. Malý elektromobil se zaměnitelnými nárazníky i dveřmi je osazen baterií s kapacitou 5,5 kWh, která napájí jeden elektromotor o výkonu 6 kW. Maximální rychlost dosahuje 45 km/h a dojezd na jedno nabití by měl být 45 km/h. Opětovné nabití by mělo trvat do 4 hodin.

Díky specifickým parametrům je Opel Rocks-E, stejně jako jeho sourozenci z koncernu Stellantis, na mnoha trzích označován jako čtyřkolka řiditelná od 15 let. Svými parametry, kompaktními rozměry a dobrou obratností je přitom vůz určen především pro krátké přesuny po městě.