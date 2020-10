Příští generace Dacie Duster možná přijde o pohon 4x4

Marc Suss, produktový ředitel značky Dacia na evropských trzích, v rozhovoru pro francouzský magazín L’argus prozradil, že současná generace modelu Duster nebude na trhu tak dlouho, jak jsme zvyklí. Namísto tradičního osmiletého životního cyklu se totiž počítá s životním cyklem trvajícím jen něco málo přes šest let.

Suss sice neprozradil konkrétní datum premiéry třetí generace, podle francouzského magazínu by však její výroba měla být zahájena ji v průběhu roku 2024. Samotné představení by tak mohlo proběhnout možná už někdy na přelomu let 2023/2024.

Podstatně zajímavější jsou ale spekulace o technickém základu nového Dusteru. Není totiž tajemstvím, že současná (druhá) generace přinesla pouze technickou a estetickou evoluci. Generace třetí by však mohla přinést technickou revoluci – a to především díky využití platformy CMF-B.

Tu automobilka využila již pro nedávno představené nové generace modelů Sandero a Logan, což znamenalo velkou investici do vybavení rumunského výrobního závodu Pitesti. Platforma CMF-B je navíc výrobně nákladnější na zpracování.

Vozy značky Dacia by přesto měly zůstat dostupné, čehož chce značka dosáhnout především díky vyššímu objemu výroby populárních modelů. Jak ovšem dodávají francouzští kolegové, model Duster patří mezi nejpopulárnější Dacie a v segmentu SUV jen těžko hledá dostupnější konkurenci.

Sám Suss během rozhovoru nepoužil výrazy CMF-B a Duster v jedné větě, přesto se teorie o výrobě nové generace Dusteru na platformě CMF-B doslova nabízí. Nová platforma by totiž umožnila použití nové techniky a technologií, což by automobilce umožnilo snáz proklouznout přísnějšími emisními regulacemi a současně oslovit větší procento zákazníků.

Daní by však mohla být ztráta pohonu všech kol, který v současnosti nenabízí žádný z již vyráběných modelů na platformě CMF-B. A pokud chcete upozornit na model Arkana, musíme vás zklamat. Verze s pohonem všech kol je dostupná pouze pro ruský trh a používá starou platformu Dusteru. V Evropě je Arkana dostupná pouze jako předokolka.

Nabízí se ovšem otázka, jak moc by vlastně ztráta pohonu všech kol u nového Dusteru vadila. Ostatní SUV modely a crossovery v nabídce skupiny Renault Group už totiž v minulosti dokázaly, že pohon všech kol není pro evropské zákazníky zas tak důležitý.

Pokud by Dacia chtěla nabídnout modernější platformu, ale současně zachovat možnost pohonu všech kol, pravděpodobně by musela sáhnout po platformě CMF-C/D, jak dodává web AutoEvolution. Nabízí se ovšem otázka, zda by investice spojené s dalšími úpravami rumunského závodu a náročnější výrobou dávaly ekonomický smysl. Zvláště při omezené poptávce po čtyřkolkách.