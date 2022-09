Nová generace BMW řady 5 možná přijde o V8, M5 má být výjimkou

Motorizaci M550i by mohl čekat osud motorizace M550d. Zatím ale není nic jisté

Automobilka BMW se v uplynulých letech věnovala své trojkové a sedmičkové sérii, v blízké budoucnosti nás pak čeká nová pětková série. BMW by nyní mělo finišovat s vývojem její již osmé generace, jejíž premiéra se očekává v příštím roce. Objevují se však spekulace, že v její nabídce bude chybět jedna z tradičních motorizací.

Již od třetí generace pětkové řady, známé pod označením E34, totiž zákazníci mohli dostat pod kapotou i motor V8. Podle spekulací kolegů z BMW Blog však hrozí, že motorizace M550i xDrive, tedy 4,4litrový twi-turbo motor V8, v příští generaci bude chybět.

Benzínový osmiválec by tak mohl následovat osud motorizace M550d, tedy třílitrového vznětového šestiválce s přeplňováním rovnou čtyřmi turbodmychadly, která z nabídky zmizela již před lety. Volnou pozici M Performance modelu by pak mohl zaujmout plug-in hybridní šestiválec s označením M560e, který by mohl použít techniku plug-in hybridní sedmičky M760e.

Připomeňme, že tato elektrifikovaná motorizace nabídne kombinaci 3,0litrového zážehového šestiválce a elektromotoru, která nabídne nejvyšší výkon 420 kW a 800 Nm točivého momentu. Větší sedmička by se tak měla dostat na stovku za 4,3 sekundy, u menší pětky se však dají očekávat ještě zajímavější parametry.

Vidlicový osmiválec by měl v nabídce zůstat pouze u modelu M5, nicméně jak už automobilka v minulosti naznačila, nová generace nadupaného sedanu bude rovněž plug-in hybridní. Mohlo by se přitom jednat o stejnou motorizaci, kterou BMW M chystá pro svoje vrcholné SUV XM. Už koncept přitom sliboval výkon okolo 750 koní a točivý moment 1000 Nm.

Konkrétní důvody pro údajné vypadnutí motorizace V8 z nabídky pětkové řady kolegové z BMW Blog bohužel nezmiňují, jako nejpravděpodobnější viník se však nabízejí přísnější emisní limity, konkrétně očekávané zavedení emisní normy Euro 7.

Alespoň trochu povzbudivou zprávou však může být spekulace, že se nová generace M5 kromě motoru V8 dočká i praktičtější verze Touring (kombi), která z nabídky vypadla s koncem generace E61, poháněné ještě vidlicovým desetiválcem. Na více informací si však budeme muset ještě chvíli počkat.