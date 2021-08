Nové BMW řady 5 čekají velké změny. M5 prý dostane 750 koní do zásuvky

Sedmá generace BMW řady 5 opustí automobilovou scénu po sedmi letech existence. V polovině roku 2023 se dočká nástupce, jenž má odrážet nejnovější trendy mnichovské značky. Jak ty designové, tak i elektrické.

Po vzoru jiných novodobých „bavoráků“ bude i pětka k dispozici se spalovacími motory, plug-in hybridy a coby ryzí elektromobil. Podpoří tak nesmělé plány značky, která chce do roku 2030 prodat sedm milionů plug-in hybridů. A nezapomnělo se ani na čistě elektrické vozy. Až nová řada 5 za dva roky dorazí na trh, bude mít BMW v nabídce již dvanáct elektromobilů.

Podle britského Autocaru chystá BMW ostřejší design a moderní inovace kabiny. Technický základ vozu obstará platforma CLAR, jež je vhodná pro spalovací motory, mild-hybridy, plug-in hybridy, ale i čistě elektromobily. Navíc ji lze využít pro pohon zadních i všech kol. Řada 5 má být zároveň jedním z posledních vozů značky BMW pomyslné „staré“ éry. Od roku 2025 už má hrát prim elektromobilita, udržitelnost a „zcela nová uživatelská zkušenost“.

Na technické informace je zatím ještě brzy. Lze ale předpokládat, že pětka bude i nadále využívat zážehové a vznětové čtyřválce a šestiválce, které budou obohaceny o pestřejší paletu plug-in hybridů. Otázkou zůstává, zdali v nabídce setrvá i 4,4litrový osmiválec pro ostřejší verze. Základ agregátu N63 pochází již z první generace BMW X6 z roku 2008 a není úplně jasné, jestli by se mnichovským inženýrům povedlo jej přizpůsobit stále se zpřísňujícím emisním normám.

V souvislosti s nástupci M550i a M5 se tak hovoří spíše o výkonných plug-in hybridech. Technika by se podle dostupných informací mohla skládat z řadového šestiválce s objemem 3,0 litru, jenž by byl doprovázen jedním či dvěma elektromotory. BMW už dříve uvedlo, že platforma CLAR zvládne z pomocných elektromotorů vyždímat až 200 koňských sil. Pod „em-pětkou“ by tak mohla sedět varianta o síle zhruba 500 koní, kombinace ve vrcholové M5 by mohla přinést až 750 koňských sil. Výkonnostní nárůst oproti dnešní M5 má být alespoň částečnou satisfakcí za zvýšenou hmotnost způsobenou akumulátory.

Teoreticky je tu šance i na vznik čistě elektrické M5. Platforma CLAR ostatně zvládne až tři elektromotory a maximální výkon 800 koní. I když by byl elektromobil podstatně těžší než spalovací M5, minimálně v přímce by ji strčil do kapsy. Šéf vývoje BMW Klaus Fröhlich však připomíná, že zrychlení na rovince není všechno. Proto minimálně do roku 2025 nemáme očekávat žádné elektrické „emko“. Při současné hmotnosti akumulátorů nedokáže BMW zajistit optimální jízdní projev, jako v případě ryzích spalováků a plug-in hybridů. S „civilními“ elektromobily řady 5 (nejspíše s označením i5) se však počítá a podle všeho mají kopírovat nabídku BMW i4. Na podrobnosti si ale musíme ještě pár týdnů až měsíců počkat.