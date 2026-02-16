Lidé chtějí stále více řídit. Už od 17 let!
Možnost řídit osobní auto už od 17 let pod dohledem mentora platí už třetím rokem a využívá ji stále více mladých lidí. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva dopravy.
Zájem o řidičská oprávnění ve věku 17 let v Česku stále roste. Dokazuje to meziroční přírůstek. V lednu 2024 tak lidé získali 770 řidičských oprávnění, za stejný měsíc o rok později to bylo už 1850 a na letošní leden připadlo dokonce 2185 nových „řidičáků“ ve věkové kategorii 17 let.
Za celou dobu fungování projektu řízení osobního auta od 17 let pod dohledem mentora L17 bylo vydáno 57.499 nových řidičských oprávnění. Do konce roku 2025 se jich pak vydalo 55.314.
„Začátek roku nebývá obdobím s nejvyšším zájmem o vydání prvního řidičského průkazu, přesto vidíme, že možnost řídit od 17 let s doprovodem si u nás našla řadu příznivců. Navíc stále roste poměr řidičáků v režimu L17 ve srovnání s těmi vydanými v 18 letech. Roku 2024 byl poměr 17letých na celkovém počtu vydaných průkazů 20,2 %, v roce 2025 již 25,7 %,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Systém L17 umožňuje mentorům předávat své řidičské zkušenosti mladým začínajícím řidičům ještě před tím, než ti budou moci řídit sami, bez doprovodu. Mladý řidič získává první zkušenosti z reálného provozu pod dohledem řidiče, který už má s řízením zkušenosti a jezdí bez přestupků, často se navíc jedná o jeho rodiče.
„Statistika přestupků ukazuje, že mladý řidič v doprovodu mentora jezdí zodpovědněji. Účastníci programu L17 spáchali pouze 12,2 % sledovaných přestupků v roce 2025, 18letí naproti tomu měli podíl 41,7 %. Výhodou L17 je to, že si začínající řidiči a řidičky vyzkouší s oporou mentora náročné situace, na které v autoškole nebývá dost prostoru – jízda mimo město, po dálnici, v noci či v zimních podmínkách. Budeme proto dále podporovat vzdělávání nejen mladých řidičů, ale i jejich mentorů,“ říká vedoucí oddělení Besip Tomáš Neřold.
Ve snaze projekt L17 dále podpořit existují napříč republikou takzvané Dny pro mentory. Zde se mentoři dozvědí potřebné informace o projektu, stejně jako o jejich roli. Součástí Dnů pro mentory je také kondiční jízda pod dohledem zkušeného instruktora. Letošní ročník se rozběhne na jaře, termíny budou zveřejněny již zanedlouho, v březnu.
Kdo se může přihlásit
Uchazeči o řidičské oprávnění se mohou přihlásit do autoškoly ještě před dovršením 17 let (nejdříve ale v 15,5 letech). Po absolvování plnohodnotné řidičské průpravy a dovršení 17 let mohou složit závěrečnou zkoušku, zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit.
Žádost o oprávnění i zápis mentora lze vyřídit také z domova na Portálu dopravy. Sedmnáctiletý řidič může mít celkem čtyři mentory, kteří mu budou předávat zkušenosti. Jeden mentor může také dohlížet na více řidičů. Mentoři musí mít řidičské oprávnění nejméně 10 let (posledních pět let nepřetržitě) a nesmí mít žádný trestný bod v bodovém hodnocení.
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR
Foto: Ministerstvo dopravy ČR