Nová ostrá Škoda Fabia je potvrzena. Písmenka RS u ní ale nečekejte
Písmena RS se u Škodovky poslední dobou lepí převážně na SUV, poslední fabia s tímto logem vyjela v roce 2014. Návrat této verze není pravděpodobný, ostřejší varianty se ovšem přesto dočkáme. A to už velmi brzy.
O návratu ostré, nebo alespoň přiostřené verze Škody Fabia se už nějakou dobu spekuluje. Dost tomu napomohly prototypy nachytané na našich silnicích, které se od standardního modelu liší právě některými „rychlejšími“ detaily. Ale třeba také španělská limitovaná edice Škoda Fabia Rally2 by Cohete Suárez, která je omezená jen na 100 kusů.
Teď máme potvrzeno, že fabia opravdu dostane ostřejší verzi. Řekl to šéf Škodovky Klaus Zellmer novinářům na prezentaci v Mnichově minulý týden. Vylepšená verze nabídne více výkonu a její představení má přijít už během následujících pár měsíců. „Velmi se těšíme na speciální edici Fabie k našemu výročí 130 let, takže si na ni počkejte. Nedostane označení RS, ale trocha z genů RS v ní bude,“ řekl.
Na dotaz, jestli nabídne vyšší výkon než současný vrchol Monte Carlo se čtyřválcovou patnáctistovkou a 110 kW, prý souhlasně přikývnul.
Zmíněná španělská edice využívá stejný motor se sadou od německého úpravce ABT Sportsline, který výkon posunul na 140 kW. Něco podobného je možné i u chystané novinky, dvoulitr se 152 kW z Volkswagenu Polo GTI je naopak velmi nepravděpodobný. Novináři se mimochodem Zellmera zeptali také na to, jestli se chystá i nějaké další RS se spalovacím motorem, na což ale velmi korporátně odpověděl: „Počkejte si a uvidíte.“
Poslední Fabia RS byla vyrobena v roce 2014, tehdy šlo o druhou generaci modelu. Využívala zážehovou čtyřválcovou čtrnáctistovku přeplňovanou turbodmychadlem i kompresorem s výkonem 132 kW a sedmistupňový dvouspojkový automat DSG a byla k dostání jako hatchback i kombík.
První RS vzniklo už v roce 2003 na základě první generace a bylo unikátní dieselovým motorem. Přeplňovaný čtyřválec TDI o objemu 1,9 litru měl výkon 96 kW a 310 Nm točivého momentu, což podle tabulkových údajů mělo stačit ke zrychlení na stovku za 9,6 sekundy, reálně to auto zvládalo i za 7 sekund. První generace se vyráběla do roku 2007 pouze s manuální převodovkou a karoserií hatchback a dohromady vzniklo 21.551 kusů.
Třetí generace Škody Fabia už variantu RS nedostala vůbec, objevila se pouze limitovaná edice R5 o 1300 kusech, z čehož 300 bylo pro Česko. Ta měla přeplňovanou benzinovou čtrnáctistovku o výkonu 92 kW a sedmistupňový dvouspojkový automat. Edition R5 zvládla akceleraci z klidu na stovku za 8,8 sekundy a rozjela se nejvýš na 203 km/h.
Zdroj: Drive.com.au, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz