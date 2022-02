Vrcholné provedení nové generace Škoda Fabia vstupuje do prodeje s cenou od 444.900 Kč, zdražení oproti minulé generaci však slibuje vykompenzovat bohatší standardní výbavou, díky které by měla být výhodnější i než obdobně vybavená verze Style.

Škoda Fabia dostala v minulém týdnu nový vrcholný výbavový stupeň, tradičně pojmenovaný Monte Carlo, který oproti již dostupným výbavový stupňům Ambition a Style přinesl výraznou optickou změnu s lehce sportovním šmrncem. Dnes zveřejněný ceník však ukazuje, že kromě designu nabídne Fabia Monte Carlo i bohatou standardní výbavu.

„Nová Fabia Monte Carlo se od specifikací Ambition a Style odlišuje ještě atraktivnějším designem a k němu přidává doslova vyčerpávající výbavu. Dali jsme si záležet na tom, aby zákazník nemusel za nic důležitého připlácet. Čeští zákazníci dlouhodobě vyhledávají dobře vybavené modely a my věříme, že jim touto verzí vycházíme vstříc,“ říká vedoucí prodeje Škoda Auto Česká republika Jan Pícha.

Ve vrcholné výbavě tak objevíme například 16palcová litá kola s černým lakováním, sportovní sedadla, karbonový dekor, Bi-LED přední světlomety, parkovací senzory vpředu i vzadu, bezklíčové zamykání a startování Kessy, USB-C ve vnitřním zpětném zrcátku, dvouzónovou klimatizaci Climatronic a mnoho dalšího. Za zmínku ale stojí i tzv. Color Concept, který kombinuje černé lakování střechy, A-sloupků a vnějších zpětných zrcátek s pěti barvami karoserie.

Pod kapotou je pak k dispozici pestrá škála přeplňovaných motorů generace Evo. Základ představují litrové tříválce 1.0 TSI s výkonem 70 kW, nebo 81 kW. Základní motorizace je vždy spojena s pětistupňovým manuálem, silnější motorizace už ale dává na výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým DSG.

Vrcholem nabídky je pak čtyřválcová motorizace 1.5 TSI o výkonu 110 kW, která je standardně spojená s automatickou převodovkou DSG a údajně by měla naplňovat sportovní ambice lifestylového modelu Monte Carlo. Na kolik ale tedy nový model vyjde?

Základní motorizaci 1.0 TSI 70 kW s pětistupňovým manuálem a s výbavou Monte Carlo dostanete za částku od 444.900 Kč. Ve srovnání s minulou generací modelu, která nabízela ve výbavě Monte Carlo totožnou motorizaci za částku od 397.900 Kč, tak jde o zdražení ve výši 47.000 Kč.

Výkonnější tříválec 1.0 TSI 81 kW, kombinovaný s šestistupňovým manuálem, startuje s výbavou Monte Carlo nově od částky 464.900 Kč, zatímco v minulosti cena startovala od 413.900 Kč. Jak tedy automobilka dodává, výkonnější motorizace zdražila o 51.000 Kč. Litrový tříválec 81 kW s DSG pak startuje od částky 504.900 Kč a vrcholná 1.5 TSI 110 kW DSG od 544.900 Kč.

Ceník Škoda Fabia Monte Carlo 1,0 TSI 70 kW MAN 5 444.900 Kč 1,0 TSI 81 kW MAN 6 464.900 Kč 1,0 TSI 81 kW DSG 7 504.900 Kč 1,5 TSI 110 kW DSG 7 544.900 Kč

Vyšší cenovku však automobilka obhajuje bohatší standardní výbavou, která by samostatně vyšla na částku 64.200 Kč. Do této „výbavy navíc“ přitom spadá například bezklíčový přístup Kessy, černý Color Concept, metalická barva, parkovací senzory, Asistent rozjezdu do kopce, vyhřívaná předních sedadel a ostřikovačů, světelný a dešťový senzor, konektivita Smartlink, Ambientní osvětlení, systém udržení v jízdním pruhu nebo služba eCall + služba Proaktivní servis na 10 let.

Nová Fabia Monte Carlo je tak údajně ještě výhodnější nabídkou, než byla její předchůdkyně. Podle automobilky by navíc nová Fabia Monte Carlo měla být až o 38 % výhodnější, než stejně vybavená Škoda Fabia Style.