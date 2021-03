Nová Škoda Fabia vykreslena podle aktuálních informací. K realitě nemá daleko!

Před časem jsme na webu publikovali první dojmy ze setkání s novou, již čtvrtou generací Škody Fabia. Kromě krátké jízdní vložky jsme měli možnost prohlédnout si také hotový vůz, byť chytré telefony vybavené fotoaparáty musely zůstat v kapse.

Dělali jsme si alespoň pečlivé poznámky, abychom na základě poznatků mohli co možná nejvěrnější podobu vozu nakreslit. Kolega a grafik Honza Lušovský se pustil do práce a ukázal, jak asi bude malá mladoboleslavská novinka vypadat. A lidé, kteří už finální podobu Fabie viděli, říkají, že vizualizace opravdu není daleko od pravdy.

Fabia dostane třeba výraznější masku inspirovanou Enyaqem. V tomto případě tedy nebude podsvícená, ale podobně jako u elektrického SUV vystupuje do prostoru. Vzadu najdeme rozdělené svítilny, na přední i zadní části je světelná technika plně diodová. A zapamatujte si rovněž oranžovou (nebo bronzovou?) barvu karoserie, právě v takovém odstínu hodlá Škodovka nový vůz komunikovat napříč všemi kanály.

Tak co na podobnou vizualizaci říkáte? Do oficiální premiéry Fabie už zbývá jen několik málo týdnů, poprvé shodí maskovací fólii v květnu. Ještě před koncem roku by měla zamířit do redakce na tradiční týdenní test.