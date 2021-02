Jezdili jsme s novou Škodou Fabia! Už to není malé auto

Po roce znovu na služební cestě a rovnou hezky zostra – nic moc důležitějšího než premiéra jednoho z nejprodávanějších aut českého trhu nás letos asi nečeká. Škodovka nás pozvala do rakouského Zell am See, abychom se svezli s novou fabií. V definitivní verzi, stále tedy zamaskované, na technice by se ale nic už měnit/dolaďovat nemělo, zbývá už „jen“ odhalení vzhledu. Nechci se chlubit, ale já ji už viděl!

Svezení to bylo sice velmi krátké a po rakouských silnicích – ten komfort bude tedy nutné u nás ještě ověřit, pár poznatků jsem však načerpal i během té necelé hodinky a hlavně, na místě byla spousta expertů a s informacemi Škodovka nešetřila. Začnu s tou jízdou a nejsilnějším prvním dojmem, který na mě fabia udělala.

Řídil jsem scalu

Když jsem se vrátil z necelého hodinového kolečka s fabií, sděloval jsem svůj první nejsilnější dojem – přišlo mi, že řídím scalu, což by nemuselo být až takové překvapení, přece jenom používá shodný technický základ. Jenže ona fabia opravdu působí, jako by se malému segmentu rozhodla vzdálit, co to půjde, béčkovou konkurenci doslova a mohutně přerůstá.

Pojďme si projít číslíčka – na délku novinka měří 4108 mm, což znamená nárůst 111 mm. Pro představu, osmičkový golf, kterým jsem do Zell am See dorazil, je dlouhý 4284 mm. A třeba taková Toyota Yaris, která k malému auto přistupuje pořád jako k malému autu, měří 3940 mm… A jdeme dál – na šířku nabrala fabia 48 mm, nově tak zapisuje 1780 mm (polo 1751 mm, ibiza na milimetr stejně jako fabia). Teď pozor, přijde změna! Na výšku malá škodovka milimetry odečítala! Bylo jich ale jenom osm, nově dosáhne na 1459 mm. Ano, proporcím tohle všechno velmi, velmi prospělo.

A samozřejmě vnitřnímu prostoru. Přirovnání ke scale a potažmo golfu v tomto směru použít skutečně lze. Z golfu jsem ostatně do zamaskované fabie přesedal, a že bych cítil v prostorové otázce výrazný rozdíl, to skutečně ne. Opravdu mi nepřišlo, že bych skočil do o třídu menšího auta. Do malého auta.

Nejvíc mě překvapilo místo pro nohy vzadu a nad hlavou. Sedl jsem si za sebe a fakt nevím, jestli jsem měl kdy před koleny v malém autě takovou rezervu. Vystupovalo se mi ale o něco hůř, vadil hlavně B sloupek, nohu jsem musel trošku divně vykroutit. Už nejsem jinoch Standova typu.

A samozřejmě typický škodovácký kufr. Zde si fabia významně polepšila, vyšvihla se až na 380 litrů v základu, čímž předchůdce překonala o mocných padesát litrů.

Nejspíš úžasný komfort a řízení… no, nevím

Trošku toho alibismu na rozbité české silnice si nechám, v Rakousku se však zamaskované prototypy na šestnáctipalcových discích (fabia bude v nabídce rozměrů kol pozoruhodně štědrá, začne na čtrnáctkách a skončí u osmnáctek) jevily úžasně komfortně. Pár silničních nedokonalostí jsem trefil a vždy to bylo takové to jemné ducnutí. Auto navíc působilo velmi bytelně, proti předchůdci přibylo dvacet procent vysokopevnostní ocele, karoserie je tedy pochopitelně výrazně tužší.

Pocit bytelnosti poněkud ředil posilovač řízení, který je na škodovácké poměry nebývale odtažitý. Volantem točíte velmi lehce, až přeposilovaně, přední kola prakticky vůbec necítíte. Vím, elektrický posilovač je nutností, aby spolupracoval se všemi těmi „bezpečnostními“ systémy a ušetřil nějaký ten zlomek emisí, ale i tak jsem v této kategorii točil volantem přirozeněji.

Jedinou možností jsou klasické tlumiče (zde značky Sachs), s adaptivními se nepočítá. Kotouče i na zadní nápravě jsou standardem až pro čtyřválec 1.5 TSI, dlouhou jsem už neviděl klasickou ruční brzdu. Najdete ji v nové fabii, pokud byste se chtěli kouknout.

Silnější litr a DSG. To bude ideál

Litrový tříválec TSI mám zvlášť ve výkonové verzi 81 kW velmi rád, zejména tedy v malých koncernových autech. Pro fabii by to za mě mohla být nejlepší volba, i když spojení se sedmistupňovou převodovkou DSG tradičně mírně škobrtalo. Hlavně v nižších rychlostech, kdy jsem třeba na výjezdu z kruhového objezdu fabii plynem trošku důrazněji pobídl. A nedělo se nic. Tedy jsem tlak na pedál mírně zintenzivnil, což už si převodovka vyložila jako signál k úprku, podřadila a já se najednou od kruháče vzdaloval rychleji, než jsem původně zamýšlel. Kombinace litrového TSI a sedmistupňového DSG zkrátka stále vyžaduje velmi citlivý přístup k ovládání plynového pedálu. Ani tehdy však výsledek v podobě plynulé akcelerace není zaručen. Kdo chce mít stoprocentní kontrolu nad zařazeným rychlostním stupněm, může zůstat u výchozího šestistupňového manuálu.

Velmi se povedlo odhlučnění, tříválec poznáte až od středních a vyšších otáček. Ano, poznáte, není to však otravný zvuk. Nebo že by hlučnost výrazněji vzrostla. Tříválcovým charakterem se motor prozradí, stále však neobtěžuje.

Dynamika je dle očekávání naprosto dostatečná, v případě silnějšího litrového tříválce s 81 kW jsem několikrát psal, že bych víc – tím myslím patnáctistovku TSI, ani nepotřeboval. Jo, tohle bude pro fabii ideální motorizace.

Ještě pár technických fičur. Do nové fabie se dostal tříválec TSI ve své modifikované verzi EVO - to mimo jiné znamená, že nově pracuje v Millerově cyklu, vnitřní část válců je ošetřena práškovou vrstvičkou (nanáší se plazmou, celé to pak pomáhá termodynamickým vlastnostem) a turbodmychadlo je vybaveno variabilním časováním lopatek.

Co tam máš dál?

Pokud byste silnější přeplňovaný litr za svůj ideál nepovažovali, můžete si pořídit jeho slabší verzi se 70 kW. Zde se ovšem musíte spokojit s výhradním pětistupňovým manuálem, který je standardem i pro litrové atmosférické MPI (pro novou fabii ve výkonových verzích 48 a 59 kW).

I v případě výchozí pohonné jednotky se setkáváme s označením Evo, zde znamená Atkinsonův cyklus (Miller se hodí až pro přeplňované motory), variabilní časování se nově objevuje na obou vačkách, kvůli tomu škodováčtí motoráři přepracovali i rozvody. Všechno se to pak projevilo v nárůstu výkonu o čtyři kilowatty, emise se snížily o šest procent.

Litrových jednotek se týká zlepšovák v podobě aktivní žaluzie ve spodní části předního nárazníku. Tou buď proudí vzduch, nebo svou nečinností zlepšuje aerodynamiku, čímž se podílí na snížení emisí i spotřeby (jeden až dva gramy, dvě deci benzínu). Aerodynamikou se Škodovka vůbec zaslouženě chlubí, součinitel odporu vzduchu se proti předchůdci posunul z 0,32 na 0,28 (pro malá auto by to měl být rekord).

A pak tu máme ještě výkonový strop, kterým je čtyřválcová patnáctistovka TSI s výkonem 110 kW. Zde nic jiného než sedmistupňové DSG nekoupíte, Millerův cyklus je u této jednotky přítomen od začátku (motorový primát v rámci koncernu VW), stejně jako u menšího litrového TSI i tady najdeme vrstvičku nanášenou plazmou, bonusem proti tříválcům je vypínání válců ACT. A to je z motorové palety vše. Na CNG ani žádnou formu hybridu se prý těšit nemáme.

Zajímavostí jsou dvě nádrže. Respektive jedna, hardware je prý stejný, jednou se však do fabie vejde jenom čtyřicet litrů, podruhé padesát (díky systému odvzdušnění). Pro český trh bude standardem čtyřicítka.

Vypadá moc dobře. A Honza se trefil

Zbývá nám tedy už jenom to designové tajemství. Jak jsem si tedy trapně zamachroval v úvodu, já již novou fabii na chvilku viděl. I vevnitř. A musím pochválit našeho grafika Honzu Lušovského, jeho práce se realitě velmi přibližuje. Jenom přední svítilny nejsou tak zalomené, jejich tvar je pravidelnější a oblejší. Zadní partie s dělenými svítilnami jsou si ještě podobnější, doplňuji, že pro fabii budou LEDky standardem (vepředu i vzadu).

V Rakousku jsme si prohlíželi exponát v oranžové barvě, podobnou jsem na škodovce ještě neviděl. Hezky vypadala, barvička. Stejně jako fabia, asi se mi líbí víc než scala a rozhodně o strašně moc víc než octavia. Čím víc ji potkávám, tím víc se utvrzuju v tom, že tohle skutečně není atraktivní vůz. Fabie by mohla mít našlápnuto, uvidíme, jak budou vypadat levnější verze.

Prostorové poměry jsem už zmínil, přístrojová deska jako taková je pak mix octavie a scaly. Z větší škodovky přebírá možnost textilního dekoru a dominantnější displej (šest, osm, 9,2 a 10,25 palce), scale odpovídá ovládání ventilace s klasickými tlačítky. Tedy oslava. Překvapily kulaté výdechy ventilace po stranách přístojovky, takové milé, docela mladistvé osvěžení. Stejně jako jméno modelu zboku kapličky přístrojů. Ty jsou u levnějších verzí analogové (bohužel jsem neměl tu čest), v Rakousku jsme koukali výhradně na digitální. U konkrétního vystaveného kousku se oranžová barva promítla i do dekorativní lišty. Rozhodně nejveselejší vnitřek ze současných škodovek. Jasně, platí hlavně pro rakouský vyšperkovaný kousek.

Funkční novinky a zase nějaké to simply clever

Novinkou jsou u fabie prvky jako vyhřívaný volant a čelní sklo nebo výdechy ventilace pro zadní pasažéry (ve středovém tunelu). Panoramatická střecha postrádá sluneční clonu, pokud však budete její zastínění vyžadovat, uspějete v nabídce originálního příslušenství. Clona je pak úhledně složena v krytu zavazadlového prostoru.

A tím se pomalu dostáváme do hájemství simply clever řešení. Těch je pro fabii třináct nových, asi nejvíc mě zaujala „skládací pružná odkládací schránka v zavazadlovém prostoru“. Jak bych vám to jenom… Zkrátka podobný element, jako je už známá ohrádka u podběhu, jen je ještě nastavitelná, flexibilní… Tohle by se používat mohlo.

Kdy, kde a za kolik?

Pojďme na harmonogram. Teď nás asi čeká takové to pomalé odhalování detailů, oficiální premiéra se vším všudy je naplánována na květen. Začátkem léta by se měla spustit výroba, předprodej pak v červenci a v září už standardní prodej.

V Rakousku nám zástupci Škodovky potvrdili, že na kombík se skutečně dostane. Ale počkáme si, objeví se až v roce 2023. Do té doby bude Škodovka nabízet stávající kombíkovou fabii s tradičním výběhovým označením Tour.

Když jsem u toho předchůdce, novinka výrazně poskočila, je to hodně velký mezigenerační posun. Kompletně nová platforma, daleko větší rozměry, prvky výbavy, které jsou u fabie úplně poprvé… Jenom už tedy není úplně malá. Škodovka si na „kusu auta navíc“ zakládá, tady mi přijde, že ty kusy jsou dva. Zažité představě o malém autě se čtvrtá generace skutečně dost vzdaluje, je to obřík.

Až jsem si říkal, jak se bude vedle nové fabie žít scale… Zvlášť, když se počítá ještě s kombíkem, to už scale nezbude skoro žádný manévrovací prostor. Prý liché obavy, říkali škodováci. No…

Je to sice příšerné klišé, ale ona je ta nová fabia skutečně dospělejší. Po všech stránkách. A vypadá moc pěkně. Mohla by mít úspěch!