Nová Škoda Karoq je tu! Takhle by mohla vypadat jako SUV-kupé

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škoda Karoq je zatím druhým nejprodávanějším SUV od Škodovky za letošní rok. K velkému nárůstu prodejů v roce 2022 pomohl tehdy nový facelift s modernějším designem i vylepšenou výbavou, ale automobilka nijak nerozšířila nabídku karosářských variant. V Evropě se však těší obrovskému zájmu stylová SUV-kupé a naší domácí automobilce by takový model nepochybně přinesl nové zákazníky. Vždyť zatím má s touto siluetou pouze elektromobil Enyaq.

Náš dvorní automobilový grafik Honza Lušovský se zasnil a překvapil nás, když nám zničehonic poslal svou vizi modernizovaného karoqu se siluetou SUV-kupé. Na první pohled sice působí trochu nepřirozeně, ale věříme, že by si designově sportovnější karoq na dnešním trhu našel své místo. A je další ukázkou toho, že i škodovky mohou být stylové.

Bohužel však Škoda Karoq Coupé, jak by se mohla jmenovat, už asi nevznikne. Kompaktní SUV od Škodovky se totiž představilo už v roce 2017 a aktuálně se blíží ke konci svého životního cyklu. Budoucím nástupcem by se měl stát nový kompaktní elektromobil Elroq, který by se měl představit už letos.