Nová výbava vozů Hyundai má zabránit zbytečným úmrtím v rozpálených autech

Poslední červencový den je v USA označován jako „National Heatstroke Prevention Day,“ tedy „Národní den prevence úpalu“. A právě datum 31. července si Hyundai vybralo pro zveřejnění informace, že do roku 2022 nabídne svůj systém „Rear Occupant Alert“ (Upozornění na cestující vzadu) jako standardní výbavu většiny nových automobilů prodávaných na americkém trhu.

Podle informací webu Kidsandcars.org přitom každý rok dochází v USA v průměru k 38 úmrtí dětí, která jsou způsobena pobytem v přehřátých automobilech. A i když několik let trvající osvěta poučila řidiče, že děti nemají nechávat v uzavřených autech bez dozoru ani minutu, často dochází k případům, kdy unavení či roztěkaná rodiče na spící dítě v autě jednoduše zapomenou.

A právě tomu by měl zabránit systém Hyundai Rear Occupant Alert (Upozornění na cestující vzadu / ROA), který automobilka v současnosti nabízí dokonce ve dvou formách.

Tou základní je tzv. „Door-logic“ systém, který detekuje, zda byly zadní dveře otevřeny či zavřeny ještě před nastartováním vozidla. Když pak řidič vozidlo opouští, na přístrojovém štítu se objeví informace, aby nezapomněl zkontrolovat zadní sedačky.

Jedná se tak o poměrně jednoduchou technologii, která by měla být standardně dodávána prakticky do všech nových automobilů prodávaných na americkém trhu – a to nejpozději do roku 2022. Jako první by ji pak ve standardní výbavě mělo nabídnout Hyundai Sonata 2020, které by mělo na americký trh dorazit ještě před koncem tohoto roku.

Druhá forma systému ROA pracuje s ultrasonickými senzory, které detekují pohyb dětí nebo zvířat ponechaných na zadních sedačkách. Pokud je po opuštění a uzamčení vozidla zaznamenán v jeho interiéru pohyb, dá o tom vozidlo řidiči vědět probliknutím světlometů, zatroubením a posláním zprávy na chytrý mobilní telefon skrze systém Blue Link.

Systém ROA s ultrasonickými senzory měl premiéru v modelu Hyundai Santa Fe 2019, který se prodává i na českém trhu. Pokud se ale podíváme do ceníku, najdeme systém „Upozornění na cestující vzadu ROA“ až ve výbavě Premium, která startuje na částce 1.049.990 Kč (2.0 CRDi 110 kW, 6 st. manuál, 4x4). Na americkém trhu se však systém ROA s ultrasonickými senzory stane prvkem standardní výbavy jak u Santa Fe 2020, tak u nového Palisade.

Rozhodnutí nabídnout tyto systému v USA jako prvek standardní výbavy je nejspíš reakcí na děsivé statistiky úřadu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), podle kterého jen za tento rok zemřelo v rozpálených automobilech již přes 20 dětí. Minulý rok pak číslo dosáhlo dokonce 52 úmrtí, což překonalo dosavadní rekord 49 úmrtí z roku 2010.