Nové BMW M3 má datum premiéry, na co se můžeme těšit?

Mnichovská automobilka již dříve prozradila, že premiéra nové generace modelů BMW M3 a M4 proběhne v září. Web BMW Blog již ovšem přišel i s konkrétním datem, kterým by měla být středa 23. září. A rovnou přidává i několik zákulisních informací.

Dvojice nových sportovních modelů by totiž měla být již v těchto dnech pomalu odhalována vybrané skupince lidí za zavřenými dveřmi, přičemž jeden ze čtenářů BMW Blog měl být jedním z oněch šťastlivců. A o své dojmy se neváhal podělit.

Podle jeho informací by se mělo BMW M3 Sedan představit světu v zeleném odstínu Isle of Man Green, v nabídce by ovšem neměly chybět ani tradiční laky jako bílá Alpine, černá Sappira, šedá Dravit, modrá Portimao nebo červená Toronto. Nové BMW M4 Coupe by mělo být představeno se žlutým lakování Sao Paolo.

Zpátky ale k zákulisnímu představení nového BMW M3 Sedan. To mělo být odhaleno ve verzi Competition s černě lakovanými kolky, laserovými světlomety a černě lakovanými masivními ledvinkami, což měl být speciální požadavek amerických dealerů.

Vůz měl být navíc osazen několika karbonovými doplňky v interiéru a exteriéru. Uvnitř se měl karbon dostat například na obložení a zadní stranu sportovně tvarovaných sedadel, zatímco zvenčí měla být výrazná především karbonová střecha. Její zajímavostí pak mají být úchyty na střešní nosiče.

O technice se zdroj BMW Blog nezmiňuje, přesto máme již delší dobu celkem jasnou představu, co bude modely M3 a M4 pohánět. Mělo by se totiž jednat o twin-turbo 3.0 litrový řadový šestiválec S58, který nabídne standardní výkon 353 kW (480 k) a 375 kW (510 k) ve verzi Competition.

Základní verze modelů M3/M4 by měly nabídnout standardně manuální šestistupňovou převodovku (automat za příplatek) a pohon pouze zadních kol. U verze Competition bude standardem automat, který bude rovněž nejprve posílat výkon pouze dozadu. Později se ovšem dočkáme i první M3/M4 s pohonem všech kol.

BMW také poprvé v historii připravuje ostrý model M3 Touring, tedy kombi, který ale nebude součástí premiéry naplánované na 23. září. Projekt je totiž v první fázi vývoje a s jeho dokončením/představením se počítá až v průběhu následujících dvou let.