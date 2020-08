Nové BMW M5 může být i elektromobil s výkonem přes 1000 koní

Současná generace BMW M5 se teprve před pár měsíci dočkala faceliftu, který ale nepřinesl mnoho výraznějších změn. Podle britského Car Magazine už ale mnichovští technici aktivně pracují na sedmé generaci sportovního sedanu, který přinese doslova elektrickou revoluci.

Nová generace tradičního pětkové BMW by měla být podle současných očekávání představena zhruba v roce 2023. Zhruba o rok později bychom se pak měli dočkat jejího ostrého provedení, tedy verze M5.

Ta by podle informací George Kachera z Car Magazine měla dorazit s dvojicí pohonných jednotek. Základ by měl tvořit plug-in hybrid, který bude osazen elektrifikovaným osmiválcem sdíleným s BMW X8 M. Výkon by se měl pohybovat okolo 750 koní (na kolech) a točivý moment by měl dosahovat zhruba 1.000 N.m.

To jsou celkem působivé hodnoty, jenže nová M5 by měla nabídnout ještě ostřejší verzi. Na přelomu let 2024 a 2025 by totiž měla být představena čistě elektrická verze mnichovského supersedanu, která by měl svými výkony zatápět široké konkurenci.

Novinka by měla být osazena elektrickým systémem páté generace s bateriemi o kapacitě 135 kWh a 800 voltovou palubní sítí (stejně jako Porsche Taycan). Pod kapotou by elektrická M5 měla mít rovnou trojici elektromotorů o výkonu cca 250 kW, dva vzadu a jeden vpředu, díky kterým by se měl kombinovaný výkon pohybovat okolo 1020 koňských sil.

Z uspořádání motorů je tedy jasné, že půjde opět o sedan s pohonem všech kol. Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl zvládnout v čase pod 3 sekundy a maximální dojezd by se měl pohybovat zhruba na úrovni 700 kilometrů (údajně dle testovacího protokolu WLTP).

Na dnešní dobu jde o velmi působivé hodnoty, jenže je potřeba si uvědomit, že tou dobou již BMW M5 pravděpodobně nebude jediným elektrickým supersedanem na trhu. Ostatně Tesla již v současnosti dolaďuje svůj Model S Plaid s trojicí elektromotorů, který by měl nabídnout podobnou kombinaci luxusu a výkonu okolo tisícovky elektrických koní.