Nové Mitsubishi ASX odhaluje motory, jsou povědomé

Nová generace kompaktního SUV Mitsubishi ASX by měla dorazit začátkem příštího roku a jejím základem by se podle dostupných informací měla stát platforma CMF-B, využívaná také modely Renault Captur a Nissaj Juke. Právě s Capturem by toho však nové ASX mělo mít společného mnohem víc.

Podle zahraničních kolegů totiž německé zastoupení automobilky s třemi diamanty ve znaku nedávno odhalilo plánovanou nabídku motorizací, které víceméně kopírují nabídku francouzského příbuzného. Na co se tedy můžeme těšit?

Základem nabídky by měl být litrový přeplňovaný tříválec MPI-T, naladěný na nejvyšší výkon 67 kW (91 k), který bude dostupný pouze s manuální šestistupňovou převodovkou. Alternativou pak bude 1,3litrový přeplňovaný tříválec, který má být dostupný ve dvou výkonnostních naladěních.

V základu by měl motor nabízet nejvyšší výkon 103 kW (140 k) a spojen by měl být s manuální šestistupňovou převodovkou. Ve vyšší verzi už se ale bavíme o výkonu 116 kW (158 k) a přenos výkonu na přední kola by měla obstarávat sedmistupňová dvouspojková převodovka.

Kromě čistě spalovacích motorů by v nabídce měly být také dvě elektrifikované motorizace, které mají vycházet z modelu Captur E-Tech. Základem je v obou případech atmosférický 1,6litrový zážehový motor, kombinovaný s tzv. multimódovou převodovkou, který spolupracuje s odlišnými komponenty elektrického systému.

V hybridní verzi by mělo ASX nabídnout kombinovaný výkon 107 kW (145 k) a baterii s kapacitou 1,3 kWh. V plug-in hybridní verzi už se ale bavíme o kombinovaném výkonu 118 kW (160 k) a baterii s kapacitou 10,5 kWh, která u modelu Captur E-Tech zajistí dojezd až 50 km čistě na elektřinu.

Nejde tedy o žádná velká překvapení, je však příjemné vědět, co konkrétního automobilka chystá. Po designové stránce totiž značka poodkryla karty již před časem, kdy zveřejnila siluetu vozu s několika zajímavými detaily.

Za pozornost stojí především maska s výrazným logem značky, kterou po stranách lemují světlomety s důraznou grafikou. Zajímavé jsou také silné tvary kapoty a odvážně vystouplé podběhy. Na jedné z ukázek jsme mohli vidět také záď vozu s výrazným jménem automobilky na pátých dveřích a kousky koncových světel.

Více bychom se o nové generaci Mitsubishi ASX měli dozvědět již letos v září, kdy se očekává oficiální premiéra. Na evropské trhy by pak nové kompaktní SUV Mitsubishi ASX mělo dorazit začátkem roku 2023. Všechny pohonné jednotky by přitom měly být k dispozici již od začátku výroby.

Kromě nové generace Mitsubishi ASX se navíc očekává také nové generace modelu Mitsubishi Colt, která by zřejmě měla vyházet z techniky Renaultu Clio.