Novou Škodu Kodiaq čekají první jízdy. Ptejte se, co vás zajímá

Už zítra budeme řídit novou Škodu Kodiaq. Napište nám do diskuze, co vás zajímá a my zjistíme odpovědi.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už zítra se poprvé svezeme novou Škodou Kodiaq. Nová druhá generace vlajkového SUV od Škodovky konečně vyráží na evropské silnice a bude nám k dispozici na cestách okolo španělské Barcelony. Novinka se tak poprvé dostává do rukou motoristických novinářů přibližně měsíc po prvních jízdách s novou Škodou Superb Combi, vlajkovým kombíkem značky.

Nová Škoda Kodiaq se oficiálně představila začátkem loňského října v Berlíně a design vám už nemusíme představovat. Mladoboleslavská automobilka však s novou velkou fotogalerií ze Španělska zveřejnila i detailnější technické údaje.

Stejně jako nový Superb pak nový Kodiaq nabídne pokročilejší přední světlomety Matrix LED druhé generace, novou generaci adaptivního podvozku DCC+ i novou architekturu interiéru s multifunkčními otočnými ovladači Smart Dials. Ty jsme vám už představili po prvních zkušenostech zpoza volantu nového superbu.

Video se připravuje ...

Nejnovější Škoda Kodiaq se bude prodávat s celkem pěti motorizacemi – dvěma zážehovými, dvěma vznětovými a jednou plug-in hybridní. Kompletní technické informace si můžete prohlédnout v následující tabulce, přičemž automobilka zatím nezveřejnila parametry k silnější benzinové jednotce 2.0 TSI, protože na prvních jízdách nebude k dispozici.

Škoda Kodiaq: Technické údaje 1.5 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 1.5 TSI PHEV Motor zážehový čtyřválec vznětový čtyřválec vznětový čtyřválec zážehový čtyřválec Zdvihový objem [cm3] 1489 1968 1968 1498 Největší výkon spalovacího motoru [kW/min] 110/5000-6000 110/3000-4200 142/3500-4200 110/5000-6000 Točivý moment spalovacího motoru [N.m/min] 250/1500-3500 360/1600-2750 400/1750-3250 250/1500-4000 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 74,5 x 85,9 81,0 x 95,5 81,0 x 95,5 74,5 x 85,9 Kompresní poměr 12,0:1 16,0:1 15,5:1 11,5:1 Výkon elektromotoru (přední) (kW) - - - 85 Točivý moment elektromotoru (přední) (Nm) - - - 330 Systémový výkon (kW) - - - 150 Převodovka 7DSG 7DSG 7DSG 7DSG Max. rychlost [km/h] 207 205 220 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,7 9,6 7,8 8,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,9 5,3 6 - Emise CO 2 [g/km] 151 155 174 - Objem palivové nádrže [l] 55 55 58 45 Pohotovostní hmotnost [kg] 1661-1819 1730-1933 1798-2000 1913-2084 Objem zavazadlového prostoru [l] 845 845 845 745 Rozměry d x š x v [mm] 4758 x 2133 x 1659 4758 x 2133 x 1659 4758 x 2133 x 1659 4758 x 2133 x 1659 Rozvor [mm] 2791 2791 2791 2791 Cena Selection [Kč] - 1.040.000 1.170.000 - Cena Exclusive Selection [Kč] - 1.285.000 1.414.000 -

A teď to nejdůležitější. Stejně jako u nového Superbu vám dáváme příležitost zeptat se na cokoliv, co vás k novince zajímá. Během prvních jízd na místě to pro vás ověříme, a když to nezvládneme sami, obratem se zeptáme na místě přítomných zástupců z tiskového, marketingového i technického oddělení automobilky.

Dotazy k nové Škodě Kodiaq můžete psát do diskuze tohoto článku do 9. dubna 19:00.