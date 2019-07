Novozélanďané staví extrémní sporťák, má být rychlejší než vozy F1

Vývoj automobilu, který by se měl svými parametry vyrovnat i strojům Formule 1, v posledních letech ohlásila řada renomovaných automobilek. Patří k nim například Aston Martin s modelem Valkyrie, Mercedes-Benz s modelem One nebo Lotus a jeho nedávno představený elektrický hypersport Evija. Jaké má tedy malá novozélandská společnost šance, že jim zvládne konkurovat?

Budete se divit, ale překvapivě velké. Za společností Rodin Cars totiž stojí Australan David Dicker, kterému se podařilo vybudovat mnohamilionový obchod se software. Extrémní sportovní vůz FZero je pak něco jako jeho dětský sen, který si prostřednictvím své malé automobilky plní. A nutno říci, že tenhle sen má až neskutečné parametry.

Vozy FZero by měly být dostupné v několika naladěních, přičemž základní model nabídne atmosférický 4.0 litrový motor V10 o výkonu okolo 515 kW (700 k). Výkonnější varianta slibuje přeplňování, díky kterému by měl výkon začínat na hranici 745 kW (1013 k). Podle webu Which Car, který hovořil se zakladatelem automobilky, by se však výkon přeplňovaného motoru mohl vyšplhat až na 1193 kW (1622 koní).

„Chtěl jsem postavit co nejlehčí a nejkompaktnější 4.0 litrový motor V10,“ uvedl Dicker. Motor si navrhla sama společnost a na jeho vývoj dohlížel Graham Dale-Jones, veterán závodních týmů Cosworth a Ford motosport. Výroba motoru pak byla svěřena britské společnosti Neil Brown Engineering.

Z Evropy by měla pocházet i osmistupňová mechanická sekvenční převodovka, kterou postavila společnost Ricardo. Převodovky od té samé společnosti přitom využívají i závodní týmy F1 a vozy jako Bugatti Chiron nebo Aston Martin Valkyrie

Váha stroje i s řidičem by se měla pohybovat okol pouhých 605 kilogramů. Výrazné aerodynamické prvky by navíc při rychlostech okolo 300 km/h měly generovat přítlak až 4000 kilogramů. Nabízí se tak srovnání například s Astonem Martin Valkyrie, který při nižším výkonu a hmotnosti okolo tuny generuje přítlak cca 1800 kilogramů.

„Célem FZero bylo vyvinout automobil, který je rychlejší než současné vozy Formule 1,“ uvedl Dicker v rozhovoru pro WhichCar. „Bez problému můžeme jet na okruh Sepang, kde známe cílový čas, takže je to dosažitelné.“

Karbonovou karoserii si automobilka navrhla a vyvinula sama. „Jen přední křídlo vyvíjí přítlak 2000 kilogramů,“ pochlubil se Dicker. Na rozdíl od ostatních výrobců se Rodin Cars nechystají použít žádný speciální podvozek, který by se snažil vůz udržet na silnici. K dispozici bude pouze masivní přítlak a řada elektronických asistentů, které ale půjde kompletně vypnout, jak dodává Dicker.

FZero je vyvíjen a stavěn především jako okruhový speciál, Rodin Cars však plánují i stavbu méně extrémních silničních vozů. A cena? Automobilka by se ráda pohybovala okolo částky jednoho milionu euro, tedy cca 25.600.000 korun.

To sice není málo, pravdou však je, že oproti Aston Martinu Valkyrii se stále jedná o poměrně výhodnou koupi. Nabízí se však otázka, jak si Rodin Cars poradí s kvalitou zpracování a sofistikovaností, která bude u Aston Martinu jistě prvotřídní.