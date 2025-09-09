Nový Caterham Project V je důkaz, že i elektromobil může být lehký
Britský výrobce sportovních vozů ukázal v Mnichově koncept elektrického sporťáku Project V. Do výroby by se mohl dostat už v letošním nebo v příštím roce.
Nastupující elektromobilita nutí i malosériové výrobce přehodnotit svůj postoj. Britská firma Caterham, která jako jediná drží autorská práva na slavný Lotus 7, proslula výrobou jeho pokračovatelů. Caterhamů Super 7 vzniklo za desítky let mnoho verzí, lišících se technikou, ale také pohonem. V 90. letech chtěl Caterham nabídnout více pohodlí a tak vznikl roadster Caterham 21, už s modernější pontonovou karoserií, byť přirozeně stále rámovou.
Na právě probíhajícím autosalonu IAA v Mnichově ukázal Caterham svůj nejnovější projekt sportovního vozu budoucnosti. Od začátku je koncipovaný jako elektrický a za jeho působivým designem stojí Anthony Jannarelly, muž, který desetiletí pracoval v jedné z nejrenomovanějších karosáren světa, Italdesign.
Projekt V, který by se mohl velice brzy dočkat malosériové výroby, je bateriový sportovní elektromobil v duchu tradiční britské značky Caterham. Tradicí britských sportovních vozů byla vždy příznivá hmotnost. Nejde jen o Lotusy, ale také například o TVR, Marcos, MG, Ginetta a samozřejmě Caterham. Vůz dlouhý 4255 mm, široký 1893 mm a vysoký pouhých 1226 mm váží připravený k jízdě (pohotovostní hmotnost) pouhých 1190 kg. Tedy v konfiguraci kabiny 2+1. V uvažování je ale i obvyklejší varianta kabiny 2+2.
K pohonu britského konceptu slouží 200kW elektromotor pohánějící zadní kola. Jeho výrobcem je japonská firma Yamaha. Zda a případně jaký je použit redukční převod, výrobce neudává. Dynamické vlastnosti jsou ovšem vynikající, když vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než 4,5 sekundy a pokračuje až do maximální rychlosti 230 km/h. Tak vysoká rychlost už klade vyšší nároky na uložení trakčního motoru, které se s rostoucími otáčkami stává o hodně náročnější. Právě to je hlavním důvodem, proč elektromobily obecně dosahují nižších rychlostí.
Trakční motor je napájen z lithium-iontové baterie s kapacitou 95,2 kWh při napětí 900 V. Její hmotnost činí 457 kg. A právě baterie je patrně nejpozoruhodnějším prvkem Caterhamu Project V. Je totiž vybavena inovativním chlazením pojmenovaným Immersion.
O co jde? Samotná baterie je dílem firem Panasonic Energy a XING Mobility. Druhá jmenovaná je dodavatelem pokročilého termomanagementu. Jak známo, teplotní kondice trakční baterie je v podstatě alfou a omegou jejího bytí. Pokud pracuje při příliš vysoké teplotě, dochází ke zkracování její životnosti, o pomalém nabíjení nemluvě.
Chlazení Immersion využívá namísto vzduchu či klasické chladicí kapaliny speciální nevodivou kapalinu, která přímo omývá samotné články. Tedy nikoliv pouze moduly, jak bývá obvyklé. Její předností je rychlý a hlavně účinný odvod tepla, čímž se daří udržet teplotu baterie v rozmezí od 20 do 30 stupňů Celsia. Jde o architekturu označenou jako CTP/CTC. To přináší i další výhody. Třeba nabíjení je údajně až o polovinu rychlejší a výrobce uvádí také o pětinu delší životnost.
Vůz jezdí na sportovním podvozku s rozvorem 2581 mm s předními i zadními koly zavěšenými na dvojici nestejně dlouhých příčných ramen (lichoběžníkové nápravy). Přední kola obouvají pneumatiky 235/35 R 19, zadní 285/30 R 20. Výrobcem obutí je firma Michelin (typ Pilot Sport 4S).
Pokud se auto dostane do výroby, což je vysoce pravděpodobné, jeho cena by měla činit méně než 80.000 liber, tedy méně než 2,4 milionu korun. Caterham přirozeně slibuje vynikající jízdní vlastnosti a radost z jízdy, čemuž už jen při pouhém pohledu na krásné malé kupé věříme. Navíc i parametry jsou velmi slibné. Teď už zbývá jen doufat, že se výrobci podaří novinku dotáhnout do malosériové výroby.
Zdroj: Caterham Cars | Foto: Marek Bednář/auto.cz a Caterham Cars