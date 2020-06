Nový Citroën C4 a ë-C4 odhalen, z hatchbacku se pomalu stává SUV

Po úspěšné produktové ofenzívě v segmentu SUV, kde se francouzská značka prezentuje modely C3 Aircross a C5 Aircross, prý nastal čas na odhalení dalších pánů produktové strategie značky Citroën, uvádí v tiskové zprávě automobilka.

Nově by se měla zaměřit především na trh s kompaktními hatchbacky, které v Evropě tvořily za roku 2019 až 28% procent prodejů. Novými zástupcem automobilky v tomto populárním segmentu by pak měla být zcela nová generace modelu C4, která prý slibuje vše, co mohou zákazníci od tohoto segmentu očekávat.

Začněme ale od toho nejzajímavějšího, což je seznam pohonných jednotek. Nová C4 totiž bude dostupná jak s benzínovými motory a naftovými motory, tak v čistě elektrické verzi s označením ë-C4. Zákazníci si tak budou moci vybrat takovou pohonnou jednotku, která bude odpovídat jejich požadavkům.

Citroën navíc neopomněl zmínit, že se jen za rok 2020 jedná již o pátý představený elektrifikovaný model. Prvním byl Citroën C5 Aircross SUV Hybrid, po kterém následovaly modely Ami, ë-Jumpy a ë-SpaceTourer.

Kromě moderních pohonných jednotek ovšem novinka slibuje i jedinečný styl a jasnou identitu, za kterou vděčí odvážnému přístupu k designu. Karoserie by měla ve svých tvarech kombinovat eleganci a dynamiku hatchbacku, současně však od SUV přejala prvky, které modelu propůjčí sílu a jasný charakter.

Moderní interiér by pak měl nabídnout okamžitý pocit blahobytu, komfortu a modernosti. Vysokou úroveň pohodlí na cestách by měl dále zajistit prostorný interiér v kombinaci s praktickými palubními funkcemi, mezi které má patřit i zcela inovativní prostor pro přední cestující. Pohodu v kabině by mělo zajistit bohaté prosvětlení, zatímco s pravidelnými cestami pomohou technologie a asistenti.

Maximální komfort na cestách by ovšem měly zajišťovat i novinky z programu Citroën Advanced Comfort. Automobilka například slibuje komfortní odpružení s označením Progressive Hydraulic Cushions nebo komfortní sedadla Advanced Comfort.

Na kompletní odhalení novinek si však budeme muset počkat až do oficiální světové premiéry, která je naplánována na konec měsíce.