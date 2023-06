Elektrický citroën je překvapivě efektivní při jarních příměstských cestách, na dálnici však spotřeba výrazně roste. Nebyl by to zas takový průšvih, kdyby nespoléhal na vcelku malou baterii.

Karoserie 4,6 metru dlouhého automobilu se z boku tváří jako liftback, ve skutečnosti jde ale o sedan. Vzadu se tedy otevírá jen malý segment bez celého okna. Objem kufru 510 litrů je sice solidní (a více místa můžete získat sklopením zadní lavice), přístup do něj skrz malý otvor však náročný. Spíše tak počítejte s tím, že do tam naložíte hodně malých věcí, jako stěhovák vám citroën poslouží velmi neochotně. Pod podlahu se vejde pouze opravná sada, což vadí o něco méně než fakt, že víko zavazadelníku nemůže být v žádné z výbav ovládané elektricky.

No a pak tu máme C4 X. To je až za zadní pár dveří shodné auto, liší se zejména protaženou zádí s delším převisem a jinak tvarovanými sloupky. Také „ikso“ spoléhá na stále populárnější přizdvihnutou siluetu, zároveň ale nabídne více praktičnosti. Jen kufr si díky úpravám za zadní nápravou polepšil z 380 na 510 litrů. Shodný objem nabízí spalovací motory, ale i čistě elektrická verze, která nám dorazila k testu tentokrát.

Jediné elektro. Zatím

Paleta motorů nabízí od všeho něco, kovanější fandy Stellantisu (respektive PSA) ale asi příliš nepřekvapí. Základ představuje dvanáctistovka PureTech se 75, případně 96 kilowatty. Alternativou je turbodiesel 1.5 BlueHDi, který se nabízí výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou (manuál umí pouze slabší benzin).

Pro zájemce, kteří preferují jízdu bez lokálních emisí, je tu elektrické provedení ë-C4 X. Překvapivě se nabízí ve všech výbavových stupních, takže vstupní cena je 939.900 Kč při výkupu starého vozu dokonce 889.900 Kč. Ve srovnatelné výbavě Shine je však elektromobil oproti silnější dvanáctistovce s automatem pořád o citelných 300.000 Kč dražší.

V útrobách pracuje jediný elektromotor vpředu s výkonem 100 kW a 260 newtonmetry točivého momentu. Vůz rozpohybuje na stovku za 9,5 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 150 km/h. Akumulátor má kapacitu 50 kWh (využitelných je pětačtyřicet), s nímž má vůz dle kombinovaného měření WLTP urazit až 360 kilometrů na jedno nabití. Brzy však dorazí vylepšená varianta o shodném točivém momentu, ale s výkonem 115 kW. Baterie s novou chemií disponuje 54 kWh a auto si má polepšit na dojezd 420 kilometrů.

Citroën umí baterku došťouchat z wallboxu výkonem až 11 kW. V praxi to tedy z „nuly na sto“ trvá asi pět hodin. Na delších cestách přijde vhod rychlonabíjení výkonem až 100 kW. Křivka drží vysoký dobíjecí výkon až do nějakých dvaaosmdesáti procent. Z 10 na 80 % jsem byl za 29 minut, poslední procenta už ale do akumulátoru tečou velmi pomalu. To vše při příjemných jarních teplotách kolem dvaceti stupňů.

Technickým tabulkám vlastně přesně odpovídá i chování v praxi. Akcelerace při maximálním zrychlení je sice čiperná, ale není to takový ten pověstný kopanec. Ono by jeho docílení s roztáčením přední nápravy asi ani nebylo možné, stačí jen trošku vlhký asfaltový podklad a citroën už má tendence si trošičku zahrabat. Pro bezpečné předjetí či rychlé připojení do dálničního pruhu však máte síly víc než dost.

Vzhledem ke skromnější kapacitě baterie jsem se obával, že dojezd bude vysloveně mizet před očima. V ideálních podmínkách však elektrický Francouz funguje až překvapivě úsporně. Při městských a příměstských cestách, kdy jsem na plynu sice nestál jako na rýči, ale ani jsem nebyl úplnou brzdou provozu, se průměrný odběr ustálil na 13,2 kWh/100 km. To je skvělá hodnota, dokonce výrazně nižší, než jakou v kombinovaném mixu uvádějí tabulky. Jasně, autu hodně pomohlo i počasí venku. Bylo krásně, slunečno a takřka každý den kolem dvaceti stupňů. S takovou opravdu není problém dosáhnout reálného dojezdu hodně nad 300 kilometrů.

Opačným extrémem je nepřekvapivě dálnice. S rostoucím tempem totiž elektromotor ztrácí na efektivitě a spotřeba hodně rychle roste. Ani se nenadějete a průměr se při 130 km/h šplhá přes 20 kWh/100 km. Nemusím být úplný matematický premiant, abych si dopočítal, že s využitelnými pětačtyřiceti kilowatthodinami vystačí baterie na něco málo přes 200 kilometrů. Navzdory slušnému vnitřnímu prostoru i kufru tak pro dlouhé přesuny není ë-C4 X úplně vhodná. K dobíjecí zastávce vás bude nutit hodně často. Technické změny popsané výše sice přinesou zlepšení, to ale znovu oceníte hlavně ve městě.

Podvozková pohoda

Auto je posazené na modulární platformě e-CMP, vpředu má zavěšení McPherson, vzadu vlečná ramena s torzní příčkou. K dispozici nám jsou i opěvované tlumiče s hydraulickými dorazy. Ty mají i s obouvanými osmnáctkami komfortně překonávat i drobné nástrahy cest v nízkých rychlostech – typicky městské nešvary jako kočičí hlavy či retardéry.

Jak to funguje? Pravdou je, že elektrická C4 X umí být velmi pohodlná, většinu decentních nerovností či záplat překonává ladně, jako by se snad podvozek pohyboval kousek nad silnicí. Když už začínám mít z komfortu podvozku prémiový dojem, přijde vystřízlivění. Při ladění hydraulických dorazů se nejspíš zapomnělo na to, jak moc rozbité umějí české cesty být. A když dojde na sérii velkých nerovností nebo náhlý výmol, ozve se od kol tupá rána, kterou v zatáčce doprovází i drobné uskočení. A výtečný dojem z komfortu je rázem (doslova, haha) tatam.

Měkčí naladění podvozku a celkově zaměření na pohodovou jízdu se odráží také v jízdním projevu. Připočtěte k tomu zvýšenou stavbu, úzké pneumatiky (195/60 R18) a vcelku rychle vám bude jasné, že úplně mrštného atleta do rukou nedostáváte. Navzdory elektrickému pohonu vůz sice v zatáčkách nepůsobí těžkopádně, karoserie se však při náhlé změně směru výrazně naklání a vcelku rychle se dostaví i nedotáčivost. Ani pro cit a přesnost řízení si tento citroën platonicky nezamilujete. Kdo však hledá sňatek z rozumu, toho může daný kousek mile překvapit.

