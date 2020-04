Nový Defender by mohl být i pick-up, platforma to prý vydrží

Nová generace ikonického Land Roveru Defender, jejíž slavnostní odhalení proběhlo na loňském autosalonu ve Frankfurtu, zatím s praktickou užitkovou karoserií pick-up nepočítá. Podle informací britského Autocaru by to však mělo být technicky možné.

Automobilka sice s novou generací vyměnila tradiční rámovou konstrukci, běžně využívanou pravověrnými offroady a pick-upy, za samonosnou karoserii na nové platformě D7x. Ta se však podle dřívějších zpráv značky může pochlubit takovou tuhostí a odolností, že by mohla teoreticky posloužit i jako základ pro pick-up.

Jak ovšem britští kolegové dodávají, tato karosářská verze zatím není na pořadu dne. Od uvedení minulé generace Defenderu pick-up se totiž trh s užitkovými pick-upy výrazně změnil.

Pokud by se na něm automobilka chtěla prosadit, musela by Defender pick-up vyrábět ve velkých sériích a za výrazně nižší ceny, než Land Rover plánuje. A podobné směřování by mohlo automobilku odklonit od soustředění na hlavní trh pro nový Defender.

Jak navíc již v minulém roce uvedl nejmenovaný zástupce automobilky pro australský web Motoring, klasický pick-up by zejména vedle prodlouženého modelu 130 neměl dávat příliš velký smysl. „Až uvidíte, co všechno se do jednoho z nich (Defenderů) vejde, proč byste si kupovali čtyřdveřový pick-up? Vždyť už je to vlastně pick-up se střechou.“

Největší zástupce nové generace Defenderu, tedy verze s označením 130, se však na trhy dostane až s výrazným zpožděním – teprve v roce 2022. Podle již dříve uniklých materiálů však víme, že oproti standardnímu Defenderu 110 nabídne délku až 5100 mm (vs. 4758 mm) nebo místo až pro osmičlennou posádku. Rozvor by měl zůstat na stejné hodnotě, tedy 3022 mm.