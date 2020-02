Land Rover láká na nový Defender hodně akční reklamou. Auto v ní nabourá!

Při propagaci nového Defenderu Land Rover využije i záběry z natáčení nové bondovky Není čas zemřít (No time to die).

Napjatě očekávanou novou generaci Land Roveru Defender jsme sice poprvé viděli už loni, první zákazníci se ale vozu dočkají až letos na jaře, a tak automobilka spouští televizní reklamní kampaň k novince až nyní. A využívá pro to opravdu netradiční reklamní spot.

V něm totiž použila záběry ze zákulisí natáčení nové bondovky Není čas zemřít (No time to die), v níž se Defender zúčastní automobilové honičky, a to v pěkně drsném prostředí. Nepojede se po silnici, ale pěkně mimo ni, v domovském prostředí britského teréňáku, aby nový Defender do sytosti předvedl své schopnosti při jízdě v terénu.

Přímo v reklamě tak uvidíme nejen brodění se hustým bahnem sprint přes louku, ale také skok s Defenderem dlouhý 30 metrů. Land Rover se navíc nebojí ukázat, že ne vždy všechno vyjde – a tak v reklamě uvidíme i to, kterak se Defender převrátí.

Konkrétní akční záběry měl na starosti koordinátor kaskadérských scén Lee Morrison, který spolupracoval se supervizorem za speciální efekty a akční vozidla Chrisem Corbouldem. Za volant se pak během natáčení akčních scén mimo jiné posadila anglická závodnice a kaskadérka Jessica Hawkinsová, známá třeba z ženské série W Series.

Při natáčení nového filmu o Jamesi Bondovi bylo mimochodem užito hned 10 exemplářů nového Defenderu, a to včetně toho s výrobním číslem VIN 007, odkazujícím na kódové označení slavného agenta Její Výsosti. Britský výrobce vedle „defíku“ filmařům poskytnul také Range Rover Sport SVR nebo historický Land Rover třetí série a původní Range Rover.