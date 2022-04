Nový designérský směr Škodovky? Takto by mohl vypadat výsledek!

Automobilka Škoda Auto na své výroční tiskové konferenci zmínila, že do roku 2030 plánuje nabídnout další tři čistě elektrické modely, které by měly být dostupnější než Enyaq iV. Jedním z těchto modelů by přitom mělo být i městské elektrické SUV, které automobilka částečně poodhalila na jedné grafice.

Vůz na první oficiální grafice je sice rozmazaný, přesto je dobře patrné, že automobilka při jeho navrhování vsadila na nový designový jazyk, který ještě více počítá s ostřejšími rysy. Tento designový jazyk je nazýván Modern Solid a automobilka si od něj slibuje ještě dynamičtější a modernější image.

Automobilka nám sice slíbila, že se o budoucnosti značky Škoda v duchu Modern Solid dozvíme víc ještě letos, kolegům z TopElectricSUV se však čekat nechtělo. Maskovaný vůz proto použili jako základ pro vlastní grafický koncept městského elektrického SUV Škoda, které si můžete prohlédnout v galerii.

Po vzoru oficiální grafiky pracuje designový koncept s ostrými tvary a lehce krabicovitou siluetou. Vpředu vidíme vzpřímenou masku, na kterou navazují agresivně tvarované světlomety, doplněné o vertikální LED proužek po stranách. Přední nárazník kombinuje černé plasty s lakovaným dekorem, který má zřejmě umocnit kombinaci dobrodružného a stylového vzhledu.

A-sloupky jsou viditelně zkosené, vzadu pak vidíme ostře useknutou linii prosklení. Do podběhů umístili designéři litá kola s aerodynamickými výplněmi, prahy jsou opět kryté černým plastem a vzadu zaujme spoiler prodlužující linii střechy. O něco níž pak můžeme vidět část zadního světlometu, zasahujícího až do blatníku, nebo oplastování zadního nárazníku.

Designéři koncept vybavili také moderními aerodynamickými prvky, jako jsou plně digitální zrcátka a kliky zapuštěné do karoserie, zrovna tyto prvky výbavy však budou s největší pravděpodobností nahrazeny u produkčního vozu klasickými zrcátky a klikami. Ostatně stále se bavíme o modelu, která má být dostupnější než Enyaq.

Základem městského elektrického SUV se pak téměř s jistotou stane elektrická platforma MEB, která automobilce umožní pracovat s různými kombinacemi baterií a elektromotorů. Podle TopElectricSUV by automobilka mohla vsadit například na platformu modelu ID.3, osadit vůz elektromotorem pohánějícím přední kola a baterií s kapacitou cca 57 kWh, která by moha zajistit dojezd až 400 km.

Zatím se bavíme čistě ve spekulacích, nicméně ještě letos bychom se mohli dozvědět, jak moc jsme se dokázali pravdě přiblížit. Jednou ze zajímavých příležitostí pro představení minimálně konceptu nového vozu by se totiž mohl stát pařížský autosalon, který proběhne v polovině října. Nejspíš by nás však ani nepřekvapilo, pokud by si automobilka pro představení vymyslela vlastní akci – třeba i on-line. Zahájení výroby městského elektrického SUV Škoda se pak očekává do roku 2025.