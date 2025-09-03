Nový Fiat Grande Panda dostal nový motor. Cílí na nenáročné zákazníky
Stellantis rozšiřuje paletu pohonů pro Fiat Grande Panda. Vedle elektromotoru a hybridní jednotky přichází i klasický benzinový tříválec, který cílí na zákazníky hledající nižší pořizovací cenu.
Stellantis si uvědomuje, že ačkoliv do elektromobility investuje značné úsilí, nové modely se bez verzí vybavených spalovacím motorem neobejdou. Přesně touto strategií se vydal Fiat Grande Panda.
Kromě elektrické verze s motorem o výkonu 83 kW a 44kWh baterií pro dojezd až 320 km nabízí i hybridní dvanáctistovku naladěnou na 81 kW, dodávanou výhradně se šestistupňovým elektrifikovaným automatem. Sestavu doplní vstupní spalovací varianta založená na stejném tříválci o objemu 1,2 litru. Nabídne výkon 74 kW a spojení s klasickou šestistupňovou manuální převodovkou. Tato varianta cílí na cenovou dostupnost, požadovanou zejména méně náročnými zákazníky.
Nový pohon bude možné objednat pro všechny tři výbavové linie prezentované na českém trhu. Základní úroveň Pop, dostupná s hybridem od 489.900 Kč (akce 459.900 Kč), zahrnuje manuální klimatizaci, 10palcový digitální přístrojový štít, nabíjecí plochu pro chytrý telefon a elektrické ovládání předních oken. Z bezpečnostních prvků lze zmínit šest airbagů, asistenta jízdy v pruhu, aktivní nouzové brzdění, sledování únavy řidiče a zadní parkovací senzory.
Provedení Icon přidává LED přední světlomety, 10,25palcový infotainment a bezdrátovou konektivitu chytrých telefonů. Luxusní provedení La Prima seznam rozšiřuje o 17palcová kola, dekorovaný volant, stylovou palubní desku z udržitelných materiálů, automatickou klimatizaci, navigaci a přední i zadní parkovací senzory doplněné couvací kamerou.
Jak se na vůz inspirovaný osmdesátkami patří, zdobí jej sedm výrazných odstínů karoserie a čtveřice kol s průměry 16 až 17 palců v retro designu.
Zdroj: Fiat I Video: Fiat