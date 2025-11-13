Nový Hyundai Nexo na vodík dorazil do Prahy. Už známe detail o jeho pohonu
Druhá generace vodíkového crossoveru značky Hyundai je výkonnější než dřív a veze si větší zásobu vodíku. Také konečně může tahat přívěsy, byť nijak těžké.
Vodíková mobilita se rozbíhá jen velmi opatrně, přesto v ni řada zejména asijských automobilek pořád věří. Patří k nim i značka Hyundai, která konečně pořádně představila druhou generaci vodíkového crossoveru Nexo včetně detailních technických dat.
Nové nexo je oproti tomu předchozímu designovou revolucí a automobilka hovoří o designovém jazyku Art of Steel, v němž je vyveden např. i Concept Three. Nejde se však ubránit pocitu, jako bychom ten design už někde viděli, a na mysl se derou jména jako Aztek či Actyon.
Čtveřice hranatých designových lamp na přídi a zádi, z nichž se každá skládá ze čtyř menších čtverců, jsou prvkem specifickým pro vodíková vozidla a „ztělesňují značku HTWO skupiny Hyundai a její ethos ‚Vodík pro lidstvo‘,“ stojí v tiskové zprávě.
Nechme však exteriér stranou a mrkněme dovnitř, kde nexo dostalo dva spojené 12,3“ displeje stejně jako řada dalších modelů značky. Fotografie ukazují světlé čalounění a kamery místo zrcátek jak pro snížení odporu vzduchu při jízdě, a s tím i spotřeby, tak i důraz na hi-tech náturu vozu.
Té bude odpovídat i výbava, která bude zahrnovat možnost bezklíčového přístupu pouze se smartphonem, aktivní rušení exteriérového hluku, přihlašování do palubních systémů pomocí otisku prstu, detekci pasažérů na zadních sedadlech, 9 airbagů, až 14 reproduktorů audiosystému Bang & Olufsen, head-up displej či funkci V2L ve formě 250V/16A zásuvky přímo na autě, bez potřeby dalších adaptérů.
Interiér se nese v duchu udržitelnosti, jak je dnes obvyklé, ovšem neznamená to, že přijdete o kůži. Ta je „jen“ ekologicky činěná. Kromě ní jsou různé části interiéru vyrobeny z věcí jako recyklované PET lahve, lněné tkaniny či bioplasty.
Klíčová je u nexa však technika, tak se na ni pojďme podívat. Elektromotor stále bohužel pohání přední kola, ovšem je výkonnější než dřív s maximem 258 koní a 350 Nm, což snížilo oproti minulé generaci čas zrychlení na stovku na 7,8 s. Vůz si také veze větší zásobu vodíku, 6,69 kg (162,6 litru) oproti dřívějším 6,33 kg, a dále dojede – s menšími, 18“ koly až 826 km na jedno natankování nádrží, které má podle výrobce trvat pět minut. Samozřejmostí je pracovní tlak 700 barů.
Palivové články mají vyšší výkon než dřív, 110 kW, což znamená 94 kW systémového výkonu. Je tu samozřejmě také vyrovnávací baterie, která má kapacitu zvětšenou na 2,64 kWh a umí dát dvojnásobný výkon oproti dřívějšku, 80 kW. Evropské specifikace také dostanou možnost tažného zařízení, která dřív nebyla; maximum hmotnosti vleku však bude jen 1.000 kg.
Nové nexo je uváděno jako modelový rok 2026, což znamená, že jeho dostupnost by měla být otázkou týdnů spíš než měsíců. Představí se na e-Salonu v pražských Letňanech, který začne už zítra novinářským dnem a pro veřejnost se otevře v pátek 14. listopadu.
|Nový Hyundai Nexo - Technická data
|Pohon
|přední
|Nejvyšší výkon elektromotoru
|190 kW (258 k)
|Nejvyšší toč. moment elektromotoru
|350 Nm
|Vyrovnávací baterie
|80 kW, 2,64 kWh
|Kapacita nádrží na vodík
|162,6 l, 6,69 kg
|Výkon palivových článků
|110 kW (brutto)/ 94 kW (netto)
|Zrychlení 0-100 km/h
|7,8 s
|Nejvyšší rychlost
|179 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|0,81-0,89 kg H2/100 km
|Dojezd (WLTP)
|826 km s 18" koly
|Délka × šířka bez zrcátek × výška
|4.750 × 1.865 × 1.675 mm
|Rozvor náprav
|2.790 mm
|Objem zavazadelníku (SAE)
|993/1.719 l
zdroj: Hyundai