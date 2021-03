Nový koncept Lexus LF-Z Electrified má předznamenávat další éru značky

Nově představený koncept Lexus LF-Z Electrified by měl prezentovat jízdní schopnosti, design a technologie, které chce značka uvést na trh do roku 2025.

Pohled do elektrifikované budoucnosti

Automobilový průmysl prochází v posledních letech rozsáhlými změnami, během kterých musí reagovat na změny životního stylu a hodnot lidí, zajistit mobilitu a současně vycházet vstříc požadavkům na uhlíkovou neutralitu i trvale udržitelný rozvoj. A s tím souvisí i připravované změny v nabídkách většiny světových automobilek.

Konkrétně značka Lexu oznámila, že do roku 2025 chystá představení celkem 20 nových nebo modernizovaných modelů, včetně minimálně 10 čistých elektromobilů, plug-in hybridů i tradičních hybridů. Do roku 2025 by navíc každý model měl mít elektrifikovanou verzi, přičemž právě tyto verze by měly podle očekávání značky tvořit do uvedeného roku přes polovinu celosvětových prodejů.

Do roku 2050 by pak měla značka Lexus dosáhnout uhlíkové neutrality všech svých modelů – a to při zohlednění celého životního cyklu. Počítá se tedy i s materiály, výrobou, přepravou dílů a vozidel i následnou likvidací a recyklací. Kromě pečlivého výběr materiálů se však značka zaměří i na jejich dopad na životní prostředí.

LF-Z Electrified

Teď už se ale pojďme podívat na to nejdůležitější, tedy koncept elektrického modelu Lexus LF-Z Electrified, který by měl předznamenávat budoucnost značky prostřednictvím designu, jízdních schopností a vyspělých technologií, které bychom měli najít v nových modelech s plánovaným uvedením na trh do roku 2025.

Základem konceptu by se měla stát dedikovaná platforma pro elektromobily, na které sedí karoserie, jejíž tvary by měly poodhalovat budoucí vývoj designu Lexus. Cílem by mělo být dosáhnout jednoduchých, ale poutavých tvarů, které „staví na výrazných proporcích a markantním vzhledu“, jak uvádí tisková zpráva.

Koncept s délkou 4.880 mm, šířkou 1.960 mm, výškou 1.600 mm a rozvorem 2.950 mm má plynulou kabinu s nízkou přídí a vrcholem v zadní části, což by mělo být pro elektromobily charakteristické. Velká kola jsou umístěna v samotných rozích karoserie, čímž se návrháři snažili snížit těžiště a současně propůjčili vozu široce rozkročený postoj.

Samotné tvary přídě celkem elegantně navazují na současný design sportovních modelů Lexus, což platí pro tvary světlometů i uzavřeného nárazníku. Z boku vynikají výrazně tvarované prahy nebo decentně vystouplé blatníky. Tradiční zrcátka nahradily kamery, zatímco dveře používají elektronickou západku E-Latch. Kliky se tak automaticky vysouvají ve chvíli, kdy se k vozu přiblíží osoba s klíčem. Otevření dveří zvenčí i zevnitř je otázkou stisknutí správného tlačítka, při vystupování pak vůz hlídá, zda se nepřibližuje vůz či cyklista.

Velice zajímavý je pak i pohled na záď – a to nejen kvůli vystouplé „ploutvi“ v prosklení pátých dveří. Za pozornost stojí především tenká horizontální světla na zádi, nad kterými je umístěno i nové logo Lexus, čímž koncept symbolizuje novou generaci designu značky.

Interiér podle nového receptu

Velká revoluce proběhla také v interiéru, který zaujme především novou koncepcí kokpitu Lexus „Tazuna“. Filosofie stojící za vývojem nového kokpitu řeší vztah mezi koněm a jezdcem, respektive předávání povelů prostřednictvím otěží. Místo těch má však řidič k dispozici dosti neobvyklý volant, připomínající spíše knipl starších letadel, trojici obrazovek a head-up displej.

Informační zdroje řidiče, jako právě head-up display s podporou rozšířené reality, ukazatele a dotyková obrazovka multimédií, jsou přitom spojeny do jediného modulu. Ovládací prvky řízení by pak měly být seskupeny do tlačítek rozmístěných kolem volantu. A právě toto nové uskupení by mělo naznačovat nový stylistický směr nové generace interiéru Lexus, které se zaměří na lepší výhled.

Nový koncept také naznačuje čistě dotykové ovládání funkcí na jednotlivých panelech, kromě toho však automobilka slibuje i funkci rozpoznání hlasu a podporu hlasového ovládání. Umělá inteligence na palubě by se přitom podobně jako u konkurence měla postupně učit zvyky řidiče, díky čemuž se brzy přizpůsobí jeho návykům a životnímu stylu.

Srdcem vozu by tedy měl být nový kokpit, přičemž přístrojový panel a další prvky automobilka umístila relativně nízko, čímž chtěla docílit pocitu otevřenosti. Ten by navíc mělo umocňovat ještě panoramatické střešní okno, které do kabiny pouští více světla. Díky elektrochromatickému sklu je však možné si střešní okno podle potřeby i ztmavit. Výsledkem by tedy měl být dojem otevřenosti s tradiční kvalitou pohostinnosti – známou pod termínem „omotenashi“.

Působivá technická výbava

Již zmíněná elektrická platforma vozu je osazena kapalinou chlazenou lithium-iontovou baterií s kapacitou 90 kWh, umístěnou podélně pod podlahou, čímž bylo dosaženou zvýšení tuhosti vozidla a současně došlo ke snížení těžiště. Toto řešení by navíc mělo pomoci pohlcovat hluk a vibrace od vozovky, takže zvyšuje jízdní pohodlí. Baterie navíc podporuje rychlonabíjení při výkonu až 150 kW, což by mělo výrazně urychlit zastávky u nabíjecích stanic.

Baterie napájí dvojici elektromotorů s kombinovaným výkonem 400 kW a nejvyšším točivým momentem až 700 N.m, což by mělo elektrickému konceptu s pohotovostní hmotností 2,1 tuny stačit k akceleraci z 0 na 100 km/h během pouhých 3 sekund a maximální rychlost by se měla pohybovat kolem 200 km/h. Kromě samotného výkonu je ale zajímavý i způsob, jakým ho elektrický Lexus rozděluje na kola.

Koncept je totiž vybaven novým systémem Lexus Direct4, který umožňuje zcela nezávislé regulovat hnací síly na všechna kola. Tedy při použití čtyř elektromotorů. V případě použití pouze dvou elektromotorů, jako u konceptu LF-Z Electrified, však systém dokáže přecházet mezi pohonem předních kol, zadních kol nebo všech kol současně. Vždy však podle aktuální situace a ve prospěch maximální jízdní stability.

Systém také reaguje na způsob ovládání akceleračního pedálu a volantu ve snaze zajistit suverénní zrychlování a co zlepší jízdní schopnosti v zatáčkách. Systém řízení, označovaný jako steer-by-wire, přitom postrádá jakoukoliv mechanickou vazbu mezi volantem a koly. Vše je řešeno elektronicky, což by mělo mít několik výhod.

Jednou z nich může být bezprostřednější vazba mezi volantem a hnací sílou, kdy může vozidlo v reakci na jízdní podmínky zatáčet i při menším úhlu natočení volantu. Zřejmě i proto stačil Lexusu zmenšený volant, na kterém už řidič nebude muset tolik ručkovat. Elektronický systém by navíc měl být přesnější a současně by měl být schopen odfiltrovat nežádoucí vibrace od vozovky – a to všechno při zachování požadovaného citu v řízení a příjemném ovládání vozu.