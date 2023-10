Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mercedes-Benz eActros 600 byl odhalen ve světové premiéře pro mezinárodní publikum na prezentaci jižně od Hamburku. S tímto vysokovýkonným elektrickým nákladním vozidlem výrobce plánuje definovat nový standard v silniční nákladní dopravě – pokud jde o technologii, udržitelnost, design a ziskovost pro provozovatele elektronických vozových parků.

Trakční baterie

Vysoká kapacita baterie, více než 600 kilowatthodin – odtud modelové označení 600 – a vlastní nová, zvláště účinná elektrická hnací náprava umožňují dojezd 500 kilometrů bez mezinabíjení. Proto bude eActros 600 schopen ujet výrazně více než 1000 kilometrů za den. To je umožněno průběžným nabíjením během zákonem předepsaných přestávek řidiče – a to i bez megawattového nabíjení.

Zhruba 60 % dálkových cest zákazníků Mercedes-Benz Trucks v Evropě je beztak kratší než 500 kilometrů, což znamená, že dobíjecí infrastruktura v depu a na místech nakládky a vykládky je v takových případech dostatečná. Pro všechna ostatní použití je zásadní neustálé rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury, aby byl elektrický nákladní vůz životaschopný pro dálkovou přepravu po celé Evropě.

Vedle nabíjení CCS s výkonem až 400 kW umožní eActros 600 později také nabíjení megawatty (MCS). Od zahájení prodeje si k tomu mohou zákazníci objednat předinstalaci. Jakmile bude technologie MCS dostupná a bude standardizována napříč výrobci, plánuje se její dodatečná montáž pro modely eActros 600. Baterie lze nabít z 20 na 80 % za cca 30 minut na vhodné nabíjecí stanici s výkonem kolem jednoho megawattu.

Vozidlo je technicky navrženo pro celkovou hmotnost soupravy do 44 tun. Se standardním návěsem má silniční souprava s tahačem eActros 600 v EU užitečnou hmotnost přibližně 22 tun. V některých případech může být užitečná hmotnost soupravy upravena regionálními, respektive státními legislativními opatřeními.

Vnější design

Vizuálně se e-truck vyznačuje puristickým designem s jasnými liniemi a aerodynamickým tvarem. Pokud jde o ziskovost pro provozovatele vozového parku, elektrický nákladní vůz má stanovit nové standardy a dlouhodobě nahradí většinu dieselových nákladních vozidel v důležitém segmentu dálkové přepravy. Jádrem konceptu Mercedes-Benz Trucks pro bateriově-elektrickou dálkovou dopravu je nabídnout zákazníkům řešení složené z technologie vozidel, poradenství, nabíjecí infrastruktury a služeb.

Prodej elektrického nákladního vozu začíná letos. Zahájení sériové výroby je plánováno na konec roku 2024. Kromě tahače bude Mercedes-Benz Trucks hned od uvedení na trh vyrábět také eActros 600 ve variantách sólo vozidel, které zákazníkům nabídnou další možné aplikace pro plně elektrickou dopravu. V současné době se buduje flotila asi padesáti prototypů, z nichž některá budou v dalším kroku uvedena do praktického testování u prvních zákazníků.

Časové období, během kterého mohou provozovatelé vozových parků dosáhnout nákladové parity se srovnatelným dieselovým nákladním vozidlem používajícím eActros 600 v dálkové přepravě, se v jednotlivých zemích liší, zejména v závislosti na ceně elektřiny a nafty a mýtném systému. Například ve velkých tranzitních zemích Francii a Německu má na provozní náklady bateriových elektrických vozíků pozitivní vliv nízká cena elektřiny, respektive plánované mýtné na bázi CO 2 pro nákladní vozidla.

To znamená, že eActros 600 může být ziskovější než dieselový dálkový nákladní vůz během průměrné doby držení vozidla přibližně pět let nebo po asi 600.000 kilometrech – navzdory pořizovací ceně, která je přibližně dva až dva a půl krát vyšší než u ekvivalentního naftového vozu. Vládní dotování elektronických nákladních vozidel a nabíjecí infrastruktury je klíčovou pákou, která poskytuje podporu při rozvíjení trhu.

Video se připravuje ...

Efektivní technologie baterie LFP

Nový eActros 600 má tři baterie, každou o kapacitě 207 kWh. Ty nabízejí celkovou instalovanou kapacitu 621 kWh. Baterie jsou založeny na technologii lithium-železo fosfátových článků (LFP) a vyznačují se dlouhou životností. Vývojoví inženýři ve společnosti Mercedes-Benz Trucks navrhli eActros 600 tak, aby splňoval stejné požadavky na odolnost vozidla a komponentů jako srovnatelný běžný běžný Actros pro dálkovou přepravu těžkých nákladů. To znamená až 1,2 milionu kilometrů za deset let provozu. Po této době používání by měl být stav baterie stále vyšší než 80 %. Navíc na rozdíl od jiných technologií bateriových článků lze s technologií LFP využít přibližně 95 % instalované kapacity. To umožňuje vyšší dojezd se stejnou instalovanou kapacitou baterie.

Inovativní technologie pohonu

Mercedes-Benz Trucks vyvinul novou 800 voltovou elektrickou nápravu se dvěma elektromotory a čtyřstupňovou převodovkou speciálně pro použití v těžké dálkové dopravě. Elektromotory generují trvalý výkon 400 kW a také špičkový výkon 600 kW a zajišťují silné zrychlení, vysoký jízdní komfort a vysokou jízdní dynamiku. Po většinu času je k dispozici plný výkon motoru téměř bez přerušení točivého momentu.

eActros 600 je vybaven osvědčeným ovládáním tempomatu a převodovky Predictive Powertrain Control (PPC), které je speciálně vyladěno pro systém elektrického pohonu. Předvídatelné řízení hnacího ústrojí automaticky zohledňuje topografii, průběh vozovky a dopravní značky pro co nejefektivnější styl jízdy. Nyní jsou zahrnuty informace o trase z navigačního systému, které usnadňují lepší rozpoznání situace na silnici před vámi. To umožňuje řidiči vyhnout se zbytečnému brzdění, zrychlování a řazení a co nejúčinněji využívat energii baterie.

Prostřednictvím Multimedia Cockpit Interactive 2 instalovaného standardně v eActros 600 je řidič nepřetržitě informován o úrovni nabití baterií, zbývajícím dojezdu a také o aktuální a průměrné spotřebě energie. Fleet manažeři mohou využívat digitální řešení pro efektivní správu svého vozového parku prostřednictvím portálu Fleetboard. Ty budou od začátku zahrnovat individuálně vyvinutý systém řízení nabíjení, jako je chytré řízení všech procesů mezi eActros 600 a nabíjecí infrastrukturou, stejně jako deník s podrobnými informacemi o době jízdy, stání a nabíjení, jakož i údaje o spotřebě. K dispozici bude také mapovací nástroj, který v reálném čase ukazuje, kde se vozidlo aktuálně nachází, zda jede, stojí nebo se nabíjí a jak vysoká je úroveň nabití baterie.

Nový aerodynamický design

Nový designový jazyk kabiny eActros 600 se vyznačuje obzvláště účinnou aerodynamikou. Toho je dosaženo velkou, zcela uzavřenou a zaoblenou přední kapotou, optimalizovaným nárazníkem včetně obložení podvozku, aerodynamicky vylepšeným přístupem pro řidiče a rozšířenými koncovými klapkami ve tvaru plachet. Vzduchové deflektory na sloupcích A, přídavný spoiler na střeše a utěsněný motorový prostor doplňují aerodynamická vylepšení kabiny. Kromě toho je kabina vybavena hliníkovými nášlapnými deskami, novou koncepcí světlometů s LED Matrix světlomety a světelným páskem LED. Mercedes-Benz Trucks prodává kabinu pod názvem ProCabin.

Zejména u bateriových elektrických nákladních vozidel v provozu na dlouhé vzdálenosti má vylepšená aerodynamika rozhodující význam, protože odpor vzduchu je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících spotřebu energie. Snížený odpor vzduchu navíc znamená, že rekuperací lze získat více energie, což vede k delšímu dojezdu. Prodloužení přední části o 80 milimetrů umožnilo dosáhnout zvláště aerodynamického tvaru nové kabiny.

Tento aerodynamický tvar byl vyvinut v mnoha vlastních simulacích proudění vzduchu, stejně jako měření v aerodynamickém tunelu a na silnici. To umožnilo snížit hodnotu cW kabiny ProCabin o devět procent ve srovnání s kabinou Actros, která je v současné době sériově vyráběna. Toto aerodynamické vylepšení snižuje spotřebu energie vozidla a rozhodujícím způsobem přispívá k dojezdu 500 kilometrů, kterého dosáhl eActros 600.

Video se připravuje ...

Bezpečnostní asistenční systémy

S eActros 600 Mercedes-Benz Trucks prosazuje svou vizi jízdy bez nehod. Stejně jako v předchozích letech u vozidel výrobce jdou instalované bezpečnostní asistenční systémy v mnoha oblastech nad rámec zákonných požadavků. To platí i pro obecné bezpečnostní nařízení přijaté Evropskou komisí. Od poloviny roku 2024 nařízení předepisuje přidání systémů do standardní výbavy všech nových vozidel.

Bezpečnostní koncept eActros 600 je založen na dalším vývoji osvědčených bezpečnostních asistenčních systémů. Základem je zcela nová elektronická platforma, která zahrnuje to, co je známé jako fúze senzorů ke sloučení radarových a kamerových dat pro ještě větší výhled zepředu a ze strany. K tomuto účelu nabízí elektronická platforma 20x vyšší zpracování dat.

Celkem šest instalovaných senzorů – 4 radary krátkého dosahu a jeden radar dlouhého dosahu – a multifunkční kamera v čelním skle pokrývají kolem vozidla úhel 270 stupňů. Spojení senzorů nabízí výhody pro všechny bezpečnostní asistenční systémy instalované ve voze eActros 600. Výrazně zvětšený zorný úhel zvyšuje účinnost příslušných bezpečnostních asistentů: Active Brake Assist 6 (ABA 6), Frontguard Assist, Active Sideguard Assist 2 (ASGA 2) a Active Drive Assist 3 (ADA 3). Díky vyššímu zpracování dat a propojení všech senzorů lze získat drahocenný čas na to, abychom tam, kde je to nutné, co nejrychleji reagovali na dopravní situaci a ideálně se nehodám úplně vyhnuli nebo alespoň zmírnili jejich následky.

Spojení senzorů nebo 270 stupňový pohled se šesti senzory, zejména u ABA 6, má velkou výhodu v tom, že díky vylepšenému rozpoznávání nebezpečí a sledování více jízdních pruhů je asistenční systém pro nouzové brzdění schopen reagovat rychleji kritické situace, jako je změna jízdního pruhu nebo stacionární konce dopravních zácp v zatáčkách typických pro dálnice.

Automatizovaným nouzovým brzděním dokáže ABA 6 reagovat nejen na pohybující se osoby a cyklisty, ať už ve stejném jízdním pruhu, přecházení nebo protijedoucí, ale i stojící chodce z rychlosti vozidla až do 60 km/h. Nový Frontguard Assist navíc dokáže řidiče vizuálně a akusticky varovat před zranitelnými účastníky silničního provozu přímo před kamionem, zejména v hektických situacích, jako je rozjezd nebo na křižovatkách.

Zatímco ASGA 1 monitoruje délku celé kombinace tahač/návěs plus dva metry vpředu a až jeden metr vzadu a až 3,75 metru vpravo vedle vozidla, spojení senzorů zvyšuje rozsah monitorování. U ASGA 2 až 7 metrů vpředu, 30 metrů vzadu a 4,25 metru vpravo. ASGA 2 má navíc novou monitorovací zónu na straně řidiče.

S rozšířením zorného úhlu doleva souvisí také značná přidaná hodnota s instalovaným ADA 3, který umožňuje poloautomatizované řízení (úroveň 2): Nyní již třetí generace systému je schopna automaticky navést truck zpět do jeho jízdního pruhu, pokud hrozí kolize, když například řidič chce zatočit doleva, aby předjel, ale minul vozidlo přijíždějící zezadu.

Autor: Milan Olšanský