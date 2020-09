Nový Nissan Qashqai se odsouvá. Začne se vyrábět až v roce 2021

Nissan Qashqai se v roce 2006 stal průkopníkem segmentu kompaktních crossoverů. Druhá generace představená v roce 2013 pozici utvrdila a dokonce se ve své době stala nejžádanějším crossoverem/SUV v Evropě. Čas ale utíká, a tak je už na řadě třetí generace. Zdá se ale, že si na ní ještě nějakou chvíli počkáme.

Qashqai třetí generace je součástí rozsáhlé mezigenerační proměny SUV nabídky této japonské automobilky, která tímto způsobem řeší své zastaralé portfolio. Výměna odstartovala loni, kdy debutovala druhé generace malého SUV Juke, a pokračovala letos, kdy se představil nový X-Trail a úplná novinka v nabídce, v podobě elektrického crossoveru Ariya. Jako poslední pak přijde Qashqai, který podle původních plánů měl dorazit do 18 měsíců od nového Juku.

Plány Nissanu se ale podle zákulisních zpráv změnily, výsledkem čehož se nový Qashqai opozdí. Výroba třetí generace tohoto kompaktního crossoveru měla podle zákulisních zpráv začít v britském závodě Sunderland letos v říjnu, start produkce se ale nakonec odsune o několik měsíců, na duben 2021. Informoval o tom britský ekonomický deník Financial Times, a to na základě zákulisních informací.

Důvodů posunutí výroby Qashqaie je přitom podle Financial Times několik. Prvním je logicky pandemie koronaviru, která zdržela vývoj auta a omezila přípravy zahájení jeho produkce. Druhý pak může souviset s brexitem, kdy Nissan tímto krokem získá více času na to rozhodnout, jaký bude plán výroby nového Qashqaie. Ten se má nadále vyrábět v britském Sunderlandu, což však vysokému podílu prodejů vozu v Evropské unii může být do budoucna nevýhodné. Zavedení případných cel by totiž auto mohlo výrazně zdražit.

Sama automobilka zprávu Financial Times nijak nekomentuje. Nikdy totiž datum zahájení produkce příštího Qashqaie neoznámilo. Zprávy o představení ještě letos a zahájení prodeje v příštím roce byly pouze spekulace. Prostřednictvím tiskového mluvčího nicméně zopakovala, že přípravy na zahájení výroby nového Qashqaie žádající investici ve výši 400 milionů liber pokračují. Mluvčí pak láká na to, že se více o crossoveru dozvíme během následujících měsíců.

Zatím Nissan o novém Qashqaii zveřejnil pouze to, že bude dostupný také ve formě hybridu. Konkrétně má využít technologii e-Power, kdy spalovací motor funguje jako generátor nabíjející baterie, které pak přes konvertor napájí elektromotor. K dispozici by měl být také plug-in hybrid s technikou aliančního partnera Mitsubishi, přičemž sázka na elektrifikované verze bude údajně znamenat konec turbodieselů v nabídce. Nissan už v roce 2018 dal najevo, že končí s vývojem vznětových agregátů, které hodlá postupně nahradit právě hybridy.