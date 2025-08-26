Nový Peugeot 308 oficiálně: Vyšší výkon, delší dojezd a diesel stál ve hře
Kompaktní řada 308 po modernizaci dostala výkonnější plug-in hybrid a větší akumulátory. Potěší zachování vznětového motoru, kterým vůz míří především na firemní zákazníky.
Aktuální generaci Peugeotu 308 na českém trhu v současné době objednáte pouze s karoserií kombi. Klasický hatchback v nabídce není. To se však s právě představenou modernizací možná změní.
Ačkoliv se to nezdá, na trhu je třetí provedení již přes čtyři roky. Premiéra proběhla 18. března 2021, prodej byl zahájen o dva měsíce později. Na pravidelné osvěžení byl tudíž nejvyšší čas.
Francouzi po stránce designu sáhly pouze k menším změnám, které ale mají docela velký efekt. Jiná jsou například hlavní světla (ve vyšších výbavách maticová) s třemi světelnými segmenty připomínajícími lví drápy a maska chladiče, která na ně navazuje. Nová jsou také litá kola s průměry 17 a 18 palců a modré laky Lagoa a Ingaro.
Uvnitř si všimnete jiné grafiky palubních přístrojů s trojrozměrným zobrazením, zaměření na dotykové ovládání zůstává. Ergonomii pomáhají dotykové plošky pod středovým displejem (tzv. i-Toggles) pro přímý vstup do vybraných složek rozhraní. Nejen Češi pak ocení velkorysou kapacitu zavazadelníku kombíku s přídomkem SW o objemu 598-1487 litrů.
Peugeot 308 jako jeden z mála modelů na trhu nabízí prakticky kompletní spektrum pohonů. Elektrické provedení e-308 má i po faceliftu elektromotor s výkonem 115 kilowattů a točivým momentem 270 Nm, dostalo ale větší akumulátor. K dispozici je baterie s celkovou kapacitou 58,4 kWh, ta využitelná dosahuje 55,4 kilowatthodin. Dosud to přitom bylo 54, respektive 51 kWh. Ve srovnání se starší verzí novinka ujede až o 34 km více, přičemž celkový dojezd má dosáhnout 450 kilometrů.
Pomocí pádel pod volantem si volíte mezi třemi stupni rekuperace. Základní znamená zpomalení 0,8 m/s2, střední stupeň představuje 1,3 m/s2 a nejvyšší pak 1,8 m/s2. Při aktivaci dvou nejsilnější režimům se automaticky rozsvítí zadní brzdová světla.
Peugeot e-308 má ve standardu palubní třífázovou nabíječku s maximálním výkonem 11 kW, u stojanu se stejnosměrným proudem dosáhnete na 100 kilowattů. Novinkou je podpora funkce V2L, díky níž můžete z dobíjecího konektoru auta přes adaptér dobíjet elektrická zařízení s 3,5 kW a 16 A.
Větší trakční akumulátor slibuje také plug-in hybridní provedení, jež kombinuje přeplňovaný čtyřválec 1.6 PureTech se 110 kW s elektromotorem s 92 kilowatty. Systémový výkon činí 143 kW (+10), což je totožná hodnota jako u Peugeotů 3008 a 5008 s tímto pohonem. S nimi 308 sdílí také akumulátor s kapacitou 17,2 kWh (dosud 12,4, respektive 9,9 kWh) umožňující o dvacet kilometrů delší dojezd na elektřinu (až 85 km).
Na rozdíl od kompaktů koncernu Volkswagen si plug-in hybridní Peugeot 308 musí vystačit bez podpory stejnosměrného dobíjení. Maximem je tudíž 7,4 kW. U obou elektrifikovaných variant potěší podpora Plug & Charge. Na veřejném stojanu podporujícím tuto funkci proto nemusíte přikládat kartu ani čip. Komunikace a placení totiž probíhá automaticky po připojení kabelu do auta.
Komu elektřina, respektive dobíjení ze sítě nevoní, může sáhnout po dvojici spalovacích motorů. Zájemci o benzin mají k dispozici mild-hybridní tříválec o objemu 1,2 litru a výkonu 100 kilowattů, který je standardně kombinován s šestistupňovou dvouspojkou.
Zejména firmy pak ocení setrvání vznětového čtyřválce 1.5 BlueHDi s 96 kilowatty, jenž spolupracuje s osmistupňovým měničovým automatem od japonské společnosti Aisin.
Na dlouhých cestách se hodí přední sedadla s certifikací AGR (Die Aktion Gesunder Rücken), kterou známe ze sesterských opelů. Ve výbavě nechybí systém AQS kontrolující kvalitu nasávaného vzduchu, ovládání některých funkcí vozu přes aplikaci v telefonu či tabletu a aktualizace softwaru vzduchem, audiosystém Focal s 10 reproduktory a dvanáctikanálovým zesilovačem s 600 watty.
Peugeot u obou karosářských variant použil množství recyklovaných materiálů. V případě hatchbacku tvoří 34 procent neboli 405 kilogramů. Třetina z toho připadá na ocel, 58 procent na hliník a 40 kg jsou recyklované polymery a biomateriály. U kombi SW je poměr o něco nižší (31 %), hmotnost ovšem dosahuje 423 kilogramů s totožným poměrem jako u hatchbacku.
Peugeot v tiskové zprávě uvádí, že na trakční baterii i samotný vůz poskytuje záruku 8 let, respektive 160.000 kilometrů.
Zdroj: Peugeot, video: auto.cz, foto: Peugeot