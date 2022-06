Nový Renault Scénic vykreslen podle konceptu. Jak se vám líbí?

Zbrusu nový Renault Scénic nebude mít vyjma přifouknutých tvarů se svým předchůdcem takřka nic společného. Určitě můžeme zapomenout na spalovací motory. Koncept Scénic Vision se sice představil s vodíkovou technologií, do sériové výroby však zamíří coby bateriový elektromobil.

Scénic by vzhledem ke svým tvarům měl být francouzskou konkurencí Škody Enyaq. Určitě by neměl strádat co do vnitřního prostoru, vždyť jeho rozvor 2,83 metru je dokonce o tři centimetry delší než v případě Grand Scénicu IV!

Video se připravuje ...

Po vzoru elektrického Méganu se proměnil také vzhled. Vůz působí moderně, celkové uhlazení rozbíjejí výrazné prolisy na bocích karoserie. Nás zajímalo, jak by asi mohlo toto auto vypadat v sériové podobě. A tak jsme oslovili kolegu a grafika Honzu Lušovského, který se okamžitě pustil do práce a na jeho výtvor se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Sám tvůrce přiznává, že tentokrát zas až tolik práce neměl. Ostatně sama automobilka říká, že koncept je z 98 % shodný se sériovým provedením. Honza tak auto především osázel věcmi, které v produkční podobě určitě chybět nebudou – vnější zpětná zrcátka, rámy oken, kliky dveří, zadní lampy, střešní ližiny či loga automobilky. Co myslíte, bude novodobý Scénic úspěšným elektromobilem?