Nový šéf Aston Martinu odkrývá karty: Širší nabídka, V6 od AMG i návrat Lagondy

Do konce roku 2023 bychom se měli dočkat více než 10 nových aut a z Lagond by se měla stát nová luxusní značka. Novou V6 však dodá AMG a první elektromobil může dorazit již v polovině desetiletí.

Tobias Moers, bývalý šéf Mercedes-AMG, se stal novým šéfem automobilky Aston-Martin již v srpnu minulého roku. Teprve nyní však ve své nové pozici absolvoval první interview, ve kterém kolegům z britského Autocar popsal plány na další budoucnost slavné britské značky. Tuto vizi přitom označuje jako „Project Horizon“.

V rámci tohoto projektu bychom se do konce roku 2023 měli dočkat přinejmenším 10 nových vozů, většího důrazu na kvalitu a dynamiku vozů Aston Martin, znovuoživení značky Lagonda jako super-luxusních strojů a chybět samozřejmě nemůže ani elektrifikace. Některé projekty, jako byl například vývoj vlastního motoru V6, však byly zrušeny.

Vlajkovými modely pro novou éru značky Aston Martin by se měly stát modely Vanquish a Valhalla, oba představené již v roce 2019, pod jejichž kapotou měl být výše zmiňovaný vidlicový šestiválec z dílny Aston Martin. Jeho vývoj byl ale nakonec zrušen a místo něj automobilka využije hybridní šestiválce od divize Mercedes-AMG, se kterou bude i nadále spolupracovat.

Zaříznutí vývoje vlastního motoru V6 pak Moers zdůvodnil nutností dalších velkých investic, které ale značka potřebuje realizovat v jiných oblastech. „Našel jsem koncept motoru, který ale nebyl kompatibilní s Euro7. Vyžadoval by další obrovské investice, které byly až příliš velké, než aby se daly realizovat,“ uvedl Moers.

Namísto toho by se značka měla zaměřit spíše na investice do jiných odvětví. „Místo toho bychom měli vkládat peníze do elektrifikace, baterií a rozšíření našeho portfolia. Záměrem je být soběstačnou společností, ačkoliv vždy s partnerstvím,“ vysvětluje Moers. Takový cíl by přitom podle jeho názoru mohl být dosažitelný již v roce 2024 až 2025.

Rozšiřování nabídky by přitom mělo začít již v druhé polovině tohoto roku, kdy se automobilka chystá uvést silniční i okruhovou verzi modelu Valkyrie. V roce 2022 by pak mohla dorazit třetí varianta – kabriolet. Automobilka přitom věří, že unikátní vlastnosti modelu Valkyrie nabídnou zcela nový zážitek, podobný vozům F1, a zajistí novince řadu zajímavých rekordů.

Rozšiřovat by se ale měla také nabídka SUV modelu DBX. Zřejmě již v září by moha být představena druhé verze, pravděpodobně osazená řadovým šestiválcem s mild-hybridní elektrickou asistencí, která by měla fungovat jako základ nabídky. V dubnu 2022 by však DBX mělo dorazit v ještě silnější verzi, která by podle Moerse měla konkurovat „jednomu hráči z Itálie, který se zatím cítí na trhu až moc pohodlně.“ Bez pochyb tak půjde o konkurenci Lamborghini Urus.

Rozrůstat by se však měla také nabídka modelů Vantage a DB11. Ostatně rozšiřování této nabídky již zahájil model Vantage F1 Edtion, který předvedl působivé kousky na Nürburgringu. Slavný okruh totiž zajel o 13 sekund rychleji, než standardní Porsche 911. Jde navíc o první vůz, na jehož vývoji už se podílel i Moers.

V dalších 18 měsících bychom se měli dočkat také faceliftu modelů DB11, Vantage a Superleggera. „Máme přestárlou nabídku sportovních vozů,“ dodal Moers. Všechny vozy sice zůstanou v původní generaci, měly by však dostat nové infotainmenty a spoustu dalších vylepšení.

Ze znovuzrozené Lagondy by se pak neměl stát konkurent Rolls-Royce, jak se dřív z Aston Martinu proslýchalo, ale spíše luxusnější značka. Podle Moerse se však stále pracuje na jejím konkrétním definování. Vyloučeno však není, že by se Lagonda mohla inspirovat u Maybachu a vytvářet ještě luxusnější verze standardních modelů Aston Martin.

V oblasti elektrifikace pak můžeme očekávat řadu plug-in hybridů a do budoucna i nových elektromobilů, postavených na univerzální skateboardové platformě. Ta by totiž měla zajistit velkou modularitu a tím pádem i možnost postavit například kupé 2+2 i SUV na jednom základu.

První čistě elektrický sportovní model Aston Martin by pak mohl dorazit v roce 2025, jako náhrada některých modelů s motorem umístěným vpředu. „Uděláte facelift, pak tři - čtyři roky, a jste plně elektrifikovaní,“ naznačil vizi Moers. Ve stejné době jako elektrický sporťák by se mohlo představit také čistě elektrické SUV DBX.

Od doby, kdy Moers stanul v čele automobilky, se prý také podařilo výrazně zlepšit výstupní kvalitu vyráběných vozů a optimalizovat výrobní proces.