Nový Volkswagen California jsme projeli v ráji Čechů. Je to obytný speciál s duší osobáku

Rodina California dnes sahá od malého Caddy California až po velkou Grand Californii, postavenou na bázi crafteru. Výroba nejdůležitější californie, postavené na základech Multivanu 6.1, však už byla ukončena. Na světovou premiéru nástupce, ohlášeného konceptem už loni, se čekalo až do letošního května. A v druhé polovině prázdnin jsme byli do kempů ve Slovinsku a v Chorvatsku pozváni na jízdní (a také ubytovací) prezentaci.

Že je to ve vrcholícím létě pozdě? Naopak – na další sezonu je třeba myslet už nyní. Termín zahájení předobjednávek je právě za dveřmi a první vozy dorazí k zákazníkům až v příštím roce. Kdybyste přesto chtěli vyrazit californií k moři ještě letos, máte poslední šanci odjet některým z vozů minulé generace. Ve skladové nabídce importéra je stále ještě na výběr, navíc jsou k dispozici i mladé ojetiny – třeba po nás, novinářích.

Teď už ale zpět k atraktivní novince, která na nás v desítkách kusů čeká přehledně seřazena na letišti v Lublani. Pod slunečními paprsky zde září nejen nejočekávanější model, postavený na bázi multivanu, ale i ostatní členové velké rodiny. Abychom jednotlivé varianty dobře rozeznali, Caddy Californie jsou nalakovány v zelené metalíze, velké Grand Californie zase v červenobílé pastelové kombinaci.

Jednu z největších zajímavostí nové californie představuje plug-in hybridní varianta eHybrid 4Motion, na letišti barevně odlišená oranžovou metalízou. Tahle verze s dvířky dobíjecího konektoru na předním blatníku kombinuje jednotku 1.5 TSI Evo2 s trakčním elektromotorem vpředu a pohonem všech kol, kde přenos točivého momentu na zadní nápravu zajišťuje druhý elektromotor. Systémový výkon moderního plug-in hybridu dosahuje 180 kilowattů.

Rozmanitost nabídky motorizací doplňují klasické přeplňované motory: zážehový 2.0 TSI o výkonu 150 kW a vznětový 2.0 TDI, dosahující 110 kW. Spalovací varianty pohánějí výhradně přední kola a pro všechny californie je standardem sedmistupňová samočinná převodovka DSG. A přestože minulá generace modelu nabízela i diesel s dvěma turbodmychadly a výkonem 150 kilowattů, u novinky už se s ním ani do budoucna nepočítá.

Nejmenší řada Caddy California se sice od předloňska dodává v obou délkách karoserie, větší california na bázi nového multivanu je však k dostání výhradně ve specifikaci Long, tedy s delším zadním převisem a celkovou délkou karoserie téměř 5,2 metru. Zásadním přínosem proti předchozí generaci jsou standardní posuvné dveře na obou bocích, zajišťující přístup do interiéru i v omezených prostorech z obou stran karoserie. Praktickou kempinkovou markýzu si tak nyní můžete objednat na levou i pravou stranu. Samozřejmostí každé californie je rovněž výsuvná střecha. K dispozici je celkem pět různých provedení:

Beach: Základní verze, homologována jako osobní automobil. Šest sedadel ve třech řadách a výsuvná střecha s dvojicí lůžek a manuálním ovládáním.

Beach Tour: Pětimístná varianta s výbavou rozšířenou o otočná a výškově nastavitelná přední sedadla, skládací židle v zadních výklopných dveřích, sklopný stůl, posuvná okna v zadních bočních dveřích, ovládací jednotku kempinkových funkcí, dodatečný akumulátor, funkci sklápění obou krajních sedadel zcela vzad a rozkládací matraci pro další dvě osoby.

Beach Camper: Varianta s homologací obytného vozidla, pětimístná kabina s kompaktní výsuvnou kuchyňkou a 230V zásuvkou pro připojení k vnější elektrické síti kempu. Plynový vařič s jedním hořákem, výsuvný příborník a úložné prostory v modulu v zavazadelníku.

Coast: Čtyřmístný model s dvěma samostatnými sedadly vzadu a druhou akumulátorovou baterií pro kempování, plnohodnotnou kuchyňkou s vařičem, dřezem, chladničkou a skříňkami uvnitř kabiny. Rozkládací lůžko plochy 1980 x 1060 mm.

Ocean: Vrcholná čtyřmístná specifikace s čalouněním tkaninou z recyklovaného materiálu, vyhříváním sedadel, horkovzdušným nezávislým topením, třízónovou automatickou klimatizací Climatronic, velkou stropní odkládací schránkou a dekoračním osvětlením kuchyňské linky.

Právě standardní a současně jediné vznětové provedení nové californie máme nyní na dva dny k dispozici. Novinářské vozy v působivé kombinaci tmavě modrého laku Starlight a střechy v bílém odstínu Candy jsou zušlechtěny nejvyšší specifikací Ocean, ale i mnoha příplatkovými položkami: namátkou pokročilý parkovací asistent Park Assist, Area View, inteligentní světlomety IQ.Light-LED-Matrix, zatmavené zadní svítilny, Travel Assist, elektricky výklopné tažné zařízení, head-up displej, ambientní osvětlení kabiny s možností výběru z 30 barev, navigace Discover Pro nebo 18palcová litá kola Toschima.

Po úvodním seznámení se žhavou cestovatelskou novinkou už míříme do slovinských velehor, kde se proplétáme utaženými zatáčkami a v úchvatné kulise zalesněných velikánů stoupáme do vysokých nadmořských výšek. California má stejně jako výchozí Multivan 7 výhodu v podvozkové skupině MQB, která jí proti předchůdci s dodávkovými geny dodává cestovní pocit běžného osobního auta. Stojí tak na podobném výchozím základě jako třeba současný golf nebo octavia, ovšem upraveném s ohledem na účel, velikost a hmotnost vozu.

Na pozici za volantem si člověk zvykne hned na první usednutí, a dokonce v té přirozené pozici za chvíli zapomene i na obří vnější rozměry s délkou hodně přes pět metrů. Vzpomene si na ně jen v extrému, což jsou právě úzké alpské vlásenky, kde se to v sezoně protijedoucími auty hemží. A také během podélného parkování, mobilní byt zkrátka vždy vyžaduje odpovídající velikost pozemku. Při průjezdu hornatým Slovinskem jsou fotografické zastávky hodně časté, takže už máme po páté pauze velikost auta dokonale v merku.

Jestliže nás něco za jízdy fascinuje, pak je to cestovní ticho. Vznětový klapot proniká do pečlivě odhlučněného interiéru jen tlumeně odkudsi zpovzdálí, což cestování zpříjemňuje. Občas sice v interiéru něco zavrzne, ale v takhle rozložitém voze s obří střešním panelem se s tím vždy počítá. Samočinná převodovka pracuje bezchybně a žádné zaškobrtnutí ani cukání nezná, přesto máme o správném okamžiku přeřazení při stoupání občas trochu jiné představy. Stačí však přepnout nastavení převodovky do režimu Sport a hned si ve stoupání rozumíme jako staří dobří kamarádi. Škoda že totéž nemůžeme říci o vestavěné navigaci, jejíž nepřehlednost a pomalé reakce nás občas zavedou do jiného směru. Jenže dnes už stejně většina řidičů využívá mobilní aplikace, což řeší připojení Apple CarPlay či Android Auto.

Slovinsko je rájem vodáků, a tak po alpském výletu klesáme k Bovci a kaňonu věhlasné divoké řeky Soči, kde se ubytováváme v jednom z kempů, nesoucím příznačné jméno Lazar. Ani po téměř dvou stovkách kilometrů v průměru sotva čtyřicítkou si ale na palubě jako žádní lazaři nepřipadáme, z klimatizovaného a komfortního auta vyskakujeme plni energie. Na louku už dorážejí i ostatní vozy z naší karavany, čímž v okolí vzbuzujeme značnou pozornost. Není divu, obytné volkswageny všech generací mají mezi místními dovolenkáři početnou převahu. A protože se blíží večer, californii rovnou proměňujeme z osobního auta v chatu. Luxusní výbava Ocean se chlubí elektrickým vysouváním střešního stanu, a tak po aktivací kempinkového režimu krátce stiskneme tlačítko, které musíme po čtyřech sekundách opětovně stlačit a držet po celou dobu stavby horní ložnice. Tu spodní poté rozložíme jednoduše položením zadních sedadel do roviny a překlopením třídílné zadní matrace přes vytvořenou plochu.

Přímo v kempu tak odhalujeme spoustu praktických detailů, které charakterizují novou californii, na silnici jsme totiž rozdíl proti běžnému multivanu prakticky nepostřehli. Nad levým bokem vozidla roztahujeme markýzu, ze dveří zavazadelníku vysouváme židličky s důvtipným systémem sestavení jednou rukou a pod nimi uložený stůl. Navíc oceňujeme přístup do kabiny levými šoupačkami, kde kuchyňská linka pohyb posádky nikterak neomezuje. Naopak je odsud skvěle přístupná chladnička, což oceníte třeba při nákupu chlazených potravin – otevřete dveře a rovnou je pohodlně uložíte do ledničky. Výbava je natolik rozsáhlá, že nechybí ani venkovní sprcha, přístupná výklopnými zadními dveřmi. Škoda že jejich zavírání není příliš komfortní, vzhledem k obrovské plechové mase totiž musíte vynaložit trochu síly. Poutko je navíc daleko, a tak si při zabouchnutí stěny z vnější strany občas ušpiníte prsty. Elektromotorky k dispozici nejsou, dveře už by na ně byly příliš hmotné.

A protože už se při objevování všech skrytých tajemství setmělo, zastíráme kabinu a chystáme se spát. Zatemnění interiéru usnadňují látková stínidla s přesnou velikostí oken, do těch střešních se upevňují zasunutím filcových poutek do rámu okna. Skla předních dveří můžete spustit a vzniklý prostor vyplnit větracími mřížkami, což ale vyžaduje trochu šikovnosti – pojistka proti přivření skla je citlivá a kolejnice na mřížce tenká. Zklamalo nás však, že nová california po předchůdkyni nezdědila dvoudílnou posuvnou roletu čelního skla s uložením v předních sloupcích. Zrovna tak nám chybějí prohlubně v palubní desce pro odložení nápojů, které jsme v minulé generaci velebili. Teď už ale před spaním vypínáme vnitřní osvětlení. Tenhle úkol si oblíbí i děti – stačí na jednu z vnitřních lampiček dvakrát poklepnout a kabina celého vozu zhasne.

Svoji univerzalitu nám california opět prokazuje ráno, kdy několika rychlými chvaty a tlačítky opustíme improvizované hotelové prostředí a ocitneme se opět ve velkém cestovatelském autě. Tentokrát se vydáváme k chorvatskému Jadranu, do kempu Červený Vrch v olivových hájích, s výhledem na italský Terst a slovinský Piran. A protože jsme blízko Itálie, rovnou protneme státní hranice a trochu si užijeme místní autostrády. I v tomhle prostředí se volkswagen chová jako běžné rodinné auto a nijak nepřiznává obytný charakter.

Vznětový čtyřválec si v dálničních rychlostech libuje a ani toho hluku na palubě tolik nepřibylo. Biturbo v předchůdci bylo fajn, ale i jediný nabízený diesel nám pro californii přijde jako cestovní ideál. Žádný závodník, síly má však vždy dostatek a na dovolené bohatě stačí. Navíc za svoji práci ani moc paliva nežádá. Když pak večer u moře a další den při vracení auta v Lublani porovnáváme naměřenou spotřebu, vychází nám průměr 8,3 litru - na kombinaci kopcovitého terénu s častým pohybem krokem, dálnic a venkovských silnic velmi příjemná hodnota.

Ceny ani technická data zatím nebyla v době jízdní prezentace k dispozici. Vše se ale dozvíme už počátkem školního roku, kdy bude spuštěn systém předobjednávek. Podle vyjádření tuzemského zastoupení by se ceny proti předchůdci příliš měnit neměly.