Nový Volkswagen Golf snad nikdy nebyl dostupnější. Stojí méně než 6 tisíc měsíčně
Operativní leasing dělá divy. Díky němu si můžete nový Golf užívat už za částku 5.990 korun včetně DPH měsíčně.
Operativní leasing využívá stále více lidí. V principu je to vlastně takový pronájem, v tomhle případě vozidla. Platíte měsíční poplatky a auto používáte. A protože nejste majitelem vozu, neplatíte ani jeho servis či případné opravy.
Pokud zůstaneme u nového golfu, tak Volkswagen rozjel „Akční operativní leasing bez čekání“. Za částku 5.990 korun měsíčně můžete usednout za volant Golfu People s motorem 1.5 TSI, výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Ceníková cena uvedeného modelu činí 705.900 korun.
V rámci výbavové úrovně People vůz nabízí bohatou výbavu v hodnotě 66.800 korun zdarma. Její součástí je tak například metalický lak, 17palcová lehká kola nebo parkovací kamera. Standardní výbava akční verze People odpovídá výbavovému stupni Life. Stejné auto, ale s převodovkou DSG, má ceníkovou cenu 790.900 korun a měsíční splátka činí v tomhle případě 7.360 korun.
Více dynamiky nabídne Golf R-Line People za 844.900 korun, který pohání čtyřválec 1.5 TSI, ale s výkonem 110 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Jeho využívání znamená měsíční nájem 8.550 korun. Poslední v nabídce je stejné auto, ale s převodovkou DSG za 929.900 korun, měsíčně vychází na 9.740 korun.
A nyní ještě několik doplňujících informací. Délka leasingu činí 36 měsíců. Roční nájezd Golfů je v rámci dané finanční služby omezen na 10 000 km. Součástí splátek není jen výše zmíněný servis, ale také povinné ručení a havarijní pojištění s desetiprocentní spoluúčastí.
Zdroj české webové stránky automobilky Volkswagen
Foto Volkswagen